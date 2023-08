In questa guida vi parleremo delle migliori impostazioni da utilizzare su Baldur’s Gate 3 per far girare il gioco al meglio

Baldur’s Gate 3 è un titolo davvero splendido ma ovviamente per giocarlo occorre il giusto hardware. Nel complesso il titolo non richiede delle specifiche tecniche esorbitanti ma in ogni caso i giocatori con un PC di fascia media potrebbero avere delle difficoltà a trovare il giusto equilibrio tra performance e qualità grafica. Per aiutarvi a far girare al meglio il gioco abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi parleremo delle migliori impostazioni da utilizzare su Baldur’s Gate 3.

Requisiti di sistema | Baldur’s Gate 3: migliori impostazioni

Prima di iniziare a dare un’occhiata alle migliori impostazioni per Baldur’s Gate 3 è importante essere sicuri di rispettare i requisiti di sistema. Per giocare con tutti i settings ad ultra ovviamente è necessario un PC estremamente performante ma per fortuna i requisiti minimi sono abbastanza permissivi. Qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema minimi e consigliati del gioco:

Requisiti Minimi Windows 10 CPU Intel I5 4690 / AMD FX 8350 8GB di RAM Scheda Video Nvidia GTX 970 / RX 480 con almeno 4GB di VRAM Almeno 150GB di spazio libero nel sistema di archiviazione

Requisiti Consigliati Windows 10 CPU Intel i7 8700K / AMD r5 3600 16GB di RAM Scheda video Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT con almeno 8GB di VRAM Almeno 150GB di spazio libero nel sistema di archiviazione



Vulkan o DirectX? | Baldur’s Gate 3: migliori impostazioni

Passiamo ora a un dilemma che avrà sicuramente messo in difficoltà tanti giocatori, cioè la scelta tra Vulkan e DirectX 11. All’avvio del gioco vi verrà chiesto di scegliere tra una di queste due API e questo ovviamente può creare confusione tra gli utenti meno esperti. Durante la fase di accesso anticipato Vulkan era l’API predefinita, mentre ora invece Larian Studios consiglia l’utilizzo di DirectX 11.

Di base noi vi consigliamo di giocare con DirectX dato che offre una maggiore stabilità ma, se avete una scheda video AMD, allora potrebbe essere saggio provare anche con Vulkan. Per fortuna passare da una API all’altra è davvero semplice e di conseguenza potrete fare tutti i test che volete per capire quale delle due funziona meglio sul vostro sistema.

Risoluzione e VSync | Baldur’s Gate 3: migliori impostazioni

Per prima cosa iniziamo impostando la risoluzione del gioco in modo corretto. Se avete un pc abbastanza performante e un monitor adatto, allora potreste provare a impostare la risoluzione a 1440p o addirittura in 4K. Se invece le vostre specifiche tecniche rispettano solo i requisiti minimi, allora vi suggeriamo di limitarvi ai 1080p oppure, in casi disperati, ai 720p.

Per quanto riguarda il VSync invece il nostro consiglio è quello di disattivarlo. Questa impostazione spesso riduce drasticamente le performance di alcuni giochi e di conseguenza, a meno che non abbiate seri problemi di tearing, è sempre meglio non attivarlo.

Impostazioni generali | Baldur’s Gate 3: migliori impostazioni

Adesso è il momento di parlare dei settaggi presenti nella schermata delle impostazioni generali. Da qui è possibile selezionare dei preset automatici, ma noi vi consigliamo di modificare tutto manualmente per ottenere risultati migliori. Per prima cosa è importante andare ad impostare la qualità dei modelli e delle texture, dato che queste due opzioni andranno ad influenzare molto la qualità visiva del gioco. Per avere una buona resa noi vi suggeriamo di mettere entrambi i settaggi ad Alto e, a meno che non abbiate seri problemi di performance, vi sconsigliamo di abbassarli.

Passiamo ora al filtro texture, un’altra impostazione davvero molto importante. Abbassando questo settaggio potrete riuscire a migliorare un po’ le vostre performance senza ridurre drasticamente la qualità visiva del gioco, quindi vi consigliamo di usare il filtro trilineare oppure antisotropico X2.

Le altre opzioni presenti in questa tabella possono essere abbassate per migliorare un po’ le performance, quindi sentitevi liberi di sperimentare. Ricordatevi solamente di non attivare per nessun motivo la modalità disco rigido lento. Questa impostazione è pensata per velocizzare i caricamenti sui PC che non possiedono un SSD, ma allo stesso tempo aumenta il carico su RAM e VRAM, danneggiando seriamente le performance.

Illuminazione | Baldur’s Gate 3: migliori impostazioni

Passiamo ora alle impostazioni relative all’illuminazione. I settaggi di questa tabella sono molto importanti sia per quanto riguarda la resa visiva che le performance, quindi è fondamentale modificarle accuratamente. Di base potete liberamente abbassare al minimo sia la qualità delle nuvole che della nebbia, così da evitare cali di FPS nei luoghi in cui questi due elementi sono molto presenti.

Al contrario però vi consigliamo di non abbassare la qualità delle ombre al di sotto del valore medio. In molti luoghi di Baldur’s Gate 3 le ombre contribuiscono tantissimo alla resa visiva complessiva e di conseguenza abbassandole troppo finireste col danneggiare la bellezza di tante aree. Ovviamente se avete dei seri problemi di frame rate potete anche metterle al minimo, ma sappiate che visivamente il titolo ne risentirà davvero molto.

Post-Elaborazione | Baldur’s Gate 3: migliori impostazioni

Concludiamo infine con le impostazioni della schermata della Post-Elaborazione. Da qui, se possedete una scheda video adatta, potete attivare il DLSS per le GPU Nvidia oppure l’FSR 1.0 per quelle AMD. Queste impostazioni vi permettono di ottenere performance migliori a risoluzioni elevate e di conseguenza, se avete un monitor che va dai 1440p in su, vi consigliamo caldamente di attivarlo. Se però il vostro schermo ha una risoluzione massima di 1080p allora, anche se la vostra scheda video lo consente, vi suggeriamo di non attivare nessuna di queste due impostazioni e limitarvi ad usare l’Anti-Aliasing.

Oltre a DLSS e FSR, l’occlusione ambientale è un’altra impostazione molto importante da modificare. Questa opzione contribuisce a rendere davvero molto belle aree scarsamente illuminate come i dungeon, ma allo stesso tempo va a ridurre non poco gli FPS. Se avete la necessità di aumentare le performance vi consigliamo di disattivarla, ma sappiate che anche in questo caso la resa visiva ne risentirà molto.

Per quanto riguarda la profondità di campo invece siete liberi di attivarla o meno in base ai vostri gusti. Se non amate il motion blur potete tranquillamente disattivarla, mentre se invece non vi dispiace allora vi consigliamo di utilizzare la profondità di campo circolare e qualità al 25% con riduzione del rumore.

Infine le ultime impostazioni rimaste da modificare sono il Bloom, la transluminescenza e i raggi crepuscolari. Disattivare queste opzioni vi permetterà di guadagnare qualche FPS in più senza che la resa visiva del gioco ne risenta più di tanto quindi, se ne avete bisogno, potete tranquillamente farne a meno.

Pronti a giocare!

Qui si conclude la nostra guida sulle migliori impostazioni da usare su Baldur’s Gate 3. Ora che avete modificato tutte le opzioni del gioco potrete finalmente immergervi nello splendido mondo creato da Larian e accompagnare il vostro protagonista nel suo lungo viaggio.

Baldur's Gate 3 è disponibile ora per PC e arriverà anche su PS5 dal 6 settembre.