eSports: il nuovo rapporto di Nielsen e IIDEA ne rivela la popolarità in Italia

In una collaborazione tra IIDEA e Nielsen, è stato rilevato in un nuovo rapporto quanto gli eSports siano seguiti in Italia

Gli esports sono un settore in continua crescita in tutto il globo: negli Stati Uniti possiedono ormai una posizione consolidata e di estremo rilievo, con individui che raggiungono quasi uno status di celebrità, e dove vengono ospitati numerosi tornei ed eventi importanti per questa categoria di sport videoludico. Oltretutto, anche in Europa gli eSports continuano a diffondersi, anche se con una velocità leggermente contenuta. La Francia punta ad essere uno dei primi esponenti degli eSports, e per quanto riguarda l’Italia possiamo scoprire grazie a un nuovo rapporto dell’associazione IIDEA e Nielsen quanto essi siano seguiti attualmente.

Nielsen e IIDEA e il rapporto sugli eSports in Italia

Secondo il rapporto pubblicato da Nielsen e IIDEA, in Italia quasi mezzo milione di persone segue quotidianamente gli eventi eSports (per la precisione, vengono calcolate circa 475 mila “avid fan”). Oltre a ciò, il bacino di utenza si espande ulteriormente a circa 1.620.000 persone, tra le quali vengono considerate anche quelle che dichiarano di seguire un evento eSports più volte a settimana (denominati “esports fan”). Da ciò che risulta, si può notare come il numero sia più che stabile se comparato a quello rilevato in un rapporto precedente, il che va a dimostrare come l’interesse verso gli eSports sia in fase di consolidamento, anche per chi si è avvicinato per curiosità a questa forma d’intrattenimento (magari grazie alle restrizioni durante la pandemia).

Il rapporto è andato a concentrarsi anche sull’analizzare gli appassionati di eSports fruitori di Fan Token e NFT. Il Presidente di IIDEA, Marco Saletta, ha affermato come gli eSports occupino ormai stabilmente le prime posizioni tra le attività di entertainment preferite dagli italiani. L’allentamento delle misure di emergenza di questi mesi non ha inoltre influito per quanto riguarda il numero di fan conquistati con il periodo pandemico, dimostrando come gli eSports siano capaci di coinvolgere ed appassionare in via totalmente genuina. Insieme alla fanbase, inoltre, è cresciuta anche la professionalità degli operatori italiani, che stanno dimostrando una capacità imprenditoriale e una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato.

Ecco alcuni dati interessanti rilevati nel rapporto:

Principali appassionati di eSports in Italia: uomini tra i 21-40 anni (63%), età media 28 anni, istruzione e reddito superiore alla media della popolazione. Il 56% di avid fan dichiara un’istruzione universitaria, il 63% reddito mensile sopra i 1500 euro. Il 37% degli avid fan segue gli eSports da almeno 3 anni. La fanbase più ampia dedica in media 4,8 ore a settimana agli eSports, il 59% dei fan dedica dalle 2 alle 7 ore a settimana.

I dispositivi più usati per seguire gli eventi eSports: computer (56%), smartphone (54%)

Ulteriori aspetti d’interesse

In aggiunta, la fanbase degli eSports dichiara di avere una maggiore conoscenza di fan token e NFT (67%), ma il livello d’interesse è minore rispetto ai fan di calcio e motorsport. I fan degli eSports mostrano un interesse più elevato per i diritti relativi all’esclusività di contenuti o premi e scontistica per merchandising o ticketing. Per i fan più appassionati anche la partecipazione attiva a iniziative dei team e il poter partecipare a forum o chat esclusive sono aspetti di interesse.

I contenuti NFT legati al gaming (carte o skin) sono quelli che riscuotono interesse sia tra la fanbase che tra gli avid fan, mentre le altre tipologie (video, foto, immagini) hanno un maggior appeal tra il target dei più appassionati. I motivi che spingono i fan degli esports ad acquistare token si legano a logiche di investimento, godimento di diritti derivanti da possesso e anche dall’aspetto più ludico di questi asset, fattori caratterizzanti rispetto ai fan degli altri sport che sono invece maggiormente attratti da aspetti legati ad un nuovo tipo di “memorabilia sportiva” e alla possibilità di partecipare alle attività della loro squadra preferita.

