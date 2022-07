Apex Legends Mobile: ecco la nuova leggenda che si unirà alla Stagione 2

La Stagione 2 di Apex Legends Mobile sta per arrivare, e approfittando dell’attesa Respawn ha voluto svelare una nuova leggenda che si unirà al gioco, dal nome Rhapsody

Mentre il gioco originale di Apex Legends ha ormai un’esistenza ben consolidata, attendendo ad oggi la sua quattordicesima stagione, la controparte per smartphone e dispositivi mobili Apex Legends Mobile ha ancora un futuro molto ampio davanti a sé. Il titolo è stato lanciato ufficialmente solo verso la metà di maggio dell’anno corrente, ma in ogni caso si trova già a dare il benvenuto alla sua Season 2, la quale porterà sicuramente diverse novità tra leggende inedite, armi, mappe e altre funzionalità che varieranno ulteriormente il gameplay.

Con la Stagione 1 di Apex Legends Mobile era stato introdotto anche il primo personaggio esclusivo del battle royale per iOS e Android, ovvero Fade: egli appare come una variazione di una delle leggende più popolari, ovvero Wraith, con delle capacità che però si accordano molto meglio per videogiocare su uno schermo dalle dimensioni ridotte. Adesso, con l’arrivo della Stagione 2, Apex Legends Mobile riceverà ancora una nuova leggenda tra quelle disponibili, presentata con il nome di Rhapsody.

La nuova leggenda Rhaspody nella Stagione 2 di Apex Legends Mobile

In un trailer lanciato solo in questa settimana, lo studio Respawn ha annunciato in via ufficiale l’ultima Leggenda che debutterà nella Stagione 2 di Apex Legends Mobile: Rhapsody appare come una DJ decisamente amante del ritmo, assistita da un bot controllato dalla IA “Rowdy”. La Leggenda sembra dunque pronta a scatenarsi al massimo a colpi di danza e ritmo nei match di Apex Legends Mobile, sfruttando la musica e abilità speciali a tema ritmico.

Nell’introduzione di Rhapsody, si scopre come essa sia originaria di Komma, una città controllata da un potente conglomerato tecnologico di nome Pythas Inc. La ragazza ha usato il suo amore per la musica in modo da sfuggire al quartiere notturno di Neon Dunes, diventando così una delle Leggende più in voga in Apex. Sua madre è una brillante ingegnere specializzata nell’intelligenza artificiale e dunque creatrice di Rowdy, finita con l’essere licenziata dalla Pythas Inc. per aver scoperto dei segreti aziendali. Per risanare il nome della famiglia e ripagare i vari debiti accumulati, la figlia Rhapsody si trova ora a competere negli Apex Games.

Ci sono anche altri aggiornamenti in arrivo per quanto riguarda la Stagione 2 “Distorsione”, in arrivo ufficialmente il 12 luglio. Per poter rimanere sempre sul pezzo, vi suggeriamo di dare sempre un’occhiata al nostro sito tuttoteK, e nel caso siate interessati a trovare altri giochi a prezzi scontati, il sito di Instant Gaming offre periodicamente interessanti sconti di cui approfittare.