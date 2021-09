Back 4 Blood: cosa sapere prima di iniziare a giocare

Dopo l’accoglienza inizialmente morbida dei fan, Back 4 Blood continua ad avanzare verso la data di rilascio; ecco allora una guida che espone tutte le principali informazioni da sapere, per trovarsi pronti ad affrontare ogni cosa

Back 4 Blood, titolo annunciato da Warner Bros. Games e Turtle Rock Studio nella primavera del 2019, è rimasto nei radar di milioni di estimatori degli FPS a tema zombie, ansiosi per anche solo una traccia o accenno ad un seguito di Left 4 Dead 2. Ma non ci è voluto molto per venire a sapere cosa sarebbe stato in realtà Back 4 Blood: ovvero non un semplice seguito o reboot di L4D, ma una IP nuova di zecca, un titolo che cerca di fare un salto avanti.

Una partenza classica

Back 4 Blood segue il formato del tipico gioco FPS cooperativo, ed è piuttosto semplice capire cosa dovremo fare: ci basta sapere che il nostro compito è massacrare dozzine di orde zombie più o meno minacciosi. Fino a qui, nulla di troppo diverso da ciò che fu ideato con il tanto apprezzato Left 4 Dead, pioniere di questo genere videoludico. Anche le premesse della storia nel gioco non distano dalla classica situazione con l’umanità sull’orlo del baratro, per via di un parassita che ha portato alla devastazione il mondo.

Non è dato sapere da dove o cosa questa malattia sia originata, ma risulta oramai impossibile vedere in Back 4 Blood un uomo che non ne sia affetto, o che non sia stato ucciso dal Verme del Diavolo, ciò che trasforma le persone in esseri dalle “fattezze Zombie”, i cosiddetti Infestati. Per contrastare questa calamità, sono state formate delle squadre speciali di Veterani, gli Sterminatori. La chiamata alle armi porterà il giocatore ad abbandonare il proprio nascondiglio per unirsi alla missione, e spazzare via ogni orda di schifezze zombie che gli si parerà davanti.

Gemelli diversi – Back 4 Blood: cosa sapere

In comune con Left 4 Dead, è presente la modalità co-op a quattro giocatori, ed i ruoli potranno essere occupati anche da bot comandati dall’intelligenza artificiale. Con l’inserimento di una modalità PvP ad otto giocatori, potremo decidere di far parte della squadra fautrice della sventura umana, diventando dei zombie mutaforma e mettendo alle strette la squadra di Sterminatori. Pare inoltre che ci sarà il crossplay e lo schermo condiviso per giocare, ma quest’ultimo non apparirà al lancio. Si potrà anche sfruttare l’audio per determinare la posizione degli zombie udendone i versi.

Ma la vera novità in Back 4 Blood è che ci sarà una IA che prenderà il ruolo di Game Director, rendendo le partite più variegate, offrendo una serie di carte corrotte che forniscono ad ogni missione delle variabili diverse e casuali. Si potrà avere un deck di 15 carte, con all’interno potenziamenti e modifiche. Tuttavia, anche gli Infestati riceveranno delle carte da usare a loro vantaggio.

Una nuova identità – Back 4 Blood: cosa sapere

Passando all’informazione che ci preme di più sapere: Back 4 Blood non è un seguito diretto di Left 4 Dead, ma più un suo sequel spirituale, che vuole raccogliere il testimone e far sorgere un qualche cosa che possa essere ugualmente apprezzata dai fan nuovi e di vecchia data. Trovandosi a stretto contatto con la community che hanno coltivato da più di 10 anni, il team di sviluppo si è posto l’impegno di effettuare dei playtest quasi quotidianamente, e ciò pare essere accaduto sempre, almeno sin dal terzo mese di produzione.

L’alpha, la beta, l’uscita

Back 4 Blood era stato rilasciato come closed alpha a dicembre 2020, per poi uscire in open beta nel corso di Agosto, dopo essere stato rimandato dalla data inizialmente prevista per giugno. Sempre a giugno, fu presentato allo Showcase di Xbox, ed annunciato per il 12 ottobre 2021 anche sulle console PS4, PS5, XBox One, Xbox Series X/S, Steam e Epic Store.

Inoltre, è già disponibile per il preorder da diversi mesi. Se volete sapere ulteriori informazioni riguardo Back 4 Blood, troverete altre guide e la nostra anteprima che vi spiegheranno ogni cosa a riguardo sul nostro sito tuttoteK; altrimenti, date un’occhiata agli sconti presenti su Instant Gaming, per altri giochi massacra-zombie.