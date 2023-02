Vediamo insieme in questa guida alcuni trucchi e consigli per sopravvivere nel pericoloso mondo del nuovissimo Atomic Heart

Fin dal suo annuncio ufficiale, il titolo creato dai ragazzi di Mundfish ha subito catalizzato l’attenzione, grazie ad una direzione artistica ed uno stile davvero caratteristici. I chiari rimandi a serie famose, prima fra tutte Bioshosck (il cui quarto episodio sembra abbia incontrato dei problemi nello sviluppo che ne hanno ritardato il reveal ufficiale), sono stati un elemento cardine nel plasmarel’ambientazione ed il gameplay del gioco. Ora che Atomic Heart è finalmente tra noi eccovi una serie di trucchi e consigli per aiutarvi nella vostra avventura.

Ucronia portami via

Se avete da poco iniziato a vestire i panni dell’agente P-3 eccovi qualche strategia per aiutarvi a sopravvivere all’ucronia del mondo ideato da Mundfish. Se chi ha già giocato la saga di Bioshock potrà trovare qualche familiarità con il gameplay del titolo (ad esempio la possibilità di utilizzare particolari poteri in aggiunta alle armi da fuoco), esso offrirà comunque anche tutta una serie di elementi interessanti che andranno padroneggiati. Va detto che i tutorial iniziali svolgono bene il proprio compito, ma una volta terminato l’incipit sarà compito vostro mettere in atto al meglio le tecniche apprese.

Una mano lava l’altra – Atomic Heart: trucchi e consigli per sopravvivere

I primi trucchi e consigli che vogliamo darvi sono relativi alle armi presenti in Atomic Heart. Queste ultime saranno infatti divise in tre categorie: armi da mischia, armi balistiche a distanza (le uniche ad utilizzare munizioni convenzionali) ed armi a energia a distanza (che permettono una modalità di fuoco alternativa). Le armi possono inoltre infliggere danni elementali come ghiaccio o elettricità (quest’ultima tipica delle armi a energia), e possono essere potenziate tramite l’utilizzo di apposite modifiche, spesso sotto forma di cartucce, che permettono di aggiungere nuovi utili effetti ai nostri attacchi. In questo contesto tornerà molto utile anche lo scanner, tramite il quale sarà possibile ottenere preziose informazioni su resistenze e punti deboli dei vari nemici.

Ma, esattamente come accadeva anche in Bioshock, potremo contare anche su tutta una serie di poteri speciali. Analogamente ai Plasmidi ed ai Vigor presenti nella saga appena citata, qui potremo utilizzare i Polimeri per acquisire delle abilità utili, come la telecinesi o il lanciare scariche elettriche dalle mani. Con un pò di pratica potremo riuscire a sollevare in aria un nemico e poi dargli una bella scossa o congelarlo, oppure dare alle fiamme un’area combinando il Getto di Polimeri con un’arma in grado di infliggere danni incendiari. Insomma è quindi di vitale importanza imparare a combinare le abilità e le armi che otterremo, in maniera tale da trovare la giusta strategia per cavarcela in ogni situazione. Infine bisogna ricordare che, come per armi ed altro, anche le abilità saranno migliorabili spendendo Neuropolimeri presso delle apposite stazioni.

Energia – Atomic Heart: trucchi e consigli per sopravvivere

Nel precedente paragrafo di questa guida ai trucchi e consigli vi abbiamo parlato, tra le altre cose, delle armi a energia, sulle quali potremo mettere le mani mentre esploreremo il pericoloso mondo di Atomic Heart. Queste ultime, come dice anche il nome stesso, al posto di consumare proiettili utilizzeranno appunto energia ad ogni attacco. Una volta esaurita quest’ultima si ripristinerà lentamente, ma potremo velocizzare tale processo con gli attacchi da mischia, i quali permettono di recuperare energia con ogni colpo andato a segno.

