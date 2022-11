In questa guida potrete trovare i migliori loadout da utilizzare sul nuovo CoD Modern Warfare 2 di Activision e Infinity Ward

Riuscire a vincere in un FPS come Modern Warfare 2 richiede davvero tanta abilità, ma non solo. Per avere la meglio sugli avversari in modo consistente è infatti necessario anche utilizzare gli equipaggiamenti giusti con gli accessori giusti. Trovare gli attachments adatti a valorizzare un’arma però non è sempre facile e di conseguenza abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare alcuni dei migliori loadout di CoD Modern Warfare 2.

Doppie armi primarie

In questa guida vi parleremo ovviamente dei migliori loadout da utilizzare su CoD Modern Warfare 2, ma parleremo brevemente anche dei perk. Nel gioco sono presenti tanti potenziamenti molto utili che potrete selezionare durante la creazione del personaggio e tra di loro il più importante è sicuramente Overkill. Questo perk infatti vi consentirà di inserire nella stessa classe ben due armi principali completamente accessoriate, permettendovi così di adattarvi alla perfezione ad un gran numero di situazioni differenti.

Secondo noi il perk Overkill non dovrebbe mai mancare all’interno di nessuna classe del nuovo Call of Duty e di conseguenza vi consigliamo di utilizzarlo praticamente sempre. Per questo motivo inoltre da qui in poi quando vi parleremo dei migliori loadout del gioco ve ne presenteremo sempre due appartenenti ad armi diverse. In questo modo avrete la possibilità di creare delle classi basate su due ottime armi completamente accessoriate che riescono a compensare l’una i punti deboli dell’altra.

M4 e Lachmann Sub – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

La combinazione fucile d’assalto e SMG è una delle più classiche, dato che vi permette di essere devastanti sia a corto che a medio-lungo raggio. Per questa classe abbiamo pensato di unire l’M4, un’arma affidabile che vanta danno, gittata e precisione ottima, con l’MP5, una mitraglietta con un rateo di fuoco elevatissimo e una maneggevolezza invidiabile. Grazie a questa combinazione non avrete problemi sia ad affrontare i nemici in campo aperto che quelli che si nascondono negli spazi chiusi e angusti. Qui di seguito potrete trovare i nostri loadout consigliati per l’M4 e la Lachmann Sub:

M4 Silenziatore Echoline GS-X Canna Hightower da 20″ Impugnatura Sakin ZX Calcio Corio Precio Factory Laser Schlager PEQ IV

Lachmann Sub Silenziatore SA Schalldampfer 99 Canna FTAC M-Sub da 12″ Niente Calcio Sottocanna Lockgrip Precision 40 Mirino Cronen Mini Red Dot



FSS Hurricane e Lockwood 300 – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

La FSS Hurricane è una mitraglietta che si distingue grazie ad una stabilità e una precisione molto elevate per la sua classe. Questo le permette di essere utilizzata sulla media distanza in maniera molto efficace, quasi come se fosse un normale fucile d’assalto. Purtroppo però a causa di queste sue caratteristiche la Hurricane non riesce a performare troppo bene a distanza ravvicinata ed è qui che entra in gioco il Lockwood 300. Grazie a questo letale fucile a pompa non dovrete fare altro che mandare a segno un paio di colpi per togliere di mezzo i nemici che si avvicineranno troppo a voi. Di solito l’accoppiata SMG e fucile a pompa è un po’ rischiosa, ma in questo caso siamo sicuri che vi troverete davvero bene. Qui di seguito potrete trovare i nostri loadout consigliati per l’FSS Hurricane e la Lockwood 300:

FSS Hurricane Silenziatore XTEN Black Kite Canna FSS Cannonade da 16″ Sottocanna FTAC Ripper 56 Impugnatura Sakin ZX Mirino Cronen Mini Pro

Lockwood 300 Strozzatura Bryson Series XII Canna Matuzek 812 Impugnatura Agent Calcio Heist Laser Point-G3P 04



SP-X 80 e FSS Hurricane – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

Adesso è il momento di passare ad un’altra build molto classica, cioè il cecchino armato di SMG. Questa classe infatti è perfetta per chi ama eliminare i nemici dalla distanza ma non disdegna un po’ di combattimenti ravvicinati una volta ogni tanto. Come fucile da cecchino abbiamo scelto l’SP-X 80, dato che è molto maneggevole, preciso e adatto ad eseguire quickscope. Come SMG invece abbiamo puntato nuovamente alla FSS Hurricane, ma questa volta con degli accessori che la rendono un po’ più performante negli scontri ravvicinati. Qui di seguito potrete trovare i loadout consigliati per questa coppia di armi:

SP-X 80 Silenziatore Nilsound 90 Canna Elevate-11 da 22.5″ Laser DSS OLE-V Calcio DMR di precisione Impugnatura Schlager Match

Lockwood 300 Canna FSS-X7 Sottocanna FTAC Ripper 56 Calcio Demo Quicksilver Impugnatura Sakin ZX Mirino Cronen Mini Pro



