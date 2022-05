Anteprima Hard West 2: anime fuorilegge

Recentemente abbiamo avuto modo di provare in anteprima Hard West 2, uno strategico a turni ambientato in un far west occulto, e in questo articolo ve ne parleremo nel dettaglio

Gli strategici a turni sono davvero molto popolari su PC e gli appassionati sono sempre in cerca di nuovi giochi di questo tipo da giocare. Per fortuna quest’anno i fan del genere non rimarranno a bocca asciutta, dato che nel 2022 Ice Code Games e Good Shepherd Entertainment pubblicheranno Hard West 2. Questo titolo è un ibrido tra un GDR e uno strategico a turni, ed è ambientato in una versione occulta del selvaggio west. Recentemente noi abbiamo avuto modo di provare Hard West 2 in anteprima e in questo articolo ve ne parleremo nel dettaglio.

Scommettere col diavolo

In Hard West 2 i giocatori dovranno gestire un’eccentrica posse di criminali capitanata da Gin Carter, un pericolo fuorilegge e noto scommettitore. All’inizio dell’avventura la banda sarà impegnata ad assaltare un particolare treno che viaggia solo di notte, ma purtroppo la situazione degenererà molto in fretta. Nel mezzo della rapina infatti la posse scoprirà che il mezzo è di proprietà di Mammon, un potentissimo demone che ama fare accordi con i mortali. Gin purtroppo si farà raggirare facilmente da questa creatura e, dopo aver perso la sua anima e quella di un suo compagno a poker, finirà col restare bloccato in una sorta di aldilà western. In questa folle situazione i membri della posse non potranno fare altro che partire alla ricerca di Mammon, nella speranza di rientrare in possesso di ciò che è stato loro sottratto.

Nel corso della nostra anteprima non abbiamo potuto esplorare a fondo la storia di Hard West 2, ma siamo comunque rimasti molto soddisfatti di ciò che abbiamo visto. Tutti i membri della posse sono ben caratterizzati e vantano una backstory molto interessante in grado di coinvolgere il giocatore e di fargli chiudere un occhio sulla banalità dell’incipit. Inoltre il mondo di gioco risulta estremamente affascinante e saprà catturarvi sin da subito grazie ai suoi misteri e ai suoi abitanti.

Una marcia in più – Anteprima Hard West 2

Di base il gameplay di Hard West 2 è molto simile a quello di tanti altri strategici a turni in stile XCOM. Ad esempio ogni membro della vostra posse avrà a disposizione dei punti azione che potrete spendere ad ogni turno per farli muovere, attaccare, usare abilità, ecc. Inoltre è presente anche il classico sistema di coperture totali o parziali che permette ai vostri personaggi di avere dei bonus difensivi in base al punto in cui si fermeranno a fine turno.

Hard West 2 però possiede anche delle proprie meccaniche molto interessanti in grado di rendere gli scontri più dinamici e meno frustranti: la bravado e la fortuna. Quella della bravado è una meccanica molto semplice che permetterà ai vostri personaggi di recuperare immediatamente tutti i punti azione subito dopo aver ucciso un nemico. In questo modo, con la giusta pianificazione, avrete la possibilità di prolungare tantissimo i vostri turni e decimare i nemici prima ancora che abbiano la possibilità di reagire. La fortuna invece è un valore che aumenterà ogni volta che mancherete un nemico o che subirete danni, e che successivamente potrete utilizzare per aumentare le probabilità di mandare a segno il vostro prossimo colpo.

In più, per rendere gli scontri ancora più vari e profondi, avrete a disposizione un gran numero di abilità. Ad esempio con alcune pistole potrete far rimbalzare i proiettili sulle superfici di metallo per colpire più facilmente i nemici in copertura, mentre con i fucili a pompa potrete infliggere ingenti danni a più di un nemico alla volta. Invece, per quanto riguarda le abilità dei personaggi, ogni membro della vostra posse avrà a disposizione un potere sovrannaturale unico. Colt è in grado di sparare attraverso i muri, Flynn può scambiarsi di posto con un nemico o un alleato, Laughing Deer è in grado di caricare i nemici dalla distanza e infine Bill è capace di colpire in una volta sola tutti i bersagli presenti nel suo campo visivo.

