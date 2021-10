In questa guida vi elencheremo quelle che secondo noi sono le migliori carte da utilizzare per i nuovi giocatori di Back 4 Blood

Back 4 Blood è il nuovo FPS cooperativo a base di zombie sviluppato da Turtle Rock Studios e pubblicato da Warner Bros. Il titolo è disponibile da pochissimi giorni e tantissimi vecchi fan di Left 4 Dead hanno già affollato i suoi server.

Questo nuovo gioco però non è un semplice more of the same dello storico sparatutto di Valve, ma presenta anche delle novità interessanti come ad esempio la meccanica del deckbuilding. Per aiutare i nuovi giocatori a prendere confidenza con questa feature abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare le migliori carte da utilizzare su Back 4 Blood agli inizi.

Un mare di potenziamenti

Prima di iniziare ad elencare le migliori carte da utilizzare, vogliamo parlarvi brevemente di questa meccanica di Back 4 Blood. Le carte in pratica non sono altro che dei potenziamenti passivi in grado di migliorare le performance del vostro personaggio e, in alcuni casi, di tutta la squadra. Di base avrete a disposizione un mazzo precostruito e 9 carte extra, ma successivamente potrete sbloccarne anche altre. All’inizio di ogni livello saranno estratte casualmente alcune carte dal vostro deck e in quel momento voi potrete selezionare quelle da utilizzare per potenziare il vostro personaggio. L’utilità delle carte varia molto in base al livello in cui vi trovate e al vostro stile di gioco, quindi è importante avere fin da subito un’ampia selezione di buoni potenziamenti tra cui scegliere.

Second Chance – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Iniziamo subito la nostra lista con una delle migliori carte in assoluto: Seconda Chance. Questo potenziamento vi fornirà un +5 in salute e, come se non bastasse, vi permetterà di ritornare in vita una volta. Questa carta è eccezionale per aiutare i nuovi giocatori a prendere familiarità con il gioco ed è perfetta per quando si affronta un livello per la prima volta.

Superior Cardio – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

In Back 4 Blood potrete scegliere tra diversi personaggi ma, a differenza di Left 4 Dead, le loro differenze non saranno solo estetiche. Questi PG infatti si differenziano anche i base a statistiche come ad esempio la durata dello scatto. In un titolo così frenetico scattare a lungo può dare la differenza tra la vita e la morte, e per questo vi suggeriamo di utilizzare questa carta. Superior Cardio infatti migliorerà del 50% l’efficienza del vostro scatto, permettendovi così di correre molto più a lungo. Inoltre vi fornirà anche un bel +5 in salute che non fa mai male.

Combat Knife – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Questo potenziamento vi permetterà di sostituire il vostro attacco melee con una letale coltellata in grado di infliggere danni molto elevati. Se preferite equipaggiare due armi da fuoco diverse senza però rinunciare alla possibilità di difendervi da vicino, allora questa carta è perfetta per voi.

Reload Drills – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

In qualsiasi FPS di questo tipo è importante trovare il momento giusto per ricaricare, dato che in alternativa rischiereste di trovarvi in guai grossi. Per fortuna potrete ridurre al minimo i rischi grazie a questa carta, dato che aumenterà del 10% la vostra velocità di ricarica. All’apparenza potrebbe sembrare un miglioramento di poco conto ma, se utilizzate spesso fucili a pompa e mitragliatrici pesanti, sentirete subito la differenza.

Battle Lust – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Battle Lust è un’altra delle migliori carte disponibili all’inizio del gioco. Questo power-up infatti vi permetterà di rigenerare 2 punti vita con ogni uccisione ravvicinata. Se amate affrontare i nemici corpo a corpo questo potenziamento farà certamente al caso vostro, ma potrebbe esservi utili anche se preferite mantenere le distanze. Prestando attenzione infatti potrete eliminare in sicurezza i nemici meno pericolosi per ripristinare i punti vita ed uscire da una situazione critica.

Ammo for all – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Fino ad ora vi abbiamo elencato solamente le migliori carte già disponibili all’inizio del gioco, ma da ora in avanti invece vi parleremo di quelle più utili da sbloccare. Per iniziare vi suggeriamo di prendere Ammo for all, un potenziamento in grado di aumentare del 10% il numero massimo di munizioni che ogni membro della vostra squadra è in grado di trasportare. Questa carta sarà fondamentale quando inizierete a giocare alle difficoltà più elevate, dato che avrete bisogno di tantissimi colpi per abbattere i nemici.

Evasive Action – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Questa carta si attiva solamente nel momento in cui subite un danno pari o superiore a 10, ma vi permetterà uscire facilmente da situazioni spinose. Grazie a questo potenziamento infatti la vostra velocità di movimento aumenterà del 20% per 3 secondi, permettendovi così di allontanarvi facilmente dai nemici.

Inspire Sacrifice – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Questa carta si attiva solamente in caso voi oppure un vostro compagno veniate atterrati ma vi permetterà di volgere facilmente la situazione in vostro favore. Il potenziamento infatti permetterà a tutti i membri della vostra squadra ancora in piedi di recuperare 25 HP nel giro di 10 secondi. Questa carta è davvero molto potente ed è in grado di aiutare molto il vostro team in caso di difficoltà.

Ridden Slayer – Back 4 Blood: ecco le migliori carte per i novizi

Concludiamo infine la nostra lista delle migliori carte di Back 4 Blood con un potenziamento davvero molto utile: Ridden Slayer. Questo power up vi permetterà infatti di infliggere il 20% di danni in più ai nemici speciali quando colpite i loro punti deboli. In questo modo sarete in grado di eliminare velocemente anche le minacce più grandi. In più, se utilizzerete questo potenziamento insieme ad armi come i fucili da cecchino o le LMG, otterrete dei risultati davvero devastanti.

Pronti al massacro

Qui si conclude la nostra guida alle migliori carte da utilizzare all’inizio di Back 4 Blood. Adesso non vi resta altro da fare che gettarvi nella mischia e provare tutti questi potenziamenti sul campo. Se però siete interessati a migliorare vi suggeriamo di tenere d’occhio il nostro sito, dato che molto presto arriveranno tante altre guide dedicate a Back 4 Blood.

Back 4 Blood è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.