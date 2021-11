È finalmente arrivato l’atteso aggiornamento 2.0 di Animal Crossing: New Horizons: ecco la guida alle sue novità

Il 4 novembre Animal Crossing: New Horizons, il popolare life simulator di casa Nintendo, ha finalmente rilasciato l’aggiornamento 2.0, ricco di novità sia per quanto riguarda gli NPC e le attività da fare in-game che per gli items disponibili (tranne quelli contenuti nel DLC Happy Home Paradise); ACNH è stato il gioco più giocato durante il primo lockdown, e da parecchi mesi non aveva più updates consistenti (l’ultimo risale a Pasqua, per i nuovi oggetti riguardanti la festività). Ecco dunque cosa aspettarsi da questo aggiornamento 2.0 di Animal Crossing: New Horizons di cui andremo a sviscerare ogni singolo contenuto in questa nostra guida!

Bartolo, Remo: i “nuovi” NPC e il ritorno dei giroidi

È tempo di grandi ritorni dai precedenti titoli della saga di Animal Crossing: primo fra tutti Bartolo il piccione, che riapre la caffetteria all’interno del museo, “La Piccionaia”. Qui il giocatore potrà gustarsi una tazza di caffè da solo o in compagnia degli amici (NPC e non, grazie anche al lettore amiibo presente all’interno del locale). Bartolo introdurrà i giroidi, oggetti musicali che in ACNH possono essere personalizzati e posizionati ovunque.

Un altro ritorno è quello di Remo, un kappa (essere mitologico giapponese), che per 1000 Miglia Nook porta il giocatore in una isola misteriosa dalle caratteristiche particolari: può infatti avere diversa stagione e ora rispetto a quella da cui si è partiti. Remo allieta la traversata con delle canzoncine divertenti, a cui si può reagire battendo le mani (o, se si ha fretta, premendo B ripetutamente si salta questa parte).

L’isola di Fiorilio si allarga – Animal Crossing: New Horizons guida novità aggiornamento 2.0

Uno dei pezzi forti di questa guida alle novità dell’aggiornamento 2.0 di Animal Crossing: New Horizons è Fiorilio: il cane abitante dell’isola omonima dove il giocatore può costruire scenari e fare fotografie. Fiorilio ha deciso di costruire una vera e propria “comune”, chiamando degli “amici” per aiutarlo; in questo progetto lo aiuterà Bigodina, un’altra vecchia conoscenza per i veterani di AC: la cagnolina rosa dalla marcata R moscia ci darà un nuovo taglio di capelli per ogni nuovo shop presente sull’isola.

Questi shop non sono altro che delle roulotte aperte dagli NPC che una volta a settimana, a rotazione, popolano la piazza del municipio dell’isola principale: il cammello Sahara e i tappeti, la puzzola Sciuscià e le scarpe e le borse, la volpe Volpolo con le sue opere d’arte (false e non) e una lotteria con dei nuovi items (alla modica cifra di 500 stelline a pescata) e il bradipo Florindo, che vende piante e fiori e fornisce un servizio di diserbaggio.

Insieme a loro, tre nuovi NPC, che proprio nuovi non sono: Katrina, la pantera, che fa predizioni sul futuro del giocatore e sulla sua amicizia con gli altri villager, la coppia di alpaca Alpaca e Merino, che per 10mila stelline personalizzeranno un oggetto a scelta del giocatore, e la tartaruga Tortimer, l’ex sindaco di Animal Crossing: Wild World che permetterà di accedere allo sgabuzzino di casa e depositare o prelevare oggetti. I negozi potranno essere sbloccati una volta al giorno pagando 100mila stelline ai giroidi; appena fuori dalla nuova piazza c’è uno Stellomat, che permetterà di effettuare transazioni senza dover tornare all’isola principale.

