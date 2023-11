Call of Duty: Modern Warfare 3, le migliori impostazioni su PC

La visita di leva di Call of Duty: Modern Warfare 3 accetta i PC più e meno prestanti, dai “minimi” ai migliori, con impostazioni per tutti

Se volete giocare a Call of Duty: Modern Warfare 3 al di fuori del mondo console, il vostro PC avrà bisogno delle migliori impostazioni possibili. Non c’è nulla di cui biasimarvi: una chiara visuale si dimostra ben presto fondamentale, del resto, e unirla a un framerate stabile può ben presto fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Il gioco ci riporta alle classiche mappe del predecessore con armi tutte nuove, nonché cambiamenti richiesti da tempo come ad esempio una più convenzionale (e tradizionale) minimappa. Vediamo di entrare nel vivo della discussione… con qualche premessa.

Facciamo prima una distinzione: parlare di migliori impostazioni per Call of Duty in sé e fare lo stesso per il PC su cui intendiamo giocare a Modern Warfare 3 sono due cose diverse. Per godere al massimo del gioco è fondamentale alzare l’asticella per le prestazioni del computer. Nonostante mettere mano ai settaggi del gioco sia un ottimo palliativo, bisogna agire sia sull’hardware che sul software. A che serve impostare al massimo i parametri del gioco, se poi il framerate zoppica? Per questo motivo, partiremo proprio da quanto viene richiesto dal titolo in base al computer con cui volete giocare.

Build | Call of Duty: Modern Warfare 3, migliori impostazioni PC

Naturalmente, vorrete lavorare prima sull’hardware. Siamo qui apposta per questo: seguite la tabella qui sotto per avere i dettagli del caso, sia per le impostazioni minime che per le raccomandate.

Requisiti… minimi consigliati Sistema operativo Windows 10, 64 bit (ultimo aggiornamento) Windows 10/11, 64 bit (ultimo aggiornamento) CPU Intel Core i5-6600 o AMD Ryzen 5 1400 Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 5 1600X RAM 8 GB 16 GB Spazio libero SSD con 149 GB di spazio disponibile al lancio (78 GB con COD HQ e Warzone già installati) SSD con 149 GB di spazio disponibile al lancio (78 GB con COD HQ e Warzone già installati) Cache di assetti ad alta risoluzione Fino a 32 GB Fino a 32 GB, 64 per il 4K Scheda video NVIDIA GeForce GTX 970 / GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT Memoria video 2 GB 8 GB (10 per il 4K) Driver grafico NVIDIA: 537.58 o AMD: 23.10.2 NVIDIA: 537.58 o AMD: 23.10.2 Connessione di rete e scheda audio* Banda larga e compatibilità con DirectX 12 Banda larga e compatibilità con DirectX 12

Settaggi ideali per hardware di fascia bassa | Call of Duty: Modern Warfare 3, migliori impostazioni PC

Supponiamo che vogliate attenervi ai requisiti minimi perché disponete di un PC meno performante. Nessun problema: vediamo cosa meglio si confà ai vostri mezzi. Vi ricordiamo in questa sede che il redattore incaricato della guida non è lo stesso che recensirà il gioco, e che pertanto ne è in possesso (ogni incongruenza con la localizzazione italiana può venire corretta in seguito). Vi invitiamo pertanto ad approssimare i termini.

Modalità display: schermo intero

schermo intero Monitor: il vostro

il vostro Adattatore display: la scheda grafica

la scheda grafica Refresh dello schermo: quello del monitor (es.: 144)

quello del monitor (es.: 144) Risoluzione del display: quella nativa (es.: 2560×1440)

quella nativa (es.: 2560×1440) Aspect ratio: automatico (es.: 16:9, 4:3)

automatico (es.: 16:9, 4:3) V-Sync: disabilitato

disabilitato Gamma display: 2.2 (sRGB)

2.2 (sRGB) Luminosità: 55 (come media a spanne; altrimenti vedete voi)

55 (come media a spanne; altrimenti vedete voi) NVIDIA Reflex Low Latency: abilitata, con boost

abilitata, con boost Impostazioni risparmio energia: personalizzate

personalizzate V-Sync (Gameplay): disabilitato

disabilitato V-Sync (Menù): disabilitato

disabilitato Limite di framerate personalizzato: sì, personalizzato

sì, personalizzato Limite di framerate al gameplay: parametri di refresh del monitor (es.: 144)

