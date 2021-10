Anteprima Sands of Aura: salpando tra le dune

In questa anteprima vi parleremo di Sands of Aura, un Hack & Slash con elementi soulslike sviluppato da Chashu Entertainment

Sands of Aura è un interessante titolo che mischia le meccaniche base degli Hack & Slash con visuale dall’alto ad alcuni elementi tipici dei soulslike. Il titolo è stato in sviluppo per molti anni da parte della piccola software house Chashu Entertainment ed ora è stato finalmente pubblicato in accesso anticipato grazie a Freedom Games. Se il gioco ha colto il vostro interesse e volete saperne di più prima di acquistarlo, allora vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Sands of Aura.

Un mondo avvolto dalla sabbia

Sands of Aura è ambientato a Talamhel, un mondo fantasy che è stato avvolto da un mare di sabbia a causa di un cataclisma. In questa terra desertica infestata da mostri è davvero molto difficile riuscire a resistere, ma per fortuna diversi gruppi di persone continuano a sopravvivere in piccoli insediamenti. I superstiti inoltre hanno ricreato una forma di civiltà e hanno fondato anche diverse fazioni e istituzioni. Nel gioco infatti il vostro protagonista (liberamente personalizzabile) sarà un membro dei Cavalieri Rimasti, un ordine sacro che si impegna per aiutare gli esseri umani a sopravvivere.

All’inizio della vostra avventura sarete solamente un iniziato impegnato in un’apparentemente semplice missione di recupero dell’acqua ma successivamente, a causa di diversi avvenimenti imprevisti, finirete col ricoprire un ruolo molto più importante e sarete costretti a viaggiare in lungo e in largo per il bene dell’umanità.

La trama di Sands of Aura è molto classica, ma diventa interessante grazie ad un setting affascinante e ad una lore apparentemente profonda. Inoltre nel corso della vostra avventura incontrerete davvero tanti NPC molto diversi fra loro con cui interagire. Alcuni di loro serviranno solamente a rendere più vivi alcuni luoghi o a spiegarvi il passato del mondo, mentre altri invece riusciranno a restarvi impressi grazie alle loro storie personali.

Hack & Souls – Anteprima Sands of Aura

Di base il gameplay di Sands of Aura è molto simile a quello di un qualsiasi Hack & Slash con visuale dall’alto, ma è influenzato da molti elementi tipici dei Souls. Ad esempio sono presenti delle cure limitate, dei checkpoint che fanno ritornare in vita i nemici e, in caso di morte, lascerete a terra tutti i soldi accumulati. Il gioco però prende spunto anche dai combattimenti dei soulslike. Infatti, nonostante gli scontri siano abbastanza rapidi, la maggior parte degli attacchi vi lasceranno molto scoperti e il vostro PG non sarà molto resistente ai danni. Questo vuol dire che durante gli scontri dovrete pianificare bene le vostre mosse senza limitarvi ad attaccare rapidamente alla cieca.

Questo non sarà di certo un problema negli scontri uno contro uno con nemici abbastanza deboli, ma potrebbe risultare problematico nelle mischie e durante le bossfight. Per fortuna però il vostro protagonista potrà contare su diverse abilità molto utili in battaglia.

Ogni volta che infliggerete danno a un nemico riempirete di un tot la vostra barra corruzione e successivamente potrete sfruttarla per eseguire un potente attacco speciale. Queste mosse sono già di base molto potenti, ma possono essere migliorate ulteriormente grazie alle gemme. Le gemme sono degli artefatti magici che vanno inseriti nella vostra arma e che vi permetteranno di attivare la modalità Spellblade.

La modalità Spellblade dura fino a quando non eseguirete un’azione e vi garantisce dei vantaggi non indifferenti in base al tipo di gemma utilizzata. Ad esempio è in grado di infondere la vostra arma con un elemento, potenziare sensibilmente il vostro attacco speciale e addirittura modificare la vostra schivata. Ogni volta che utilizzerete la modalità Spellblade consumerete una carica, ma per fortuna vi basterà colpire un nemico con il vostro attacco speciale per ricaricarla.