Anche in questo caso sarà possibile acquisire potenziamenti che permettono di facilitare non poco la vita. Spendendo Neuropolimeri, infatti, si potrà aumentare la carica energetica a nostra disposizione, così come la velocità alla quale essa si ricaricherà. Conviene insomma spendere qualche risorsa per ottenere nuove migliorie in questo campo, soprattutto se vi ritroverete ad utilizzare spesso armi che richiedono l’utilizzo di grandi quantità di energia.

Usare l’ingegno – Atomic Heart: trucchi e consigli per sopravvivere

Quale che sia il vostro approccio al mondo di Atomic Heart, uno dei migliori trucchi e consigli che possiamo darvi è: usate l’ingegno. Infatti affrontare ogni pericolo a testa bassa non sempre potrebbe rivelarsi la soluzione migliore. Sparse per il mondo di gioco vi saranno numerose telecamere e robot di sorveglianza. Se potete evitateli o neutralizzateli (le scariche elettriche torneranno particolarmente utili in questi casi) in quanto se sarete avvistati il livello d’allarme salirà, richiamando verso la vostra posizione diversi nemici. Più sarà alto il livello d’allarme e maggiore sarà l’offensiva nemica, perciò non trascurate questo aspetto.

Spesso comunque la forza bruta sarà necessaria, ma anche il combattimento andrà approcciato con una buona strategia in mente. Sebbene possiate avvalervi di tutta la serie di armi e abilità menzionate in precedenza, tenete a mente che cercare di sterminare tutto ciò che si muove vi porterà con ogni probabilità a consumare più del dovuto la vostra riserva di munizioni e risorse. Non aiuta il fatto che fra le fila avversarie si annoverano diverse unità in grado di generare nuovi nemici (in particolare per quanto riguarda quelli organici) o addirittura di riparare i robot che distruggerete, perciò per riuscire a sopravvivere è fondamentale imparare a gestire la situazione utilizzando tanto i muscoli quanto la testa.

La soluzione all’enigma – Atomic Heart: trucchi e consigli per sopravvivere

Una guida ai trucchi e consigli per Atomic Heart non sarebbe completa senza considerare la componente puzzle solving del titolo. Gli enigmi presenti in game sono di varia natura e vanno dal semplice come lo schioccare le dita al momento giusto per aprire una serratura, al più complesso, come trovare la giusta combinazione di led da attivare. Vi sono anche puzzle di natura ambientale che richiederanno di sfruttare elementi dello scenario, come ad esempio le fuoriuscite di Polimeri, che ricorderanno delle masse d’acqua sospese in aria nelle quali è possibile nuotare.

All’interno dei Terreni di Prova potreste trovare alcuni dei puzzle più difficili, ma nonostante questo vi consigliamo caldamente di non tralasciare tali zone, in quanto è proprio qui che si celano alcune delle ricompense più utili per la vostra avventura. Certi enigmi potrebbero darvi qualche grattacapo in più del previsto, ma non scoraggiatevi e cercate di utilizzare tutte le risorse ed abilità a vostra disposizione per entrare nell’ottica del gioco e capire qual è il giusto ragionamento per risolvere ogni sfida che vi si parerà davanti.

Dobre utra, Nechayev!

L’open world imbastito dai ragazzi di Mundfish è senza dubbio tanto affascinante quanto estremamente ostile. La curatissima direzione artistica del gioco è capace di meravigliare ma, allo stesso tempo, di restituire la sensazione di un mondo nel quale, per sopravvivere, dovrete imparare a sfruttare al meglio tutte le risorse a vostra disposizione. Per fortuna il gameplay offre diverse soluzioni per affrontare ogni situazione e dunque ora sta solo a voi trovare il modo migliore per portare a casa la pelle.

Cosa ne pensate di questo nuovissimo titolo? Lo avete già provato o pensate di farlo, magari sfruttando il fatto che esso è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass?