Lo sappiamo: state tutti quanti aspettando Metroid Dread come fosse Natale. Se, però, non sapete aspettare e avete già spolpato Hollow Knight e Bloodstained: Ritual of the Night, possiamo permetterci di consigliarvi Ender Lilies: Quietus of the Knights. Il dark fantasy creato da Adglobe e Live Wire ha saputo conquistarci appieno nella nostra prova per la recensione della versione su Nintendo Switch, prendendosi di diritto un posto nella classifica dei giochi che “non innovano niente, ma sanno fare molto bene quello che fanno”. Il gioco è recentemente arrivato, dopo una breve sosta su piattaforme Xbox e Switch, anche su PlayStation 4, sbarcando sulla piattaforma Sony lo scorso 20 luglio. Ne vogliamo approfittare per riferirci a voi, oh trophy hunters!

Prima di iniziare

La trophy list completa di Ender Lilies: Quietus of the Knights consta di 39 statuette totali, di cui 22 di bronzo, 13 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questi casi, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle date dagli sviluppatori, queste potrebbero contenere comunque degli spoiler di trama. Sconsigliamo dunque la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Ender Lilies: Quietus of the Knights!

I trofei di bronzo – Ender Lilies: Quietus of the Knights, svelata la lista trofei!

Iniziamo con i trofei di bronzo:

Purificazione : Purifica Sigrid, la guardiana;

: Purifica Sigrid, la guardiana; Tenacia : Purifica Silva, la guardiana;

: Purifica Silva, la guardiana; Trono impuro : Purifica Julius, capitano dei cavalieri;

: Purifica Julius, capitano dei cavalieri; Lamento : Purifica la strega Irene;

: Purifica la strega Irene; Collera : Purifica Gelrod, vecchio veterano;

: Purifica Gelrod, vecchio veterano; Determinazione : Purifica Hoenir, guardiano dell’abisso;

: Purifica Hoenir, guardiano dell’abisso; Morte eroica : Purifica Ulv, il cavaliere dissennato;

: Purifica Ulv, il cavaliere dissennato; Commiato : Purifica l’eretico Fadden;

: Purifica l’eretico Fadden; Catarsi : Assorbi 5 anime impure;

: Assorbi 5 anime impure; Luce : Assorbi 10 anime impure;

: Assorbi 10 anime impure; Redentrice : Assorbi 15 anime impure;

: Assorbi 15 anime impure; Arti proibite : Potenzia al massimo un’anima impura;

: Potenzia al massimo un’anima impura; Segreto : Potenzia al massimo il cavaliere nero;

: Potenzia al massimo il cavaliere nero; Lascito : Ottieni un cimelio;

: Ottieni un cimelio; Serie funebre : Ottieni 10 cimeli;

: Ottieni 10 cimeli; Volontà di Frithia : Ottieni le Note da 24 a 28

: Ottieni le Note da 24 a 28 Esordi di una vestale : Ottieni la Nota 45;

: Ottieni la Nota 45; Corruzione : Raggiungi il livello (impurità) 10;

: Raggiungi il livello (impurità) 10; Il primo passo : Visita 10 punti di sosta;

: Visita 10 punti di sosta; Potere celato : Potenzia un’abilità per la prima volta;

: Potenzia un’abilità per la prima volta; Breccia : Usa la lancia perforante a piena potenza;

: Usa la lancia perforante a piena potenza; Vestale caduta: Usa il maglio del gigante a piena potenza.

I trofei d’argento – Ender Lilies: Quietus of the Knights, svelata la lista trofei!

Qui di seguito, invece, trovate i trofei d’argento:

Verità : Purifica tutti gli eroi impuri;

: Purifica tutti gli eroi impuri; La salvatrice : Assorbi tutte le anime impure;

: Assorbi tutte le anime impure; Abisso : Potenzia al massimo cinque anime impure;

: Potenzia al massimo cinque anime impure; Collezionista : Ottieni tutti i cimeli;

: Ottieni tutti i cimeli; Messa a nuovo : Aumenta i tuoi PV massimi fino al limite;

: Aumenta i tuoi PV massimi fino al limite; Convergenza : Massimizza la forza delle preghiere;

: Massimizza la forza delle preghiere; Eredità : Ottieni tutte le catene magiche;

: Ottieni tutte le catene magiche; Vestale impura : Raggiungi il livello (impurità) 50;

: Raggiungi il livello (impurità) 50; Siti familiari : Visita tutti i punti di sosta;

: Visita tutti i punti di sosta; Obiettivo raggiunto : Esplora tutta la mappa;

: Esplora tutta la mappa; Amore materno : Ottieni il finale A;

: Ottieni il finale A; Fine del viaggio : Ottieni il finale B;

: Ottieni il finale B; Rinascita: Ripristina il potere perduto dell’amuleto.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Ender Lilies: Quietus of the Knights, svelata la lista trofei!

Vediamo insieme i tre trofei d’oro:

Arcano svelato : Ottieni tutte le Note;

: Ottieni tutte le Note; Ultima vestale : Raggiungi il livello (impurità) 100;

: Raggiungi il livello (impurità) 100; Pregare l’alba: Ottieni il finale C.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Ender Lilies: Quietus of the Knights.

Fine: Ottieni tutti i Trofei.

Buon divertimento!