Esplorare l’oltretomba – Anteprima Hard West 2

Tra una sparatoria e l’altra la vostra posse avrà la possibilità di esplorare liberamente la terra maledetta in cui si è ritrovata. In queste sezioni potrete muovervi come preferite per tutta la mappa di gioco e avrete la possibilità di interagire con diversi punti di interesse. Ad esempio a volte potreste trovare delle città, dei luoghi abbandonati pieni di oggetti utili, NPC con cui interagire, accampamenti di nemici e così via.

Inoltre molti degli eventi del gioco vi metteranno di fronte a delle scelte multiple che possono portare a risultati diversi e soprattutto sono in grado di modificare l’opinione che i membri della vostra posse hanno di voi. Ogni PG infatti avrà la propria personalità e di conseguenza potrà approvare o disapprovare le vostre scelte. Migliorando i vostri rapporti con un membro della posse potrete ottenere nuove opzioni durante alcuni eventi e in alcuni casi potrete sbloccare anche dei potenziamenti.

Il lato GDR – Anteprima Hard West 2

Hard West 2 non è solamente uno strategico a turni, ma possiede anche diversi elementi tipici dei GDR. Al termine delle battaglie infatti potrete entrare in possesso di diversi oggetti che potrete assegnare ai vostri personaggi per potenziarli. Ad esempio potreste trovare armi più potenti, armature che offrono potenziamenti passivi, talismani che forniscono bonus specifici e tanti oggetti consumabili utili durante gli scontri.

In giro inoltre potreste trovare anche delle particolarissime carte da poker. Questi oggetti offrono diversi bonus molto potenti in grado di migliorare sensibilmente le performance della vostra posse e starà a voi decidere come assegnarli. Ogni membro della posse possiede infatti una propria mano alla quale sarà possibile assegnare diverse carte a seconda delle vostre preferenze.

Inoltre le carte potranno essere combinate in base al loro seme e al loro valore per ottenere effetti aggiuntivi. Ad esempio mettendo nella mano di un personaggio tre Jack potrete ottenere un tris, ottenendo in questo modo un potenziamento extra che varia in base al PG.

Leggero e d’impatto – Anteprima Hard West 2

Nel corso della nostra anteprima siamo rimasti molto soddisfatti delle performance tecniche di Hard West 2. Nel complesso il gioco risulta molto leggero e di conseguenza è in grado di mantenere delle prestazioni più che soddisfacenti anche sui PC di fascia media. In più durante tutta la nostra prova non ci siamo imbattuti in alcun bug o glitch degno di nota. Il titolo inoltre ci ha fatto una buona impressione anche per quanto riguarda il lato artistico. Il gioco infatti vanta uno stile fumettistico dark che ci ha colpito sin da subito e che riesce a splendere particolarmente durante le cutscenes e durante gli eventi legati all’esplorazione.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Hard West 2. Nel complesso questo titolo ci è sembrato un ottimo strategico a turni che riesce ad arricchire con qualcosa di suo una formula ormai più che collaudata. Le varie abilità legate alle armi e ai personaggi contribuiscono a rendere gli scontri vari e divertenti, mentre le meccaniche della bravado e soprattutto della fortuna riescono a ridurre il numero di situazioni frustranti. Il gioco inoltre sembra essere anche molto promettente per quanto riguarda la storia, l’esplorazione e la progressione dei personaggi.

Ovviamente però nutriamo anche qualche preoccupazione. Al momento infatti temiamo che i combattimenti siano fin troppo facili e che i livelli non siano abbastanza complessi, ma per toglierci questi dubbi dovremo aspettare l’uscita del gioco completo.

Hard West 2 sarà disponibile nel corso del 2022 per PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.