Anteprima King’s Bounty II: fantasy classico, gameplay ibrido

In questa anteprima vi parleremo di King’s Bounty II, il nuovo gioco fantasy dotata di un gameplay ibrido tra il classico RPG e lo strategico

La saga di King’s Bounty ha origine nel 1990, quando New World Computing (lo studio di sviluppo dietro al franchise di Might and Magic) rilascio il primo gioco della saga. Questo non ha generato alcun seguito sino al 2008, quando lo studio russo 1C Company pubblica King’s Bounty: Legends, che riprende le meccaniche del primo e le riadatta per funzionare all’interno della struttura di un videogioco contemporaneo.

Il successo del titolo reboot è stato tale da permettere allo sviluppatore di realizzare diversi seguiti. Questi sono stati però costruiti utilizzando la stessa engine alla base del videogioco uscito nel 2008 e, infatti, sono più simili a dei DLC che a dei veri e propri sequel. King’s Bounty II, a cui abbiamo avuto accesso in anteprima, rappresenta invece il primo tentativo di 1C Company di realizzare un sequel utilizzando una nuova engine. A differenza degli altri, questo nuovo titolo prende le distanze anche da quella che era l’ambientazione di King’s Bounty: Legends.

Fantasy classico

La trama di King’s Bounty II, almeno da quello che abbiamo potuto vedere da questa anteprima, è uno degli aspetti meno interessanti dell’opera. Si tratta di fatto della solita storia epica, che è diventata un cliché nel genere fantasy: una terribile minaccia sta sconvolgendo l’equilibrio del mondo e il protagonista è destinato a ergersi per ricacciare indietro questo mostruoso pericolo. La storia si riscatta in parte grazie alla presenza di percorsi alternativi che, supponiamo, possano portare a conclusioni diverse; per poter giudicare in maniera esaustiva avremmo però bisogno di accedere al titolo completo.

Piuttosto interessante è invece la lore , che colpisce per la sua profondità. Abbandonando per un attimo il percorso tracciato dalle missioni principali, ci si accorge infatti che tutto intorno a noi c’è un mondo ricco di vita, abitato da uomini e donne dotati di storie, di idee e di obbiettivi. Se il prodotto finale sarà in grado di porre la giusta attenzione a questo aspetto laterale ma non meno importante dell’ambientazione, la banalità della trama centrale non sarà più un elemento capace di condizionare in negativo l’opera.

Un ibrido tra RPG e strategia – Anteprima di King’s Bounty II

È evidente già dalla demo a cui abbiamo avuto accesso che l’elemento che maggiormente caratterizza King’s Bounty II è il suo gameplay. Questo mischia alcuni elementi tipici del RPG, come l’avanzamento di livello e l’apprendimento di nuove abilità, con altri che sono comuni nei titoli strategici. In particolare, l’esplorazione del mondo e l’interazione con i personaggi che lo animano hanno un andamento che ricorda il gioco di ruolo, mentre il combattimento utilizza un assetto tipico del gioco strategico.

La parte esplorativa è quella che contiene il numero maggiore di criticità. Non convince, per esempio, il fatto che gli oggetti con cui il giocatore può interagire siano evidenziati in maniera tale che, oltre a impedire alla sospensione dell’incredulità di crearsi, l’esplorazione degli ambienti alla ricerca di indizi e tesori diviene eccessivamente semplice e, di conseguenza, poco divertente.

Il combattimento, in cui si comandano le unità che compongono l’esercito del protagonista, è basato su di una struttura a turni ed è invece decisamente solido. Colpisce in positivo il fatto che, nonostante le regole che lo animano siano semplici, lo scontro con una fazione avversa non ha mia un esito scontato e che, anche di fronte al meno minaccioso degli avversari, l’uso della strategia sbagliata possa portare a esiti disastrosi. Infine, anche l’ampia selezione di unità (ognuna dotata di pregi e di difetti) con cui costruire la propria truppa contribuisce a rendere questa la parte più divertente del gioco.

C’è però un aspetto del combattimento che speriamo sia migliorato nella versione definitiva del titolo: la gestione della telecamera. Quando si prova ad aggiustare il punto di vista dal quale si guarda la battaglia la risposta del gioco è stranamente goffa e, di conseguenza, raramente il giocatore sarà in grado di impostare la visuale nella maniera in cui vorrebbe, anche se questa è tecnicamente possibile da ottenere.

Il fantastico mondo di Nostria – Anteprima di King’s Bounty II

Essendo il nostro accesso limitato a una anteprima, non abbiamo avuto modo di esplorare in maniera integrale l’ambientazione di King’s Bounty II, ma quello che abbiamo visto del continente di Nostria (questo il nome della regione fantastica in cui il gioco è ambientato) ci ha colpito in maniera positiva. Si caratterizza infatti per la presenza di un buon numero di località, tutte dotate di un’estetica personale, definita dallo stile architettonico e dal tipo di clima.

Meno soddisfacente sono le prestazioni del motore grafico, che nonostante utilizzi la Unreal Engine 4, non appare sempre sufficientemente stabile. Il difetto più evidente è quello che vede i dettagli degli oggetti e delle persone impiegare alcuni secondi per apparire al meglio. Inoltre, durante la fase di combattimento, le animazioni proposte, per quanto non terribili, appaiono un po’ al di sotto della qualità generale del titolo.

Conclusioni

Arrivati al termine di questa anteprima, possiamo affermare che King’s Bounty II è un titolo sicuramente promettente. Si tratta indubbiamente di un prodotto ambizioso, che contiene al suo interno tutte le caratteristiche necessarie per farsi notare all’interno dell’offerta videoludica, nonostante questa diventi ogni giorno più profonda e variegata. Allo stesso tempo, per fare breccia nel cuore dei giocatori, il gioco ha bisogno di perfezionarsi sotto alcuni aspetti.

Il gameplay ibrido, che pochissimi altri titoli hanno scelto di implementare, è sicuramente la migliore freccia nella faretra del videogioco. Si tratta inoltre dell’aspetto in cui meno lavoro di raffinamento è necessario. Per renderlo pienamente appagante, sarà sufficiente correggere il tiro su di un paio di aspetti secondari, che altrimenti rischiano di rendere frustrante l’esperienza del giocatore.

Quello che forse manca maggiormente a King’s Bounty II, parlando invece di trama e di estetica, è una personalità spiccata. A percorrere l’avventura l’idea che si insinua è quella di essere di fronte alla generica esperienza fantasy. Come detto anche in un precedente paragrafo, il gioco potrebbe però trovare la sua identità all’interno dei percorsi laterali e delle missioni secondarie.

la data di uscita di King’s Bounty II è stata fissata per il prossimo 24 Agosto, il gioco sarà disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Continuate a seguirci su tuttoteK per ulteriori anteprime esclusive e per rimanere aggiornati sulle principali novità riguardanti i migliori videogiochi in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare un titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.