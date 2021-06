Chivalry 2: vediamo insieme la lista trofei completa!

In questo breve articolo vogliamo andare ad analizzare con voi la lista trofei completa di Chivalry 2, il titolo di Torn Banner Studios arrivato recentemente su tutte le piattaforme

Chivalry 2 è uno slasher multiplayer in prima persona ambientato ai tempi delle epiche battaglie medievali. Dopo una closed beta dedicata a tutti coloro che volevano provare in anticipo il gioco, il titolo di Torn Banner Studios pubblicato da Tripwire è recentemente arrivato su PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X | S e PC. In attesa della nostra recensione, abbiamo pensato di portarvi con noi in questa breve analisi della lista trofei completa uscita in rete qualche tempo fa. Ci riferiamo quindi principalmente ai collezionisti in questa sede!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Chivalry 2 consta di 42 statuette, di cui 24 di bronzo, 14 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Prima di iniziare con la lista, vi ricordiamo che in questo tipo di contenuti possono essere presenti spoiler di trama o di semplice gameplay indesiderati. Per quanto la descrizione del trofeo sia sempre e solo quella ufficiale, pertanto, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Chivalry 2 Lista Trofei Completa

Iniziamo questa lista con la prima parte dei trofei di bronzo:

Uccidi 10 nemici : Uccidi 10 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 10 nemici in una partita multigiocatore; Uccidi 50 nemici : Uccidi 50 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 50 nemici in una partita multigiocatore; Uccidi 100 nemici : Uccidi 100 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 100 nemici in una partita multigiocatore; Uccidi 250 nemici : Uccidi 250 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 250 nemici in una partita multigiocatore; Uccidi 500 nemici : Uccidi 500 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 500 nemici in una partita multigiocatore; Uccidi 1000 nemici : Uccidi 1000 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 1000 nemici in una partita multigiocatore; Vinci come Agatha 10 volte : Vinci come Agatha 10 volte;

: Vinci come Agatha 10 volte; Vinci come Massone 10 volte : Vinci come Massone 10 volte;

: Vinci come Massone 10 volte; Vinci nella Foresta oscura 5 volte : Vinci nella foresta oscura 5 volte;

: Vinci nella foresta oscura 5 volte; Vinci nella Foresta oscura 10 volte : Vinci nella Foresta oscura 10 volte;

: Vinci nella Foresta oscura 10 volte; Vinci nella Foresta oscura 25 volte : Vinci nella Foresta oscura 25 volte;

: Vinci nella Foresta oscura 25 volte; Vinci a Coxwell 5 volte : Vinci a Coxwell 5 volte;

: Vinci a Coxwell 5 volte; Vinci a Coxwell 10 volte: Vinci a Coxwell 10 volte.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Chivalry 2 Lista Trofei Completa

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo di Chivalry 2:

Vinci a Coxwell 25 volte : Vinci a Coxwell 25 volte;

: Vinci a Coxwell 25 volte; Vinci a Lionspire 5 volte : Vinci a Lionspire 5 volte;

: Vinci a Lionspire 5 volte; Vinci a Lionspire 10 volte : Vinci a Lionspire 10 volte;

: Vinci a Lionspire 10 volte; Vinci a Lionspire 25 volte : Vinci a Lionspire 25 volte;

: Vinci a Lionspire 25 volte; Vinci l’Assedio di Rudhelm 5 volte : Vinci l’Assedio di Rudhelm 5 volte;

: Vinci l’Assedio di Rudhelm 5 volte; Vinci l’Assedio di Rudhelm 10 volte : Vinci l’Assedio di Rudhelm 10 volte;

: Vinci l’Assedio di Rudhelm 10 volte; Vinci l’Assedio di Rudhelm 25 volte : Vinci l’Assedio di Rudhelm 25 volte;

: Vinci l’Assedio di Rudhelm 25 volte; Sto meglio! : Resuscita quando sei a terra;

: Resuscita quando sei a terra; Cavaliere della notte : Esegui 10 uccisioni da disarmato;

: Esegui 10 uccisioni da disarmato; Battaglia dei bastardi : Uccidi un nemico che impugna una spada bastarda, con una spada bastarda;

: Uccidi un nemico che impugna una spada bastarda, con una spada bastarda; Va tutto bene: Muori a causa del fuoco.

I trofei d’argento – Chivalry 2 Lista Trofei Completa

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Uccidi 1.500 nemici : Uccidi 1.500 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 1.500 nemici in una partita multigiocatore; Cosa diciamo al dio della morte? : Usa le bende 3 volte nel corso di una vita;

: Usa le bende 3 volte nel corso di una vita; Infornata del panettiere : Uccidi 13 nemici con il pane;

: Uccidi 13 nemici con il pane; Fuori le armi pesanti : Esegui 50 uccisioni con armi d’assedio;

: Esegui 50 uccisioni con armi d’assedio; Le cose che faccio per amore : Fai schiantare al suolo e morire un nemico

: Fai schiantare al suolo e morire un nemico Yadome : Devia 100 proiettili;

: Devia 100 proiettili; Combattimento nell’ombra : Scocca 1.000 frecce;

: Scocca 1.000 frecce; Deus Vult : Effettua 100 uccisioni come cavaliere;

: Effettua 100 uccisioni come cavaliere; Piedi per terra : Effettua 100 uccisioni come valletto;

: Effettua 100 uccisioni come valletto; Avanguardia : Effettua 100 uccisioni come avanguardia;

: Effettua 100 uccisioni come avanguardia; Fare il gioco sbagliato : Effettua 100 uccisioni come arciere;

: Effettua 100 uccisioni come arciere; Medico sul campo : Resuscita 10 compagni a terra;

: Resuscita 10 compagni a terra; Accecato dalla rabbia : Ottieni 2 uccisioni di fila senza morire con meno di 25 di salute;

: Ottieni 2 uccisioni di fila senza morire con meno di 25 di salute; Minaccia a lunga distanza: Uccidi un nemico con un proiettile da oltre 100 metri.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Chivalry 2 Lista Trofei Completa

Qui di seguito trovate invece i tre trofei d’oro:

Uccidi 2.000 nemici : Uccidi 2.000 nemici in una partita multigiocatore;

: Uccidi 2.000 nemici in una partita multigiocatore; Prode Sir Robin : Esegui 50 uccisioni in una partita;

: Esegui 50 uccisioni in una partita; Il conteggio: Contrasta con successo 200 attacchi.

Scopriamo, infine, il titolo del trofeo di platino di Chivalry 2:

Platino: Ottieni tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

Termina qui il nostro articolo dedicato alla lista trofei completa di Chivalry 2. State giocando al titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!