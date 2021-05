Apex Legends: Legacy, ecco le note della patch della season 9

Tra non molto uscirà il nuovo aggiornamento, denominato Apex Legends Legacy, che darà il via alla season 9; nell’attesa, analizziamo tutte le novità tramite le note ufficiali della patch

Il nuovo grande aggiornamento di Apex Legends è in arrivo nella giornata di domani, il 4 maggio. Esso porterà tante grandi novità: come si è già potuto vedere nei vari trailer che sono usciti finora, oltre alle due attrazioni principali ben note ai fan, ovvero la nuova Leggenda Valkyrie e la nuova modalità 3 vs 3 chiamata Arene, vi saranno tante altre nuove aggiunte e modifiche da prendere in considerazione (come, per esempio, il nuovo Arco Bocek o la nuova mappa di Olympus aggiornata). Di seguito, quindi, analizzeremo le note della patch Apex Legends: Legacy (in italiano chiamata “Origini”), così da poter comprendere al meglio cosa ci aspetta in questa nuova season 9.

Arene, nuova modalità permanente

Analizzando le varie novità attraverso le note della patch di Apex Legends Legacy, non possiamo non parlare della nuova modalità che verrà introdotta con la season 9. Arene si presenta come una modalità di gioco permanente, e che quindi verrà anche aggiornata in futuro. Si tratta di uno vero e proprio stacco dal concetto di battle royale: anziché 20 squadre, avremo dei semplici scontri 3 vs 3, molto più rapidi e frenetici. Chiaramente Arene presenta un nuovo set di mappe personalizzate, fatte su misura per il combattimento ravvicinato (con nuove aggiunte in arrivo).

Le squadre inizieranno ogni round in una stanza dedicata allo spawn, dove si potranno comprare e cambiare armi, equipaggiamenti e abilità in base alla strategia che si deciderà di adottare. Per vincere una partita, sarà necessario vincere almeno tre round e avere un vantaggio di almeno due punti sulla squadra avversaria. Se, una volta arrivata a 3 punti, la squadra non ha un vantaggio di 2 punti sugli avversari, si procederà con i vantaggi. Se si arriverà ad un punteggio di 4 a 4, allora si passerà direttamente alla modalità Sudden Death, nella quale chi si aggiudicherà il round si porterà a casa la vittoria.

Le arene personalizzate – Apex Legends: Legacy, note della patch della season 9

Per questa nuova modalità troveremo sia mappe nuove personalizzate, sia aree limitate delle mappe già esistenti. Oltre infatti a delle sezioni limitate delle già ben note Canyon dei Re, Confini del Mondo e Olympus, troveremo anche due nuove mappe create appositamente per questa nuova modalità. La prima mappa, denominata “Guastafeste“, occupa una lussuosa piazza in cui i giocatori potranno interagire con il relitto del Mirage Voyage e sfarzosi edifici a due piani. Si tratta di una mappa molto variegata, nella quale ogni area ha i suoi punti di forza e offre un’ampia varietà di opzioni.

La seconda invece, chiamata “Condotto fasico”, è un’area sperimentale nascosta in cima a una montagna. Il centro è molto aperto e permetterà ai giocatori di individuare i nemici da grandi distanze. Al contrario, i punti di interesse favoriranno il combattimento a distanza media e ravvicinata. Inoltre, a partire da entrambi i punti di spawn, i giocatori potranno servirsi del cosiddetto prototipo del condotto fasico per avere accesso fin da subito a determinate aree ed entrare subito nel vivo dell’azione.

Valkyrie, nuova Leggenda – Apex Legends: Legacy, note della patch della season 9

Nome in codice di Kairi Imahara, figlia dell’Apex Predator Viper (apparso come uno degli antagonisti in Titanfall 2), Valkyrie cerca vendetta nei confronti del responsabile della morte di suo padre. In onore della sua memoria, ha recuperato i resti del suo Titan Northstar e li ha riutilizzati per creare il suo elegante jetpack. Esso infatti sarà un elemento fondamentale del gameplay che caratterizza Valkyrie: come abilità passiva avremo a disposizione il jet VTOL, grazie al quale il giocatore potrà volare per brevi periodi (il carburante si rigenera automaticamente una volta a terra), permettendogli di posizionarsi nelle zone migliori in breve tempo.

Come abilità tattica potremo trovare la “Tempesta di missili”, grazie alla quale si potrà sparare uno sciame di mini-razzi che danneggeranno e disorienteranno gli avversari. Se invece parliamo di abilità Ultimate, Valkyrie avrà a disposizione “Slancio etereo”, che consiste in un grande salto in aria che ottimizzerà al massimo l’utilizzo del jetpack (e inoltre i suoi alleati potranno agganciarsi ai sistemi di decollo per seguire Valkyrie).

Arco Bocek, nuova arma – Apex Legends: Legacy, note della patch della season 9

L’arco Bocek è la nuova arma che verrà introdotta in questa season 9: da quel che possiamo leggere nelle note della patch di Apex Legends: Legacy, sappiamo che si tratta di un arma di precisione, quindi più adatta a una mano sicura e precisa. Essendo un arco, possiamo decidere quanto tempo tenere tesa la corda, cambiando traiettoria e danno del colpo in base a quanto decidiamo di tirare. Cercare di scoccare la freccia nel momento preciso in cui l’arco raggiunge le sua massima tensione porterà un bonus di danno non indifferente.

