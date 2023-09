Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Armored Core VI: Fires of Rubicon, l’ultima iterazione del franchise di From Software arrivato recentemente su PC e console

Sentir nominare From Software di solito porta immediatamente alla mente la serie dei Souls, Sekiro o Elden Ring. Ed è quantomai accurato, considerando che negli ultimi anni l’azienda ha tirato fuori quasi esclusivamente titoli di quel determinato genere. Pochi sanno, però, che From Software è proprietaria anche dell’IP di Armored Core, nata ormai nel lontanissimo (ahinoi) 1997. E proprio recentemente, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S è arrivato Armored Core VI: Fires of Rubicon, annunciato durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2022. In questa guida dedicata, ne scopriamo insieme la lista trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Armored Core VI: Fires of Rubicon consta di 30 statuette totali, di cui 14 di bronzo, 10 d’argento, 5 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Armored Core VI: Fires of Rubicon. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Armored Core VI: Fires of Rubicon, ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con le statuette di bronzo:

Ingresso illegale : Missione completata: “Ingresso illegale”.

: Missione completata: “Ingresso illegale”. Operazione Wallclimber : Missione completata: “Operazione Wallclimber”.

: Missione completata: “Operazione Wallclimber”. Contatto : Missione completata: “Attacca l’Osservatorio”.

: Missione completata: “Attacca l’Osservatorio”. Attraversamento oceanico : Missione completata: “Attraversamento oceanico”.

: Missione completata: “Attraversamento oceanico”. Una nuova minaccia : Missione completata: “Attacca il vecchio spazioporto”.

: Missione completata: “Attacca il vecchio spazioporto”. Ayre e il Coral : Missione completata: “Distruggi il Verme di Ghiaccio”.

: Missione completata: “Distruggi il Verme di Ghiaccio”. In territorio sconosciuto : Missione completata: “Esplorazione sotterranea – Depth 3”.

: Missione completata: “Esplorazione sotterranea – Depth 3”. Rieducazione : Missione completata: “Raggiungi la Convergenza Coral”.

: Missione completata: “Raggiungi la Convergenza Coral”. La città galleggiante : Missione completata: “Conquista la città galleggiante disabitata”.

: Missione completata: “Conquista la città galleggiante disabitata”. Disperso : Missione completata: “Disperso”.

: Missione completata: “Disperso”. Addestramento completato : Hai completato tutti i programmi di addestramento.

: Hai completato tutti i programmi di addestramento. Tecnico Hardware : Hai assemblato un AC.

: Hai assemblato un AC. Tecnico Software : Hai aggiornato il SO del tuo AC.

: Hai aggiornato il SO del tuo AC. Grafico: Colore dell’AC cambiato.

I trofei d’argento | Armored Core VI: Fires of Rubicon, ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

I Bagliori di Raven : Finale completato: “I Bagliori di Raven.”

: Finale completato: “I Bagliori di Raven.” Liberatore di Rubicon : Finale completato: “Liberatore di Rubicon.”

: Finale completato: “Liberatore di Rubicon.” Il dado è tratto : Finale completato: “Il dado è tratto.”

: Finale completato: “Il dado è tratto.” Collezionista di armi : Hai ottenuto tutti i componenti delle armi.

: Hai ottenuto tutti i componenti delle armi. Collezionista di componenti esterni : Hai ottenuto tutti i componenti del telaio.

: Hai ottenuto tutti i componenti del telaio. Collezionista di componenti interni : Hai ottenuto tutti i componenti interni.

: Hai ottenuto tutti i componenti interni. Collezionista di espansioni : Hai ottenuto tutte le espansioni del torso.

: Hai ottenuto tutte le espansioni del torso. Collezionista di registri di combattimento : Hai ottenuto tutti i registri di combattimento.

: Hai ottenuto tutti i registri di combattimento. Collezionista di registri dati : Hai ottenuto dieci registri dati.

: Hai ottenuto dieci registri dati. Collaudo completato: Hai superato tutti i programmi di valutazione delle capacità di combattimento dell’Arena.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Armored Core VI: Fires of Rubicon, ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le cinque statuette d’oro:

Il mercenario perfetto : Hai completato tutte le missioni con una valutazione di classe S.

: Hai completato tutte le missioni con una valutazione di classe S. Astronomo : Hai completato tutte le missioni.

: Hai completato tutte le missioni. Signore dell’Arena : Hai completato tutti i programmi dell’Arena.

: Hai completato tutti i programmi dell’Arena. Collezionista di componenti : Hai ottenuto tutti i componenti.

: Hai ottenuto tutti i componenti. Esperto della messa a punto: Hai effettuato tutti gli aggiornamenti SO.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Armored Core VI: Fires of Rubicon!

Armored Core: Hai conquistato tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Armored Core VI: Fires of Rubicon. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di From Software qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!