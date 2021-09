Vediamo insieme, in questa corposa guida, da cosa è composta la lista trofei completa di Alan Wake Remastered, la rivisitazione del titolo del 2010 di Remedy Entertainment

Era il lontano 2010 quando una nuova esclusiva Xbox 360 scosse il mondo del gaming con una storia decisamente avvincente, seppur non esente da difetti. Alan Wake fu il primo titolo a far clamore di una Remedy Entertainment ancora timorosa, ma che aveva alle spalle anche l’eccellente Max Payne e che ha poi dato vita a Control nel 2019. Abbiamo volutamente saltato nell’elenco Quantum Break. Dopo numerosi rumor e qualche timido leak, all’inizio di settembre è stata annunciata ufficialmente la Alan Wake Remastered, che si propone di riportare il titolo di undici anni fa in grande spolvero su tutte le console maggiori di questo momento storico attuale. Texture in 4K, frame rate solido e animazioni migliorate: tutto quello che vi dovreste aspettare da una remastered insomma. Con l’arrivo di Alan Wake anche su altre console oltre a quelle Microsoft, possiamo finalmente parlare di trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Alan Wake Remastered consta di 68 statuette totali, di cui 59 di bronzo, 5 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come potete vedere scorrendo l’articolo, 17 dei trofei di bronzo sono in realtà appartenenti ai due DLC del gioco, ci vi abbiamo lasciato separati per ordine e completezza. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Sconsigliamo quindi di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Alan Wake Remastered. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Alan Wake Remastered: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Segui la luce : Sei stato illuminato da un sogno.

: Sei stato illuminato da un sogno. Camminata nordica : Diversamente da Stucky, godi di ottima salute. Prima di tutto, non sei morto.

: Diversamente da Stucky, godi di ottima salute. Prima di tutto, non sei morto. Il meglio di Bright Falls : Alla fine, sei riuscito a fare quella telefonata.

: Alla fine, sei riuscito a fare quella telefonata. Televisione : Hai controllato alcuni messaggi importanti.

: Hai controllato alcuni messaggi importanti. Sotto un sottile lembo di pelle : Hai disobbedito alle istruzioni della guardia forestale.

: Hai disobbedito alle istruzioni della guardia forestale. Guardia forestale : Sei sopravvissuto al Parco nazionale di Elderwood.

: Sei sopravvissuto al Parco nazionale di Elderwood. Metallo pesante : Hai distrutto il bulldozer.

: Hai distrutto il bulldozer. Cavallo di ferro : Hai esaurito il vapore nel motore di quel treno.

: Hai esaurito il vapore nel motore di quel treno. Ruote nelle ruote : Hai trovato il rapitore, ma quello che aveva da dirti non era ciò che volevi sentire.

: Hai trovato il rapitore, ma quello che aveva da dirti non era ciò che volevi sentire. Pareri medici : Hai ascoltato le registrazioni di Hartman.

: Hai ascoltato le registrazioni di Hartman. Figlio di un Dio Maggiore : Hai fatto brillare una luce in questa notte di demoni ultraterreni.

: Hai fatto brillare una luce in questa notte di demoni ultraterreni. Forse sognare : Oh, ecco cos’è successo.

: Oh, ecco cos’è successo. Bevili entrambi : Li hai bevuti entrambi.

: Li hai bevuti entrambi. Guardiano della porta : Sei davvero il guardiano delle chiuse.

: Sei davvero il guardiano delle chiuse. La Signora della luce : Cynthia Weaver ti ha condotto nella Stanza ben illuminata.

: Cynthia Weaver ti ha condotto nella Stanza ben illuminata. Domatore di tornado : Hai calmato la furia della tempesta.

: Hai calmato la furia della tempesta. Partenza : Hai completato il gioco in difficoltà Facile.

: Hai completato il gioco in difficoltà Facile. Scrittore noir : Hai completato il gioco in difficoltà Normale.

: Hai completato il gioco in difficoltà Normale. Wake, svegliati : Hai completato il gioco in difficoltà Incubo.

