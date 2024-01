Apple Arcade è il servizio adatto a tutti gli amanti dei videogiochi che hanno acquistato un dispositivo Apple tra IPhone, IPad, Mac o una Apple TV, ma come si può avere Apple Arcade gratis? Scopriamolo insieme in questa guida

Innanzitutto, chiunque abbia un dispositivo Apple, per esempio questo IPhone 15 Pro, può accedere a Apple Arcade, un servizio di videogiochi ad abbonamento mensile che permette di avere accesso a un vasto catalogo di videogiochi. Per avere più info su cos’è, clicca qui. Il catalogo di Apple Arcade ha aggiornamenti mensili, quindi ogni mese avrai sempre nuovi mondi da esplorare in nuovi titoli interessanti da giocare che ti offre il servizio di abbonamento. Ora vediamo come avere Apple Arcade gratis e tutti i passaggi da fare per ottenerlo.

Cosa offre Apple Arcade | Come avere Apple Arcade gratis

Prima di dirvi come avere il servizio gratis, ti spieghiamo brevemente cos’è Apple Arcade. Apple Arcade è un nuovo servizio della Apple che ti offre un intero catalogo di una valanga di videogiochi da giocare in maniera del tutto gratuita (ovviamente se hai un abbonamento al servizio). Diversamente da quello che si potrebbe pensare, però, non ci sono solo giochi Arcade, ma perfino videogiochi di ultima generazione, di quelli che vengono presentati alle convention di videogiochi come i Game Awards. Avrai modo di esplorare mondi fantastici e vivere grandi avventure, tutto questo a soli 6,99 euro al mese!

Richiedi 3 mesi gratuiti | Come avere Apple Arcade gratis

Ottenere Apple Arcade gratis è più semplice di quello che sembra, infatti, se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple, l’azienda ti offre direttamente la possibilità di avere tre mesi gratis di Apple Arcade, per provare il servizio e vedere se ti piace abbastanza per abbonarti. Innanzitutto, accendi il tuo dispositivo Apple e accedi con il tuo ID Apple. Apri l’App Store, poi tocca su Apple Arcade. Attenzione però, per funzionare devi aver installato l’ultima versione di iOS, IPadOS, tvOS o macOS sul tuo dispositivo Apple. L’offerta comparirà immediatamente e potrai provare il servizio gratuitamente per 3 mesi una volta che avrai cliccato su Riscatta 3 mesi gratis. Ricordiamo però che questi 3 mesi gratuiti puoi ottenerli solo se hai acquistato un nuovo dispositivo Apple, che sia un IPhone, un IPad, una Apple TV, un mac Apple, non importa, basta che sia nuovo. Per avere la prova gratuita clicca qui.

Condividere l’abbonamento nel gruppo famiglia | Come avere Apple Arcade gratis

Un altro metodo per avere Apple Arcade gratis (e questo è il metodo classico e adatto agli scrocconi) è quello di farsi inserire in un gruppo famiglia di chi utilizza il servizio. Apple, infatti, permette di farlo, tutto quello che devi fare è creare un ID Apple. Puoi farlo anche su dispositivo Android, non devi necessariamente avere un IPhone, volendo puoi farlo direttamente dal PC se ce l’hai. Una volta che fai parte del gruppo famiglia, potrai usare gratuitamente Apple Arcade e così poter giocare dei fantastici titoli che escono progressivamente con delle uscite mensili, per avere sempre un catalogo ricco di videogiochi e avventure da vivere.

I vantaggi di Apple Arcade

Con Apple Arcade puoi accedere ad un catalogo di oltre 200 videogiochi molto divertenti, coinvolgenti e ricchi di indimenticabili avventure in compagnia dei personaggi senza pubblicità o acquisti in app. Questo servizio è condivisibile con un massimo di 6 membri della famiglia. Puoi divertirti con questo servizio su qualsiasi dispositivo Apple, dall’IPhone all’IPad, dal Mac alla Apple TV. Per accedere al servizio è molto semplice, basta solo che tu completi la configurazione del tuo dispositivo, apri l’App Store della Apple e clicchi su Riscatta 3 mesi gratis per attivare l’abbonamento al servizio di Apple Arcade.

Un servizio molto interessante, non trovi? E anche molto accessibile con questa prova gratuita! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei videogiochi!