parametri di refresh del monitor (es.: 144) Limite di framerate ai menù: 120

120 Limite di framerate agli elementi fuori inquadratura: 30

30 Modalità focus: disabilitata

disabilitata High Dynamic Range (HDR): disabilitato

disabilitato Impostazioni qualitative: personalizzate

personalizzate Risoluzione di render: 100

100 Risoluzione dinamica: disabilitata

disabilitata Upscaling/Sharpening: FidelityFX CAS

FidelityFX CAS Parametri di FidelityFX CAS: 80

80 Anti-aliasing: FILMIC SMAA T2X

FILMIC SMAA T2X Qualità anti-aliasing: normale

normale Obiettivo di scala VRAM: 80

80 Ombreggiature variabili: On

On Risoluzione delle texture: bassa

bassa Filtro anisotropico texture: medio

medio Detail of Field (dettagli del campo visivo): basso

basso Livello di qualità dei dettagli: basso

basso Risoluzione particellare: normale

normale Impatto dei proiettili: abilitato

abilitato Effetti persistenti: disabilitati

disabilitati Qualità degli shader: media

media Streaming delle texture su richiesta: disabilitato

disabilitato Qualità locale dello streaming delle texture: basso

basso Qualità ombre: bassa

bassa Ombre sullo schermo: basse

basse Occlusione ambientale: entrambe

entrambe Riflessi su schermo: disabilitati

disabilitati Qualità di riflesso statico: media

media Tassellazione: vicina

vicina Memoria di terreno: media

media Qualità volumetrica: media

media Qualità della fisica in differita: disabilitata

disabilitata Volumi di griglia climatica: normale

normale Qualità dell’acqua: standard

standard Campo visivo: 105

105 Campo visivo (display avanzato): influente

influente Campo visivo armi: largo

largo Campo visivo veicoli: largo

largo Motion blur del mondo di gioco: disabilitato

disabilitato Motion blur delle armi: disabilitato

disabilitato Filtro da pellicola: 0

0 Movimento videocamera in prima persona: default (100%)

default (100%) Telecamera spettatore: prospettiva di gioco

prospettiva di gioco Inverted flashbang: abilitato

Settaggi ideali per hardware di fascia alta | Call of Duty: Modern Warfare 3, migliori impostazioni PC

Se invece puntate all’eccellenza senza compromessi o vie di mezzo, qui sotto abbiamo tutto quello che serve per i computer maggiormente all’avanguardia. Tenete buona, in tal senso, la relativa colonna nella tabella qui sopra. I parametri diversi si contano sulle dita di una mano, però: noi vi abbiamo avvisati.

Modalità display: esclusivamente schermo intero

esclusivamente schermo intero Monitor: il vostro

il vostro Adattatore display: la scheda grafica

la scheda grafica Refresh dello schermo: quello del monitor (es.: 144)

quello del monitor (es.: 144) Risoluzione del display: quella nativa (es.: 2560×1440)

quella nativa (es.: 2560×1440) Aspect ratio: automatico (es.: 16:9, 4:3)

automatico (es.: 16:9, 4:3) V-Sync: disabilitato

disabilitato Gamma display: 2.2 (sRGB)

2.2 (sRGB) Luminosità: 55 (come media a spanne; altrimenti vedete voi)

55 (come media a spanne; altrimenti vedete voi) NVIDIA Reflex Low Latency: abilitata, con boost

abilitata, con boost Impostazioni risparmio energia: personalizzate

personalizzate V-Sync (Gameplay): disabilitato

disabilitato V-Sync (Menù): disabilitato

disabilitato Limite di framerate personalizzato: sì, personalizzato

sì, personalizzato Limite di framerate al gameplay: parametri di refresh del monitor (es.: 144)

parametri di refresh del monitor (es.: 144) Limite di framerate ai menù: 120

120 Limite di framerate agli elementi fuori inquadratura: 30

30 Modalità focus: disabilitata

disabilitata High Dynamic Range (HDR): disabilitato

disabilitato Impostazioni qualitative: personalizzate

personalizzate Risoluzione di render: 100

100 Risoluzione dinamica: disabilitata

disabilitata Upscaling/Sharpening: FidelityFX CAS

FidelityFX CAS Parametri di FidelityFX CAS: 80

80 Anti-aliasing: FILMIC SMAA T2X

FILMIC SMAA T2X Qualità anti-aliasing: normale

normale Obiettivo di scala VRAM: 80

80 Ombreggiature variabili: On

On Risoluzione delle texture: bassa

bassa Filtro anisotropico texture: medio

medio Detail of Field (dettagli del campo visivo): disabilitato

disabilitato Livello di qualità dei dettagli: medio

medio Risoluzione particellare: normale

normale Impatto dei proiettili: abilitato

abilitato Effetti persistenti: disabilitati

disabilitati Qualità degli shader: media

media Streaming delle texture su richiesta: disabilitato

disabilitato Qualità locale dello streaming delle texture: basso

basso Qualità ombre: normale

normale Ombre sullo schermo: basse

basse Occlusione ambientale: entrambe

entrambe Riflessi su schermo: disabilitati

disabilitati Qualità di riflesso statico: media

media Tassellazione: vicina

vicina Memoria di terreno: media

media Qualità volumetrica: media

media Qualità della fisica in differita: disabilitata

disabilitata Volumi di griglia climatica: normale

normale Qualità dell’acqua: standard

standard Campo visivo: 110

110 Campo visivo (display avanzato): influente

influente Campo visivo armi: largo

largo Campo visivo veicoli: largo

largo Motion blur del mondo di gioco: disabilitato

disabilitato Motion blur delle armi: disabilitato

disabilitato Filtro da pellicola: 0

0 Movimento videocamera in prima persona: default (100%)

default (100%) Telecamera spettatore: prospettiva di gioco

prospettiva di gioco Inverted flashbang: abilitato

Aggiornare i driver grafici

Concludiamo questa lunga (più del dovuto) guida con una dritta su come aggiornare i driver grafici. Per farla breve, restare indietro coi driver porta a grandi problemi. Per ottenere l’esperienza migliore possibile, vi consigliamo di seguire i passi che abbiamo messo negli ultimi elenchi puntati dell’articolo.

Se avete un driver NVIDIA:

Scaricate l’app GeForce Experience dal sito ufficiale. Aprite l’app. Scegliete la scheda “Driver”. Cliccate “Ricerca aggiornamenti” nell’angolo in alto a destra. Se un aggiornamento è disponibile, seguite i passi indicati.

Se avete un driver AMD:

Fate doppio clic sul desktop. Selezionate Impostazioni AMD Radeon. Cliccate l’icona Home. Cliccate “Nuovi aggiornamenti” in basso a sinistra. Scegliete “Controllo aggiornamenti.” Se un aggiornamento è disponibile, seguite i passi indicati.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.