Raven Software ha rilasciato un nuovo piccolo aggiornamento per CoD Modern Warfare e Warzone, scopriamo il peso e i contenuti principali della patch

Pochi minuti fa, Raven Software, ha deciso di rilasciare un piccolo aggiornamento, in termini di peso e contenuti, per CoD: Modern Warfare e Warzone. In questo articolo dedicato andremo a scoprire quelle che sono le principali novità apportate da questa patch che, ricordiamo, è già disponibile su tutte le piattaforme. Il download, per l’appunto, riguarderà entrambi i titoli ma, in particolar modo, sono presenti delle novità relative proprio al battle royale.

In attesa dell’evento del 21 Aprile…

Questo aggiornamento di COD: Modern Warfare e Warzone arriva prima dell’evento del 21 Aprile e va a modificare alcuni dettagli (e parliamo di dettagli, soprattutto se consideriamo peso e contenuti della patch) di entrambi i giochi. Le maggiori novità, infatti, sono previste per il prossimo mercoledì 21 Aprile. Alle 21:00, infatti, ci sarà un evento che, con ogni probabilità, segnerà la fine di Verdansk così come la conosciamo e abbiamo imparato a conoscerla. Questo update, però, per quanto vada a toccare minimamente il gioco, porterà importanti novità, in attesa proprio dell’evento principale. Scopriamole insieme.

Novità generali – Aggiornamento CoD: Modern Warfare e Warzone, peso e contenuti della patch

Le novità inserite in questo aggiornamento verranno divise a seconda del “contesto” di riferimento. Andremo ad inserirvi quelle che sono le modifiche più importanti. Iniziamo con delle novità generali, che spesso sono costituite da vari fix e risoluzioni di bug e/o modifiche:

RC-XD rimosso dalle stazioni di acquisto. Sarà disponibile solo tramite i monitor di contenimento degli zombies

Missili del protocollo di contenimento non atterreranno più in zone di gioco

Ridotto il volume dei missili del protocollo di contenimento

Accessori – Aggiornamento CoD: Modern Warfare e Warzone, peso e contenuti della patch

Andiamo ora a mostrare le principali novità introdotte all’interno della sfera degli accessori. Si tratta per lo più della risoluzione di alcuni fastidiosi bug segnalati dalla community dei giocatori:

I mirini a zoom variabile e di precisione delle armi di Modern Warfare non mostravano il bagliore dell’ottica, risolto

I perks delle armi di Modern Warfare non apportavano gli effetti richiesti e previsti dalle loro caratteristiche, risolto

Il mirino Bullseye provocava la sparizione di alcuni elementi a schermo e forti drop del frame rate, risolto

Una speciale menzione per le pistole Sykov

Una menzione speciale, in questa piccola guida all’aggiornamento di CoD: Modern Warfare e Warzone, dobbiamo dedicarla alle pistole Sykov (a fine guida troverete anche il peso della patch) che, come richiesto da gran parte dell’utenza, sono state nerfate. Aumentata, infatti, la dispersione dei colpi senza mirare, è stata ridotta la velocità di movimento e, cosa molto rilevante, il danno è stato ridotto del 25% quando esse sono equipaggiate con caricatore a tamburo da 80 colpi e canna Sorokin 140mm auto.

Mappa – Aggiornamento CoD: Modern Warfare e Warzone, peso e contenuti della patch

Delle novità riguardano anche la mappa. Sono state, infatti, aumentate le zone infette e/o radioattive che sono comparse e pian piano aumentate sempre di più a Verdansk. Oltre a Prison, Hospital e Shipwreck, da adesso, fra le queste stesse zone, compariranno anche:

TV Station

Banca

Downtown

Quanti GB? – Aggiornamento CoD: Modern Warfare e Warzone, peso e contenuti della patch

Quanti GB toccherà scaricare? Fortunatamente pochi per gli standard di Call of Duty. Ecco i GB necessari divisi per ogni piattaforma:

PlayStation : 2.39 GB

: 2.39 GB PC : 5 GB

: 5 GB Xbox: 6 GB

Alle armi!

Questi erano il peso e le principali novità del nuovo piccolo aggiornamento di COD: Modern Warfare e Warzone. Non ci resta che effettuare il download e continuare a giocare. Attendiamo, però, con molta curiosità il prossimo evento che, ricordiamo, comporterà un vero e proprio cambiamento, soprattutto all’interno della modalità battle royale free to play.

