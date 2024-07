Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Dustborn, il nuovo action-rpg di Red Thread Games pubblicato da Quantic Dream

Annunciato nel lontano 2020, quando la nostra principale preoccupazione era giocare a Final Fantasy VII Remake e superare il periodo del Coronavirus, Dustborn è la nuova IP di Red Thread Games, i creatori di Dreamfall Chapters, pubblicata da Quantic Dream su PC, PS5 e Xbox Series X | S la cui data d’uscita era prevista per il 2021, ma che invece arriverà sul mercato il prossimo 20 agosto. Ve ne parleremo sicuramente, in una recensione dettagliata in arrivo in prossimità del lancio, ma nel mentre abbiamo pensato: perché non stuzzicare i completisti con la lista trofei completa di Dustborn?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Dustborn consta di 26 statuette totali, e nessuna di queste è di bronzo! Questo perché per la maggior parte si tratta di trofei d’argento, ben 21 per la precisione, 4 statuette d’oro e infine l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Dustborn. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei d’argento | Dustborn: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette d’argento:

Via di fuga : Numero 0 completato.

: Numero 0 completato. Riscaldamento completato : Numero 1 completato.

: Numero 1 completato. Acchiappafantasmi : Numero 2 completato.

: Numero 2 completato. Cura presa : Numero 3 completato.

: Numero 3 completato. Promessa non mantenuta : Numero 4 completato.

: Numero 4 completato. Fuori uso : Numero 5 completato.

: Numero 5 completato. Brutto atterraggio : Numero 6 completato.

: Numero 6 completato. Illuminato :Numero 7 completato.

:Numero 7 completato. Cerotto : Numero 8 completato.

: Numero 8 completato. Dentro e fuori Rotown: Numero 9 completato.

La seconda parte dei trofei d’argento | Dustborn: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei d’argento con la seconda metà:

Lavoro manuale : Theo ha trascinato lo pneumatico.

: Theo ha trascinato lo pneumatico. La Bella e il Robot : Missione “Henry <3 Betty” completata.

: Missione “Henry <3 Betty” completata. Baffutella : Baffi tenuti il più a lungo possibile.

: Baffi tenuti il più a lungo possibile. Riflessioni : Tutte le riflessioni completate.

: Tutte le riflessioni completate. ComBletati : Tutte le combo di squadra innescate.

: Tutte le combo di squadra innescate. Expat : Finale “Expat” di Pax sbloccato.

: Finale “Expat” di Pax sbloccato. Bibliotecaria : Finale “Bibliotecaria” di Pax sbloccato.

: Finale “Bibliotecaria” di Pax sbloccato. Ronin : Finale “Ronin” di Pax sbloccato.

: Finale “Ronin” di Pax sbloccato. GG : Batti Ziggy in sala giochi.

: Batti Ziggy in sala giochi. Cercatrice : Hai giocato a nascondino.

: Hai giocato a nascondino. Pattuglia di raccolta: Hai raccolto tutti i giocattoli nel flashback.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Dustborn: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Finale : Numero 10 completato.

: Numero 10 completato. Esibizione pazzesca : Punteggio perfetto al contest musicale.

: Punteggio perfetto al contest musicale. Roccia dura : Battaglia completata senza andare al tappeto.

: Battaglia completata senza andare al tappeto. Picchiaduro!: Mazza di Ziggy potenziata al massimo!

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Dustborn!

Stacanovista: Hai ottenuto tutti i trofei di Dustborn.