FTAC Recon e Kastov-74u – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

Tra tutti i fucili da battaglia il migliore è certamente il FTAC Recon, dato che vanta un potere d’arresto eccezionale e un rateo di fuoco abbastanza elevato per la categoria. Purtroppo però questo fucile soffre molto a causa del suo caricatore poco capiente e di conseguenza dev’essere affiancata ad una buona arma di supporto. Nello specifico abbiamo pensato al Kastov-74u, una mitraglietta molto potente che rappresenta un po’ una via di mezzo tra un fucile d’assalto e una SMG. Qui sotto potrete trovare i nostri loadout consigliati per il FTAC Recon e il Kastov-74u:

FTAC Recon Canna Bull Rider da 16.5″ Impugnatura Xten Calcio Ravage-8 Laser FSS OLE-V Mirino SZ Holotherm

Kastov 74u Silenziatore Echoline GS-X Canna BR209 Caricatore esteso da 45 colpi Impugnatura Demo-X2 Calcio FT Tac-Elite



Signal 50 e STB 556 – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

Se siete dei cecchini più statici che preferiscono mantenere le distanze il più possibili allora questa è la classe per voi. Rispetto all’SP-X 80, il Signal 50 è meno maneggevole ma in compenso vanta un potere d’arresto molto più elevato. A questa macchina di morte suggeriamo di affiancare un STB 556, un fucile d’assalto molto preciso che potrete utilizzare sia per difendervi dai nemici troppo vicini che per finire quelli in fuga dalla distanza. Grazie a questa classe avrete la possibilità di attaccare gli avversari da una posizione talmente lontana che nessuno riuscirà a scalfirvi. Qui di seguito troverete i nostri loadout consigliati per entrambe le armi:

Signal 50 Silenziatore Nilsound 90 Canna TV Kilo-50 da 29″ Laser DSS OLE-V Impugnatura SA Finesse Mirino SZ Holoterm

STB 556 Silenziatore Harbinger D20 Canna Bruen Guerilla da 18″ Sottocanna VX Pineapple Mirino SZ Holoterm



Kastov 762 e Fennec 45 – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

Se amate stare sempre nel mezzo della mischia allora questa classe è perfetta per voi. Il Kastov 762 è un fucile d’assalto che ricorda molto l’AK-47 e di conseguenza è perfetto per eliminare gli avversari dalla medio corta distanza. Il Fennec 45 invece è una maneggevole mitraglietta con un rateo di fuoco molto elevato che vi sarà utile in caso non abbiate il tempo di ricaricare e se qualche avversario dovesse avvicinarsi troppo. Qui di seguito potrete trovare dei loadout in grado di tirare fuori il meglio sia dal Kastov 762 che dal Fennec 45:

Kastov 762 Silenziatore Polarfire-S Canna Kastovia 343 Sottocanna FTAC Ripper 56 Calcio Kastov-Rama Mirino Cronen Mini Pro

Fennec 45 Canna ZLR Ignition da 16.5″ Impugnatura Agent Caricatore Fennec da 45 colpi Calcio Agile Assault-7 Mirino Cronen Mini Pro



556 Icarus e Expedite 12 – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

In genere le LMG sono una scelta un po’ di nicchia, ma con questa classe abbiamo pensato anche a chi ama far piovere proiettili sugli avversari. Il 556 Icarus è una mitragliatrice devastante che si contraddistingue per un rateo di fuoco e un potere d’arresto davvero molto elevati. Per affiancare questa pesantissima LMG abbiamo scelto invece l’Expedite 12, un fucile a pompa molto maneggevole e potente che vi permettere di occuparvi senza troppe difficoltà dei pochi nemici che riusciranno a superare il vostro muro di fuoco. Di Seguito troverete i nostri loadout consigliati per entrambe le armi:

556 Icarus Volata FTAC Castle Comp Laser Schlager PEQ IV Impugnatura Agent Impugnatura Skin ZX Calcio Corio Precio Factory

Expedite 12 Calcio Resonance Impugnatura Schlager Void Munizioni Dragon’s Breath da 12 Lase Quick Fire da 1MW Expedite L-Bolt



MCPR-300 e Lachmann-556 – CoD Modern Warfare 2: i migliori loadout

Tra tutti i fucili da cecchino l’MCPR-300 è di sicuro quello con il più elevato danno per singolo colpo presente in tutto il gioco. Grazie a quest’arma sarete infatti in grado di eliminare con un singolo colpo anche i bersagli più corazzati senza alcuna difficoltà. Per affiancare questa macchina da guerra abbiamo scelto il Lachmann-556, un fucile d’assalto molto preciso e facile da ottenere che vi permettere di affrontare senza troppe difficoltà i nemici troppo vicini per essere abbattuti con l’MCPR-300. Qui di seguito troverete i nostri loadout consigliati per entrambe le armi di questa classe:

MCPR-300 Silenziatore Nilsound 90 Laser FSS OLE-V Caricatore esteso da 5 colpi Impugnatura Cronen Cheetah Bolt Cronen Smooth

Lachmann-556 Silenziatore Echoline GS-X Canna Lach-12 Impugnatura LMK64 Calcio Lachmann S76 Factory Laser Schlager PEQ IV



Pronti a tutto

Qui si conclude la nostra guida ai migliori loadout di CoD Modern Warfare 2. Adesso non vi resta altro che trovare quelli che si adattano meglio al vostro stile di gioco e provarli in qualche partita online. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle altre guide presenti qui sul nostro sito.

CoD: Modern Warfare 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.