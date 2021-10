Anteprima Despot’s Game: un gioco sadico e divertente

In questa anteprima vi parleremo di Despot’s Game, un roguelike strategico sviluppato da Konfa Games e pubblicato in accesso anticipato da Tiny Build

Nel corso degli anni abbiamo visto approdare su Steam diversi roguelike strategici e ora tra le loro fila si è aggiunto anche Despot’s Game. Il titolo è in sviluppo da parte di Konfa Games ed è stato recentemente pubblicato in accesso anticipato da Tiny Build. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di provare Despot’s Game in maniera approfondita e in questa anteprima ve ne parleremo nel dettaglio.

Un gioco da spettatore

In Despot’s Game il vostro obiettivo sarà quello di guidare un gruppo di patetici umani all’interno di un pericolosissimo dungeon generato casualmente. I giocatori però non potranno controllare direttamente le azioni dei propri omini, ma potranno limitarsi solamente a decidere il loro posizionamento prima di uno scontro. Durante le battaglie infatti voi potrete solamente osservare mentre i vostri umani si scannano contro le letali ed eccentriche creature che abitano il dungeon.

Da questa breve descrizione Despot’s Game appare come un titolo abbastanza noioso, ma in realtà è molto più divertente di quanto possiate pensare. Il valore del gioco infatti non è dato tanto dai combattimenti, ma bensì da tutta la preparazione che c’è dietro. L’aspetto divertente e avvincente di Despot’s Game infatti è rappresentato dalla gestione di risorse e dalla creazione di sinergie tra i propri esseri umani.

Organizzare una squadra – Anteprima Despot’s Game

All’inizio della vostra partita vi verrà assegnato un piccolo gruppo di esseri umani con equipaggiamenti di basso livello, ma per superare gli scontri più avanzati dovrete impegnarvi sin da subito per rinforzare il vostro esercito. Per fortuna in ogni piano del dungeon sono presenti un gran numero di stanze in cui avrete la possibilità di acquistare sia nuove armi che nuovi guerrieri. Di base gli umani appena acquistati sono deboli e inutili ma, in base agli equipaggiamenti che gli assegnerete, le loro statistiche cambieranno sensibilmente e assumeranno anche delle classi specifiche. Ad esempio chi viene equipaggiato con uno scudo diventerà un tank, mentre chi invece brandisce una spada assumerà il ruolo di spadaccino.

Per ogni classe del gioco esistono ben cinque equipaggiamenti differenti che si distinguono in base alla rarità. Ovviamente gli oggetti più rari sono anche quelli più potenti, ma in Despot’s Game non è sempre saggio assegnare ai vostri umani solamente il top di gamma. Il gioco infatti presenta un particolare sistema di abilità che permette di ottenere grossi vantaggi quando in campo si trovano almeno tre personaggi di una stessa classe con equipaggiamenti diversi. Per questo motivo nella maggior parte dei casi sarete portati ad organizzare una squadra composta da tanti umani molto diversi fra loro sia per ruolo che per potenza.

Inoltre gli umani potranno essere ulteriormente potenziati grazie alle mutazioni, cioè bonus passivi che generalmente andranno ad influenzare tutti i membri di una determinata classe. Alcuni di questi potenziamenti possono essere acquistati in ogni momento da un menù apposito, ma quelli più utili saranno nascosti all’interno di stanze specifiche.

Con tutti questi power-up a disposizione potreste essere portati a creare un esercito molto grande per sfruttare al massimo ogni potenziamento, ma in realtà dovrete fare molta attenzione a non lasciarvi prendere troppo la mano quando acquistate nuovi membri per la vostra squadra. Ogni essere umano infatti richiede del cibo per poter combattere a pieno regime e se ne avrete troppi vi ritroverete costantemente con un esercito affamato e quindi indebolito. Il cibo non costa molto, ma nelle fasi più avanzate del gioco potreste finire con il consumare più razioni di quante ne possiate acquistare.

La base dei roguelike – Anteprima Despot’s Game

Ogni roguelike che si rispetti deve avere una struttura che invogli i giocatori ad affrontare un gran numero di partite e sotto questo punto di vista Despot’s Game non delude affatto. Nonostante i dungeon generati casualmente del titolo siano molto banali e lineari, il gioco presente un buon numero di eventi casuali e stanze speciali che renderanno più interessanti le vostre partite. In più ad ogni piano avrete l’opportunità di affrontare dei nemici davvero molto vari, che vi spingeranno a cambiare spesso il posizionamento dei vostri umani. Oltretutto al termine di ogni partita sbloccherete sempre nuove mutazioni in grado di rendere più varie e divertenti le vostre partite successive, ma anche nuove squadre iniziali e modalità.

La cosa più interessante di Despot’s Game però è la possibilità di affrontare le squadre degli altri giocatori e competere per un posto in classifica. Al termine di ogni partita vittoriosa avrete infatti la possibilità di registrare la vostra squadra e successivamente farla combattere automaticamente con quelle di altri giocatori. In base alle vittorie ottenute la vostra posizione in classifica salirà e per provare a fare di meglio dovrete completare un’altra partita con una squadra diversa. Nel mentre però gli altri giocatori non resteranno fermi a non fare nulla, dato che ovviamente anche loro avranno la possibilità di spodestarvi.

Semplice ed efficace – Anteprima Despot’s Game

Dal punto di vista tecnico non c’è molto da dire su Despot’s Game. Il titolo è estremamente semplice e leggero, e di conseguenza è tranquillamente giocabile anche sui PC meno performanti. In alcuni degli scontri più concitati però abbiamo avvertito alcuni evidenti cali di frame (specialmente quando la velocità del gioco è impostata a 2X), ma per fortuna non vanno a danneggiare molto l’esperienza.

Dal punto di vista artistico invece il gioco si basa su una pixel art tanto semplice quanto affascinante. In particolare tutti i nemici sono resi davvero bene e vantano delle animazioni estremamente curate e dettagliate. Inoltre il titolo vanta anche una colonna sonora davvero fantastica che vi accompagnerà nel corso di tutte le vostre partite.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Despot’s Game. Nonostante sia stato rilasciato in accesso anticipato, allo stato attuale il nuovo titolo di Konfa Games presenta già una buona varietà di contenuti in grado di tenere i giocatori incollati allo schermo per molto tempo. Alcune persone potrebbero trovare i combattimenti automatici un po’ noiosi ma, se amate la pianificazione, allora apprezzerete sicuramente tutta la fase di preparazione della squadra e gestione del denaro. La possibilità di affrontare i team degli altri giocatori inoltre rappresenta un ottimo incentivo per continuare a giocare e cercare di creare ogni volta un esercito sempre più potente. Despot’s Game non è certamente un gioco adatto a tutti, ma se il concept vi intriga allora vi invitiamo a dargli una possibilità.

Despot’s Game è disponibile ora in accesso anticipato su PC. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.