: Hai completato il gioco in difficoltà Incubo. Se vola, brucia : Non sei un appassionato di uccelli, vero?

: Non sei un appassionato di uccelli, vero? Loro sono quiiiiiii!: Hai distrutto 20 oggetti poltergeist.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Alan Wake Remastered: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Lo scrivano a sei colpi : Hai sconfitto 100 Posseduti con il revolver.

: Hai sconfitto 100 Posseduti con il revolver. Stagione dei Posseduti : Hai sconfitto 50 Posseduti con il fucile da caccia.

: Hai sconfitto 50 Posseduti con il fucile da caccia. Non solo macchine da scrivere : QWERTY? DVORAK? 50 Posseduti sanno che non è nessuna delle due.

: QWERTY? DVORAK? 50 Posseduti sanno che non è nessuna delle due. Quale luce dalla finestra lassù: È l’oriente e la pistola lanciarazzi è il sole, per 50 Posseduti.

È l’oriente e la pistola lanciarazzi è il sole, per 50 Posseduti. Tuoni e fulmini: 50 Posseduti hanno assaggiato la tua furia… E le tue granate accecanti.

50 Posseduti hanno assaggiato la tua furia… E le tue granate accecanti. Strage collaterale : 20 Posseduti sono stati annegati, fulminati o sconfitti in modo indiretto.

: 20 Posseduti sono stati annegati, fulminati o sconfitti in modo indiretto. Viene uno, vengon tutti : Hai ucciso quattro Posseduti con un solo bengala.

: Hai ucciso quattro Posseduti con un solo bengala. Urlo e furore : Hai ridotto in cenere quattro Posseduti con una singola granata accecante.

: Hai ridotto in cenere quattro Posseduti con una singola granata accecante. Due al prezzo di uno: Hai ucciso due Posseduti con un solo barile.

Hai ucciso due Posseduti con un solo barile. Indietro! Ho detto indietro! : Hai guadagnato del tempo prezioso con un bengala.

: Hai guadagnato del tempo prezioso con un bengala. Vola come una farfalla : Hai schivato un colpo… in grande stile!

: Hai schivato un colpo… in grande stile! Mancato di un chilometro : Hai eseguito 20 schivate al rallentatore.

: Hai eseguito 20 schivate al rallentatore. Energia! : Hai cambiato le pile 100 volte.

: Hai cambiato le pile 100 volte. Sia fatta la luce : Hai ripristinato l’elettricità.

: Hai ripristinato l’elettricità. Tiro al bersaglio : Hai crudelmente rovesciato cinque piramidi di lattine innocenti.

: Hai crudelmente rovesciato cinque piramidi di lattine innocenti. Rispetta la scadenza : Hai raggiunto Cauldron Lake in meno di 30 minuti.

: Hai raggiunto Cauldron Lake in meno di 30 minuti. Una cittadina idilliaca : Hai calcato le strade di Bright Falls senza morire.

: Hai calcato le strade di Bright Falls senza morire. Meraviglia disarmata : Hai raggiunto Cauldron Lake dalla diga senza sparare un solo colpo.

: Hai raggiunto Cauldron Lake dalla diga senza sparare un solo colpo. Diritto di precedenza : Hai raschiato via 15 Posseduti dal tuo paraurti.

: Hai raschiato via 15 Posseduti dal tuo paraurti. Chi lo trova, lo tiene : Hai trovato cinque casse nascoste.

: Hai trovato cinque casse nascoste. In ogni angolino: Hai trovato tutte le casse nascoste.

I trofei d’argento – Alan Wake Remastered: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Egregio signor Wake : Hai trovato 25 pagine del manoscritto.

: Hai trovato 25 pagine del manoscritto. Ripulisci per bene : Hai trovato tutte le pagine del manoscritto in modalità Normale.

: Hai trovato tutte le pagine del manoscritto in modalità Normale. Collezionista di pagine : Hai trovato tutte le pagine del manoscritto presenti nel gioco.

: Hai trovato tutte le pagine del manoscritto presenti nel gioco. Un’ottima tazza di caffè : Hai trovato 25 termos di caffè.

