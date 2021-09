Call of Duty: Vanguard, tutte le informazioni su data e orario della Beta

In questo articolo troverete tutte le informazioni relative a data e orario della nuova beta di Call of Duty: Vanguard

Recentemente è stato annunciato Call of Duty: Vanguard, il nuovo capitolo della storica serie di FPS targati Activision. Il titolo è stato svelato durante un grande evento di Warzone ed è riuscito sin da subito a catturare l’attenzione di tutti i fan del brand.

Poco dopo l’annuncio del titolo alcuni giocatori hanno avuto l’occasione di giocarlo grazie ad un’Alpha a tempo limitato e presto sarà possibile rigiocarlo grazie alla Beta. La nuova prova del gioco però non sarà concentrata in un solo weekend, ma si dividerà in diversi periodi. Per evitare confusione abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare tutte le informazioni relative a data e orario della nuova beta di Call of Duty: Vanguard.

Scaricare il gioco

Prima di parlare di quando sarà possibile giocare, vogliamo spiegarvi come fare a scaricare la Beta di Call of Duty: Vanguard. Se avete preacquistato la versione digitale del gioco allora non avrete alcun problema a scaricare la Beta, dato sarà già presente all’interno della vostra libreria. Se invece avete ordinato una copia fisica del titolo dovrete andare nella sezione “riscatta codici” dello store della vostra piattaforma e inserire il codice che dovrebbe esservi stato dato dal vostro venditore.

Invece, se non avete preacquistato il nuovo titolo di Activision, potrete comunque scaricare la beta tramite lo store dalla vostra piattaforma, ma per farlo dovrete aspettare le date dell’Open Beta (che potrete trovare nei successivi paragrafi).

Beta chiusa per PlayStation – Call of Duty: Vanguard, data e orario della Beta

Se avete preordinato una versione PS4 o PS5 di Call of Duty: Vanguard potrete essere tra i primi ad avere accesso alla prova del gioco. Nello specifico infatti la Beta sarà disponibile a partire dalle 19:00 di venerdì 10 settembre e potrete giocarla fino a lunedì 13 settembre.

Beta chiusa per PC e Xbox – Call of Duty: Vanguard, data e orario della Beta

Dopo gli utenti PlayStation arriva finalmente il turno anche di quelli PC e Xbox. Anche in questo caso l’accesso alla Beta sarà limitato esclusivamente a coloro che hanno già preordinato il titolo in formato fisico oppure digitale. Gli utenti PC e Xbox potranno provare il nuovo Call of Duty: Vanguard dalle 19:00 di giovedì 16 settembre fino a venerdì 17 settembre. In queste due giornate inoltre potranno giocare anche tutti gli utenti PlayStation, inclusi quindi anche coloro che non hanno preordinato il titolo.

Open Beta – Call of Duty: Vanguard, data e orario della Beta

A partire dalle 19:00 di sabato 18 settembre e fino al 20 settembre sarà invece disponibile l’open beta di Vanguard! In questi tre giorni infatti potranno partecipare tutti gli utenti a prescindere dalla loro piattaforma. Inoltre per provare il titolo non sarà nemmeno necessario aver effettuato alcun tipo di preordine.

Pronti a giocare!

Qui si conclude il nostro articolo dedicato alla Beta di Call of Duty: Vanguard. Adesso non vi resta altro da fare che aspettare l’inizio della Beta e mettervi alla prova nel nuovo titolo di Activision e Sledgehammer Games.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.