Cucina e verdure – Animal Crossing: New Horizons guida novità aggiornamento 2.0

Proprio alla roulotte di Florindo il giocatore potrà acquistare le nuove verdure da piantare sulla sua isola: oltre alle già presenti zucche, arrivate con il primo aggiornamento di Halloween, si aggiungono alla lista grano, patata, carota, pomodoro, canna da zucchero. Da Florindo sono vendute di due tipi diversi ogni settimana (questo cambio settimanale è applicato a tutte le merci vendute nella piazza delle roulotte), ma possono essere trovate anche durante i tour sulle isole misteriose con Remo.

Grazie a queste verdure, il giocatore potrà cucinare con ricette imparate tramite schemi DIY appositi e una cucina (acquistabile sul Catalogo Nook o dai gemelli Timmy e Tommy al negozio), unendo ad esse pesce, frutta e altri ingredienti facilmente reperibili. Le ricette possono essere regalate anche dagli abitanti, o trovate nelle bottiglie in riva al mare.

Ordinanze, ampliamento spazio di archiviazione, miglia Nook – Animal Crossing: New Horizons guida novità aggiornamento 2.0

Il nuovo aggiornamento comprende anche l’introduzione delle ordinanze, delle leggi che una volta promulgate permettono di modificare le abitudini degli abitanti dell’isola, oltre che l’orario di apertura e chiusura dei negozi. In questa guida alle novità dell’aggiornamento 2.0 di Animal Crossing New Horizons cercheremo di spiegarvi in che cosa consistono.

L’ordinanza Abbelliamo l’isola impegna tutta la comunità a tenere pulita e ordinata l’isola, e fa crescere meno erbacce; le ordinanze Isola mattiniera e Isola nottambula fanno aprire e chiudere i negozi prima o più tardi rispetto l’orario usuale, e fanno alzare prima o andare a letto più tardi gli abitanti; l’ordinanza Pioggia di stelline fa aumentare il costo generale degli oggetti al negozio di Timmy e Tommy, ma fa aumentare anche il prezzo di vendita di qualunque cosa si porti loro (per aumentare così i guadagni).

Lo spazio di archiviazione nello sgabuzzino di casa aumenta drasticamente: da 2.400 oggetti si passerà (in tre step via via sempre più costosi, l’ultimo supera il milione di stelline) a 5.000 spazi disponibili. Si potrà accedere allo sgabuzzino non solo da Tortimer, ma anche tramite un item acquistabile con le miglia Nook, il ripostiglio.

Licenza da decoratore Pro, fotocamera e altro ancora

Fra le altre novità c’è anche la possibilità di decorare il soffitto delle stanze con nuovi lampadari e altro, grazie alla Licenza da Decoratore, acquistabile con le miglia Nook. Sempre tramite miglia Nook è possibile acquistare l’opzione Fotocamera Pro, che introduce la fotocamera in prima persona per il Nook Phone e l’opzione Cavalletto, per potersi fare selfie con i villagers e gli NPC. Nel Programma miglia Nook sono stati aggiunti nuovi items come gazebo e giostre, oltre che nuove emozioni e nuovi tagli di capelli.

In più, è possibile fare stretching insieme agli abitanti, selezionando lo stereo nella piazza del municipio. È possibile usare i Joycon della Switch oppure i tasti, se si gioca su una Nintendo Switch Lite. Inoltre, sono state inserite le scale a pioli da applicare ai rilievi, acquisibili tramite un progetto DIY da comprare nella Bottega di Nook. Gli abitanti dell’isola possono andare a trovare il giocatore a casa loro, ed è stato introdotto un nuovo gioco di carte, al posto di quello dei semi e dei colori che di solito si fa con i visitatori al campeggio: questa volta bisognerà indovinare se la seconda carta ha un valore maggiore o minore della prima.

E voi? Cosa ne pensate? State giocando a fondo questo aggiornamento 2.0 di Animal Crossing di cui abbiamo parlato in questa guida? Fatecelo sapere! Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!