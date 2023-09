Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, come liberare Cuoreoscuro in Baldur’s Gate 3 e i motivi per cui dovreste decisamente farlo

Come liberare Cuoreoscuro in Baldur’s Gate 3? Ve lo diciamo noi!

Nel mentre abbiamo deciso di portarvi una serie di guide a tema Baldur’s Gate 3 per aiutarvi a percorrere i vostri primi passi nell’immenso mondo di gioco creato dai ragazzi di Larian. Un mondo pieno anche di NPC di varia natura, qualcuno di buon cuore, altri decisamente più oscuri. In questo caso vogliamo parlarvi di Cuoreoscuro che, a dispetto del nome, potrà diventare una fedele alleata nel corso delle vostre avventure. Scopriamo come liberare Cuoreoscuro in Baldur’s Gate 3!

Dannati Mind Flayer | Baldur’s Gate 3: come liberare Cuoreoscuro

Liberare Cuoreoscuro dalla capsula del Mind Flayer che la imprigiona è piuttosto semplice e non comporterà alcun rischio per il giocatore, quindi vi consigliamo altamente di farlo. Per prima cosa, esaminate la console alla destra della capsula di Cuoreoscuro e noterete subito che c’è una cavità in cui inserire un qualcosa, che attualmente non avete. Dirigetevi verso la porta di carne della stanza ad est rispetto a quella in cui è Cuoreoscuro. Vedrete un altro essere rinchiuso in una capsula proprio davanti a voi, superatelo e raggiungete l’estremità della stanza.

Vicino al Forziere Cartilagineo troverete un Thrall morto. Saccheggiate il cadavere per trovare una Runa. Tornate alla console di Cuoreoscuro e inserite la runa nella cavità, poi scegliete di posizionare la mano sulla console. Qualcosa si attiverà nella vostra mente, selezionate Illithid. In questo modo, la capsula si aprirà e Cuoreoscuro sarà ufficialmente liberata, diventando vostra alleata per il resto del tutorial di Nautiloid.

Dovremmo farlo? | Baldur’s Gate 3: come liberare Cuoreoscuro

Sì, dovreste decisamente perdere qualche minuto di tempo a liberare Cuoreoscuro. Principalmente perché, come avete potuto notare, è piuttosto semplice farlo e non c’è alcuna penalità per il giocatore nel liberarla. Inoltre, Cuoreoscuro è piuttosto utile per sconfiggere i nemici nella stanza successiva, specialmente nel combattimento con il Comandante Zhalk, un boss opzionale, e il suo gigantesco spadone magico. Liberarla vi consentirà anche di avere un significativo aumento di affinità nella vostra relazione con lei quando la incontrerete nuovamente. Insomma: fatelo, non vi costa nulla!

Buon divertimento!

E questo era dunque come liberare Cuoreoscuro in Baldur's Gate 3. Fateci sapere se state giocando al titolo di Larian qua sotto nei commenti