Per quest’arma verrà introdotta una nuova tipologia di munizioni, ovvero le frecce. Esse saranno più rare del solito da trovare sul campo di battaglia, ma non tutto il male vien per nuocere: le frecce scoccate che mancheranno il bersaglio si attaccheranno alla superficie colpita e saranno di conseguenza recuperabili, permettendo al giocatore di riutilizzarle successivamente. Saranno equipaggiabili in quest’arma vari tipi di mirini e verranno introdotti due nuovi hop-up, Shatter Caps e Deadeye’s Tempo, entrambi equipaggiabili contemporaneamente sull’arco Bocek.

Olympus, nuova versione Infestata con Icarus – Apex Legends: Legacy, note della patch della season 9

Una flotta misteriosa proveniente dallo spazio cosmico è entrata nell’atmosfera di Psamathe, e la nave principale, Icarus, ha attraccato su Olympus, portando con sé una robusta pianta parassita di origine ignota. Tale pianta ha iniziato a infestare l’interezza della mappa, modificandone radicalmente la struttura. Come specificato da Dave Osei, level designer di Apex Legends, il team di sviluppo era consapevole del fatto che Olympus avesse meno punti di interesse rispetto alle altre mappe, e hanno quindi voluto aggiornarla risolvendo questo problema.

Con la nave di Icarus attraccata in mezzo alla mappa, tra Piazza dei bonsai, Centrale Solare e Cannone Orbitale: le dinamiche e gli equilibri cambieranno radicalmente. Come per esempio la sezione Bivio: precedentemente paradiso dei cecchini, dal momento che Icarus bloccherà gran parte della visuale, gli utilizzatori dei fucili di precisione dovranno con tutta probabilità cambiare tattica.

Anche gli interni della nave saranno esplorabili. In particolare, si potranno trovare una serie di cadaveri: su uno di loro troverete una chiave d’accesso. Tale chiave sarà fondamentale, perché permetterà di accedere alla parte anteriore della nave nella quale si troverà l’equipaggiamento migliore. Ci sarà quindi da fare attenzione anche agli altri giocatori che cercheranno di accaparrarselo.

Starter Kit, Loot, Emote, Battle Pass – Apex Legends: Legacy, note della patch della season 9

Finora abbiamo parlato delle novità ritenute principali: tra le note della patch Apex Legends: Legacy possiamo in realtà trovare tantissimi elementi che saranno soggetti a modifiche in questa season 9. In questo e nel prossimo paragrafo, proveremo a sintetizzarli. Innanzitutto vi è da dire che d’ora in avanti i giocatori inizieranno i match con un cosiddetto “Starter Kit”, grazie al quale verrà fornito a ciascuno uno scudo EVO di livello 1, insieme a due celle scudo, due siringhe e altri oggetti utili per iniziare la partita. Gli stessi scudi EVO di livello 1 saranno però, di conseguenza, più difficili da trovare in giro come loot. Per contro, altri tipi di oggetti, come armi, munizioni, salute saranno un po’ più semplici da trovare.

Saranno inoltre introdotte le emote, ancora presenti in precedenza su Apex Legends. Ogni Leggenda avrà solo un’emote iniziale: per sbloccare le altre sarà necessario trovarle nei pack Apex oppure craftarle. Potrete trovare infine, come in ogni nuova season, il Pass Battaglia Origini, tramite il quale potrete sbloccare nuovissime ricompense, tra cui anche skin inedite.

Bilanciamenti finali

Ultimo ma non meno importante, parliamo dei bilanciamenti che saranno applicati alle Leggende e alle armi. Non solo infatti verranno modificate le abilità dei singoli personaggi, ma anche le armi e la loro rotazione nel loot subiranno modifiche sostanziali. Cerchiamo di sintetizzare gli elementi più importanti a seguito: se desiderate vedere ogni singolo dettaglio, il consiglio è quello di rivolgersi direttamente alle note ufficiali della patch.

Riguardo alle Leggende, la prima informazione che ci viene fatta sapere è che non esisterà più Basso Profilo, e sarà quindi rimosso da Wraith, Lifeline e Wattson. Verranno inoltre modificati i tratti e le abilità dei seguenti personaggi: Lifeline, Octane, Loba, Horizon, Fuse, Bangalore, Bloodhound e Crypto.

Parlando invece di armi, verrà introdotta una nuova categoria, chiamata “Marksman Weapon”, nella quale verranno inseriti Bocek, G7 Scout, 30-30, Triple Take; a detta degli sviluppatori, queste ultime tre armi erano fuori posto nelle loro precedenti categorie. Le armi Marksman saranno quindi delle vie di mezzo tra i fucili d’assalto e fucili da precisione. Inoltre, verrà rimosso il Peacekeeper come drop del care package, e verrà sostituito dal Triple Take.

Con rinnovato invito a dare un’occhiata alle note ufficiali della patch per avere un’idea ancor più precisa dei vari cambiamenti, se volete rimanere aggiornati su Apex Legends e sul mondo videoludico in generale, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece volete comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.