L’equipaggiamento è tutto – Anteprima Sands of Aura

Come in ogni Hack & Slash che si rispetti, anche in Sands of Aura l’equipaggiamento avrà un ruolo fondamentale per la crescita del vostro PG. Durante l’avventura infatti non avrete modo di salire di livello e migliorare le vostre statistiche (anche se a un certo punto potrete sbloccare delle abilità passive). L’unico modo che avrete per rendere il vostro personaggio più forte sarà infatti quello di equipaggiarlo con armi e armature sempre migliori o potenziare quelle che avete già.

Vista l’importanza degli equipaggiamenti è normale che anche i soldi giochino un ruolo centrale in Sands of Aura. In questo titolo però il denaro non vi servirà tanto per acquistare nuovi equipaggiamenti, ma bensì per forgiarne di nuovi. Tramite la forgia infatti è possibile combinare soldi, materiali, artefatti e speciali impugnature rare per creare delle nuove armi con effetti passivi davvero letali.

L’aspetto più interessante della forgia è però la possibilità di creare un mare di equipaggiamenti davvero molto diversi fra loro. In totale infatti esistono ben cinque categorie di armi abbinabili a sei stili di combattimento diversi che vi permetteranno di creare un totale di trenta armi completamente diverse. Grazie a tutta questa varietà passerete un sacco di tempo a provare novi stili di combattimento e sarete liberi di utilizzare sempre quelli che si adattano meglio ad una data situazione.

Vagando tra le sabbie – Anteprima Sands of Aura

Dopo una brave sezione di gioco introduttiva, al vostro protagonista sarà affidato un vascello che gli permetterà di solcare il mare di sabbia in libertà. Per questo motivo, nonostante abbiate un obiettivo ben preciso, sarà possibile sin da subito andare ovunque vogliate. In questo modo sicuramente vi troverete ad affrontare nemici molto più forti del previsto ma, se riuscirete a superarli, potrete mettere le mani su nuovi equipaggiamenti estremamente potenti.

Ovviamente i tesori più utili sono nascosti all’interno di intricati dungeon che pullulano di nemici, ma purtroppo molto spesso sarà possibile aggirare la maggio parte dei pericoli. Ciò accade perché in Sands of Aura è possibile saltare liberamente in qualsiasi momento e questo in molti casi permette di aggirare completamente intere sezioni di molti dungeon. Purtroppo il salto danneggia sensibilmente il level design di tantissime aree del gioco e, considerando che la sua utilità è semplicemente quella di farvi superare mediocri sezioni di platforming, questa feature finisce col fare più danni che altro.

Un disastro tecnico – Anteprima Sands of Aura

Dal punto di vista artistico Sands of Aura risulta essere davvero molto piacevole. Tutte le ambientazioni sono ben curate e, per quanto a volte poco ispirati, anche i nemici sono ben inseriti nel mondo di gioco.

Purtroppo però il gioco soffre davvero molto dal punto di vista tecnico. Uno dei problemi più evidenti è dato dal comparto grafico, estremamente carente sotto ogni punto di vista, ma quello più grave è certamente legato alle prestazioni. Il gioco infatti riesce a mantenere delle buone performance all’interno delle aree chiuse, ma finisce col soffrire gravissimi cali di frame appena si mette piede all’esterno. Questo molto probabilmente è dovuto all’effetto utilizzato per simulare le onde nel mare di sabbia che finiscono con l’appesantire terribilmente il titolo, compromettendo così l’intera esperienza di gioco.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Sands of Aura. Nonostante al momento sia ancora in early access, questo particolare ibrido tra Hack & Slash e soulslike presenta già abbastanza contenuti da riuscire a tenervi incollati allo schermo per moltissime ore. Certo, attualmente il titolo soffre di diversi problemi per quanto riguarda il comparto tecnico e non solo ma, considerando che è in accesso, anticipato si suppone che col tempo verranno risolti. Se amate gli Hack & Slash alla Diablo, allora Sands of Aura sarà sicuramente in grado di farvi divertire.

Sands of Aura è disponibile ora in accesso anticipato su PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.