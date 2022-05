Anteprima Turbo Golf Racing: le nostre prime impressioni

In questa anteprima andremo a scoprire Turbo Golf Racing, un gioco multiplayer dove il golf incontra i veicoli a quattro ruote

I ragazzi di Hugecalf Studios hanno realizzato un progetto interessante che prende ispirazione dal celebre gioco multiplayer Rocket League ma in una veste leggermente diversa. In questo caso, il calcio viene sostituito dal golf, creando ugualmente un mix interessante tra sport e il mondo dei motori ma con meccaniche di gioco differenti dal famoso titolo di Psyonix. Il gioco in questione è Turbo Golf Racing e noi abbiamo avuto modo di provare la beta su Steam in anteprima, non ci resta che dirvi cosa ne pensiamo.

Preparatevi a un golf mai visto prima

La beta si è tenuta dal 28 aprile al 2 maggio 2022 e il titolo al momento non è ancora disponibile. La sua uscita è programmata più avanti nel corso del 2022 e dovrebbe arrivare sia su PC che Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S, inoltre, verrà introdotto dal day one sull’Xbox Game Pass. Di base il gioco è un multiplayer PvP focalizzato sul gameplay e sull’intrattenimento, senza nessuna modalità storia disponibile. Di conseguenza, non ci resta che proseguire la nostra anteprima di Turbo Golf Racing parlando del vero focus del gioco, ovvero il gameplay.

Verso la buca – Anteprima Turbo Golf Racing

Il gioco non è affatto un clone di Rocket League seppur le meccaniche di base sono simili. Avremo a disposizione una macchina dotata di turbo che può saltare e colpire con la parte frontale il pallone per farlo avanzare sul campo. Le partite sono impostate come delle sfide tutti contro tutti per un totale di 8 giocatori. L’obiettivo non sarà effettuare più tiri degli avversari ma essere veloci nel raggiungere la buca. Il risultato è un’esperienza piena d’azione e estremamente frenetica.

Ovviamente non sarà così semplice raggiungere l’obbiettivo, durante la partita saranno presenti vari oggetti utilizzabili per rallentare i nostri avversari come l’utilizzo di letali missili oppure potremo ottenere delle ricariche turbo istantanee per seminare il nemico. Anche le mappe di gioco hanno un grossa influenza durante la partita, infatti saranno presenti pedane che aumentano la velocità mentre ricaricano il turbo, portali che spediscono il pallone nella giusta direzione, terreni pieni di sabbia che rallentano il nostro veicolo e molto altro.

Il gioco ha 12 livelli disponibili (in biomi diversi) divisi in tre gare in stile grand-prix. A seconda della posizione ottenuta, guadagneremo da 1 a 8 punti, che si andranno a sommare in queste tre gare fino ad ottenere il punteggio finale. Alla fine vince semplicemente chi totalizza più punti. Questa scelta è molto interessante in quanto permette di ribaltare le sorti di una partita durante lo svolgimento delle tre gare. Inoltre, vista la brevissima durata delle sfide, viene naturale fare più partite di fila perché il giocatore difficilmente perderà la voglia di giocare.

Il mio bolide ha stile – Anteprima Turbo Golf Racing

Continuando la nostra anteprima di Turbo Golf Racing, oltre agli scontri sui vari campi disponibili, anche la customizzazione del proprio veicolo rappresenta un aspetto importante del gioco. Le opzioni di personalizzazione sono molteplici e offrono un controllo totale sulla customizzazione della propria auto partendo dalle ruote, passando per la carrozzeria, al pallone, fino ad arrivare alla vernice e agli accessori estetici.

Per acquistare nuovi accessori è necessario consumare i “Gears“, una valuta utilizzabile nello shop per personalizzare al meglio il nostro veicolo. Per ottenere Gears ci sono vari metodi, come semplicemente partecipare alla modalità multiplayer e arrivare primi per ottenerne in grosse quantità, oppure completare delle sfide giornaliere presenti nella lobby di gioco. Oltre allo shop, è disponibile il classico pass ricco di premi da riscattare livellando il nostro profilo.

Comparto tecnico – Anteprima Turbo Golf Racing

A livello grafico il gioco è realizzato con cura e i colori molto accesi catturano l’attenzione rendendo le piste accattivanti. Mentre per quanto riguarda i dettagli risulta leggermente grezzo e spoglio sotto certi aspetti, dovuto anche dallo stile artistico utilizzato molto cartoon. Tra tutto, i veicoli sono quelli realizzati con più cura, con una grossa varietà di cosmetici, colori ed effetti a disposizione. Vederli in azione sul campo è uno spettacolo puro e invoglia il giocatore ad ottenere sempre più Gears per rendere il proprio bolide più affascinante.

Anche a livello tecnico il gioco non presenta nessuna sbavatura, girando tranquillamente anche su PC di fascia bassa, rendendolo accessibile a tutti i giocatore di qualsiasi età. Sicuramente, visto lo stile molto pop e il gameplay frenetico ed immediato, il titolo è pensato per un pubblico giovane. Anche se i videogiocatori veterani troveranno comunque il loro spazio perché alla lunga, non bastano solo la velocità e i riflessi, il gioco richiede anche una certa maestria e astuzia per vincere.

Conclusioni

In conclusione a quest’anteprima dedicata a Turbo Golf Racing possiamo dire che le prime impressioni sono decisamente positive. Dalla beta il titolo risulta già in ottime condizioni senza grossi difetti. L’unico presente a di primo acchito è una certa legnosità nei comandi che crea una leggera frustrazione nel muovere il proprio veicolo. Alcune manovre sono imprecise e ogni tanto faremo fatica a colpire la palla o direzionarla dove vorremmo.

Un altro difetto che potrebbe presentarsi a lungo termine sono proprio le piste, visto che appena si impara a memoria i percorsi e le scorciatoie potrebbero risultare ripetitive nel tempo. Anche il supporto futuro del gioco influenzerà molto le sorti del titolo, se avrà appunto successo o meno, perché al momento la beta presenta la versione base e i contenuti non sono moltissimi. Si spera che quando uscirà verrà supportato a dovere con costanti aggiornamenti ricchi di nuovi cosmetici, piste, modalità e molto altro.

A conti fatti Turbo Golf Racing ha tutte le carte in regola per diventare una buona alternativa a Rocket League, senza sostituirlo ma proponendosi come una buona scelta quando si vuole passare da una partita di calcio a una di golf.

Cosa ne pensate di questa anteprima? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.