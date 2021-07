Anteprima Black Skylands: alla conquista del cielo

In questa anteprima vi parleremo di Black Skylands, un action adventure in cui dovrete salvare i cieli a bordo del vostro vascello volante

Black Skylands è un action adventure open world ambientato in un mondo steampunk dove gli esseri umani vivono nel cielo. Il titolo è attualmente in sviluppo da parte di Hungry Couch Games e molto presto sarà pubblicato in accesso anticipato da tinyBuild. Noi abbiamo avuto l’occasione di provare Black Skylands in anteprima e in questo articolo condivideremo con voi le nostre prime impressioni sul gioco.

Nuvole di tempesta

Per prima cosa vogliamo iniziare la nostra anteprima parlando brevemente della storia di Black Skylands. Nel gioco vestirete i panni di Eva, una bambina che vive a bordo della Fathership, una grande nave volante dove vive una fiorente comunità. Il padre della protagonista è un Earner, cioè un uomo incaricato di esplorare il cielo e scoprirne i segreti, e a causa di questo suo lavoro è stato lontano da casa per un anno intero.

Dopo questa lunga assenza però il padre farà improvvisamente ritorno alla nave portando con se una creatura mostruosa. Questo essere fa parte dello Swarm, una razza di mostri che vivono all’interno di una grande tempesta, e nonostante i sedativi si dimostrerà subito molto aggressiva. A causa della pericolosità di questa creatura, sulla nave si scatenerà il caos e nel trambusto Kain, il capo dei cacciatori, finirà per perdere un braccio e il suo fidato falco. Questa tragica situazione causerà una rottura tra le fazioni del mondo di Black Skylands, che finiranno col tollerarsi a malapena.

Dopo questo avvenimento ci sarà un timeskip di 7 anni e avrete la possibilità di vedere in che stato pietoso si trova ora il cielo. Tutte le fazioni sono in perenne lotta tra loro e come se non bastasse le pericolose creature dello Swarm stanno diventando una minaccia sempre maggiore. In questa tragica situazione toccherà ad Eva partire con il proprio vascello volante in una lunga missione per cercare di salvare i cieli dalla rovina.

La trama di Black Skylands è sin da subito molto interessante e riesce a coinvolgere in un attimo grazie ai suoi personaggi ben caratterizzati. Andando avanti nel gioco inoltre la storia principale prenderà una piega davvero intrigante che di sicuro vi invoglierà ad andare avanti per scoprirla.

Scontri tra cielo e terra – Anteprima Black Skylands

Black Skylands presenta dei comandi molto classici che permettono di correre, rotolare per schivare i proiettili, attaccare da vicino e ovviamente sparare. Il gioco però possiede anche un elemento molto divertente che contribuisce a rendere più frenetiche sia le sequenze di combattimento che di esplorazione: il rampino. Grazie a questo strumento potrete aggrapparvi quasi ad ogni superfice, in modo da superare baratri e raggiungere rapidamente luoghi lontani. Il rampino inoltre potrà essere utilizzato per trascinare verso di voi oggetti e addirittura i nemici più leggeri.

Gli scontri a fuoco sono molto rapidi e divertenti, e per sopravvivere alle situazioni più concitate dovrete sfruttare al meglio il vostro equipaggiamento. In battaglia potrete alternare rapidamente fino a tre armi diverse, ma potrete portarne con voi molte di più. Ogni arma si presta meglio ad affrontare determinate situazione, ad esempio il fucile da cecchino è utile per sfoltire le linee nemiche prima di gettarsi nella battaglia, mentre lo shotgun è perfetto per eliminare in un attimo i nemici più fastidiosi. Nel gioco però sono presenti tanti equipaggiamenti diversi, quindi sarete liberi di utilizzare quelli che si adattano meglio al vostro stile.

