Come scaricare la beta di CoD MW3 su PS5

Call of Duty: Modern Warfare 3, o CoD MW3 per gli amici, tra poche ore spalancherà le porte ai tester: ecco come scaricare la beta

Quando abbiamo parlato del trailer per il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 3, l’articolo ci ha dato modo di menzionare anche la versione di prova, così abbiamo pensato bene di spiegare qui come scaricare la beta di CoD MW3. Il titolo non mente: abbiamo menzionato “su PS5” poiché è sulle console Sony che il gioco arriverà per primo, a partire da oggi stesso, venerdì 6 ottobre! Ci sono naturalmente cavilli e condizioni da considerare, ma non mancheremo di sviscerare il tutto nei paragrafi a seguire. In altre parole, dunque, prima di caricare le armi dovrete scaricare… beh, cosa, esattamente?

Innanzitutto | Come scaricare la beta di CoD MW3

Ricapitolando, come avrete ben capito la beta di CoD MW3 arriva oggi stesso su PS4 e PS5, e per essere tra i primi ad accedervi dovrete accertarvi di aver registrato il codice prima di poter scaricare alcunché. Se avete preordinato il gioco, dovreste già aver ricevuto l’agognato codice per redimere la versione di prova del gioco. Poi va da sé che avere un codice da immettere su PlayStation Store è solo metà del lavoro; la versione da testare va anche scaricata sulla console. Pensereste che questo download parta redimendo la stringa di testo inclusa con il preordine del gioco completo, e noi vorremmo pure darvi ragione…

Burocrazia | Come scaricare la beta di CoD MW3

La beta è soggetta all’app COD HQ (“Quartier generale di Call of Duty”, ndt) su PlayStation. In altre parole no, la beta non ha un’app separata come negli anni precedenti. Il che è buono per amor di semplicità, ma non altrettanto per chiunque sia sprovvisto dell’app. Se non avete l’app sulla vostra console, automaticamente sarete tagliati fuori dalla beta. E intendiamo a prescindere dal fatto che voi abbiate o meno il codice in questione. Siccome le danze si apriranno oggi alle 19.00… forse è il caso che noi tagliamo corto, è vero, ma prima del prossimo paragrafo iniziate a scaricare l’app, vi conviene.

Codice | Come scaricare la beta di CoD MW3

Ora, torniamo al benedetto codice, visto che stiamo ripetendo la parola fino alla nausea. I casi sono due: o lo avete ottenuto preordinando la versione digitale del gioco, o ve lo ha fornito il negozio presso il quale avete prenotato la copia fisica. Non ci sono altre opzioni. Ciò detto, una volta che avete il codice, dovrete redimerlo. E anche qui dovrete seguire due passaggi. Il primo è quello di andare sul sito ufficiale e assicurarvi di star usando l’account corretto per registrare il primo codice (la schermata qui sotto mostra un esempio con Modern Warfare 2). E diciamo “primo” perché, per il secondo, riceverete un altro codice a dodici cifre da registrare su PlayStation Store.

HQ | Come scaricare la beta di CoD MW3

A questo punto, se non avete COD HQ, questo è il passaggio della guida per voi maggiormente rilevante. La cosa è in realtà molto semplice se avete già acquistato Modern Warfare 2, capitolo precedente della saga militaristica targata Activision. L’app è inclusa riscaricando il gioco da PlayStation Store. Supponendo però che non abbiate il predecessore, potete aggirare il problema scaricando Warzone, che è un titolo free-to-play. Anche in questo caso, il download includerà pure l’app, dalla quale accedere alla beta una volta che gli annessi file (reperibili su PS Store) sono scaricati.

The waiting game

E se invece non avete il codice della beta? In tal caso, su PS5, l’attesa si allunga… fino a domenica 8 ottobre, quando la beta sarà accessibile a tutta l’utenza Sony a prescindere dal fatto che abbia il codice o meno. Si tratta “solo” (virgolettato per i fan della serie) di quarantotto ore di attesa in più, terminate le quali potrete scaricare semplicemente l’applicazione gratuita dedicata alla beta e unirvi agli altri giocatori. Tuttavia, vi servirà comunque COD HQ per potervi dare alle sparatorie, quindi tornate al passaggio precedente. Sulle altre piattaforme, la beta parte da giovedì 12 per chi ha effettuato il preordine e nel weekend tra sabato 14 e lunedì 16 per tutti.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.