: Hai trovato 25 termos di caffè. Sovreccitazione: Hai trovato tutti i termos di caffè.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Alan Wake Remastered: svelata la lista trofei completa!

Qui sotto trovate i tre trofei d’oro:

KBF-FM : Non ti sei perso neanche uno show radiofonico.

: Non ti sei perso neanche uno show radiofonico. Poltrone : Non ti sei perso neanche uno show televisivo.

: Non ti sei perso neanche uno show televisivo. Di casa a Bright Falls: Hai esaminato ogni singolo elemento di storia e cultura locale nell’area di Bright Falls.

Infine, scopriamo il titolo del “Trofeo di platino” di Alan Wake Remastered (che fantasia!):

Trofeo di platino: Sbloccato una volta ottenuti tutti i trofei.

Passiamo ai DLC!

Il Segnale e Lo Scrittore sono i due capitoli aggiuntivi a pagamento che Remedy pensò per Alan Wake. Si trattano, a tutti gli effetti, dei capitoli 7 e 8 del gioco, e vanno ad espandere la trama e l’universo di Alan Wake con molte nuove informazioni e dettagli. I due DLC erano già compresi nella versione per PC uscita nel 2012, che comprendeva anche il tamarrissimo spin-off American Nightmare.

I trofei del DLC “Il Segnale” – Alan Wake Remastered: svelata la lista trofei completa!

Scopriamo insieme gli otto trofei del DLC “Il Segnale”:

Un amico bisognoso : Hai trovato Barry, o qualcosa che gli somiglia.

: Hai trovato Barry, o qualcosa che gli somiglia. Un vero amico : Hai trovato il punto di contatto con Thomas Zane.

: Hai trovato il punto di contatto con Thomas Zane. Furia scatenata : Hai sconfitto l’orrore nella segheria in meno di 1 minuto e 30 secondi.

: Hai sconfitto l’orrore nella segheria in meno di 1 minuto e 30 secondi. Le parole non possono ferirti : Tutti i forni hanno emesso i loro doni di fuoco mortali.

: Tutti i forni hanno emesso i loro doni di fuoco mortali. Senza interruzioni : Hai completato Il segnale in un unico glorioso tentativo.

: Hai completato Il segnale in un unico glorioso tentativo. Patente revocata : Hai completato Il segnale senza mai salire a bordo di un veicolo.

: Hai completato Il segnale senza mai salire a bordo di un veicolo. Tic toc : Hai trovato le 10 sveglie nascoste.

: Hai trovato le 10 sveglie nascoste. Amici cartonati: Hai trovato tutti gli amici cartonati.

I trofei del DLC “Lo Scrittore” – Alan Wake Remastered: svelata la lista trofei completa!

Infine, vediamo i nove trofei del DLC “Lo Scrittore”:

Ding! : Hai fatto un giretto in ascensore.

: Hai fatto un giretto in ascensore. Uccidi ciò che ami : Hai domato la tua immaginazione.

: Hai domato la tua immaginazione. Dolcemente fino alla luce : Hai raggiunto l’ingresso del faro senza usare armi da fuoco.

: Hai raggiunto l’ingresso del faro senza usare armi da fuoco. Senza punteggiatura : Hai completato Lo scrittore senza mai fermarti.

: Hai completato Lo scrittore senza mai fermarti. Volontà di ferro : Hai affrontato i tuoi demoni senza farti sopraffare.

: Hai affrontato i tuoi demoni senza farti sopraffare. Turbinio : Il tornado ha avuto vita breve contro di te.

: Il tornado ha avuto vita breve contro di te. Prodotti in licenza : Hai trovato tutti i 10 videogiochi di Night Springs.

: Hai trovato tutti i 10 videogiochi di Night Springs. Spazi creativi : L’immaginazione ti ha portato a fare una bizzarra deviazione.

: L’immaginazione ti ha portato a fare una bizzarra deviazione. Rubacuori: Hai ascoltato quello che “Alice” aveva da dire.

Buon divertimento!