Oltre ai combattimenti a terra, in Black Skylands sono centrali anche gli scontri navali. I cieli sono pieni di minacce di ogni tipo e di conseguenza dovrete essere sempre pronti a proteggere il vostro vascello. All’inizio dell’avventura avrete a disposizione una nave lenta armata solamente con due cannoni, ma successivamente potrete costruirne di nuove e addirittura potenziarle. Anche qui sarete liberi di scegliere il mezzo che preferite, se amate la mobilità potete puntare a vascelli piccoli e maneggevoli, ma in alternativa potete anche optare per grosse navi con stive molto capienti e corazze inespugnabili.

Inizialmente gli scontri aerei potrebbero sembrarvi un po’ caotici a causa di tutti gli elementi da tenere in considerazione, come per esempio carburante, munizioni o surriscaldamento dei cannoni, ma dopo poco ci prenderete la mano. Dopo qualche scontro infatti imparerete subito ad abbattere a mezzaria i proiettili nemici, neutralizzare i loro cannoni e soprattutto a difendervi dagli attacchi più pericolosi.

Solcando i cieli – Anteprima Black Skylands

Black Skylands è un gioco open world e di conseguenza non appena sarete in grado di pilotare una nave potrete esplorarne liberamente il mondo. Purtroppo però le varie isole fluttuanti del cielo sono colme di pericoli e non tutte saranno affrontabili sin da subito. Per riuscire ad affrontare in modo efficace i nemici più potenti dovrete infatti aumentare il vostro livello di forza con nuovi equipaggiamenti e potenziamenti.

Migliorare il vostro PG però non sarà affatto facile, dato che per farlo dovrete dedicarvi al lato gestionale del gioco. A bordo della Fathership avrete infatti la possibilità di utilizzare gli oggetti raccolti in giro per costruire diversi edifici. Alcune di queste strutture vi permetteranno di ottenere materiali oppure di crearne di nuovi combinando quelli che già possedete, mentre altre invece saranno adibite alla creazione di nuovi equipaggiamenti, navi o potenziamenti.

Ci sono inoltre degli edifici in grado di applicare un gran numero di potenziamenti a voi e alla vostra nave in base alla popolazione di cui disponete. Vagando tra i cieli infatti avrete l’occasione di visitare un gran numero di isole occupate dai pirati che potrete liberare e rendere vostre. In questo modo i cittadini potranno aiutarvi diventando un’utilissima risorsa per i potenziamenti.

Fate attenzione però, perché in ogni momento i pirati potrebbero decidere di attaccare nuovamente le vostre isole per cercare di riconquistarle. In questi casi dovrete subito salire sulla vostra nave e correre a soccorrere il popolo dato che, in caso non riusciate a fermare in tempo i nemici, dovrete riconquistare nuovamente l’isola e oltretutto potreste perdere alcuni potenziamenti.

Pixel art di qualità – Anteprima Black Skylands

Black Skylands è un titolo che vanta un comparto artistico davvero di qualità. La pixel art utilizzata per ogni singolo elemento del titolo è molto semplice, ma anche estremamente efficace. Le navi, le ambientazioni, i nemici e soprattutto gli sfondi sono realizzati con una cura davvero eccezionale che riesce a far sembrare il mondo di gioco davvero vivo. Inoltre anche i ritratti dei vari NPC che incontrerete sono davvero bellissimi e contribuiscono a far sembrare i personaggi molto più vivi.

Dal punto di vista tecnico invece non c’è molto da dire su Black Skylands. Il titolo è davvero molto leggero e di conseguenza non avvertirete alcun calo di prestazioni anche sui PC di fascia media. Inoltre nel corso della nostra prova ci siamo imbattuti solamente in pochissimi bug che non hanno influenzato negativamente la nostra esperienza.

Conclusioni

Adesso è finalmente arrivato il punto della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su Black Skylands. Il titolo allo stato attuale è davvero molto divertente e questo ci fa ben sperare per il suo periodo di accesso anticipato. La storia è interessante, i combattimenti sono divertenti e l’esplorazione è appagante. Al momento l’unica cosa su cui nutriamo dei dubbi è il loop di gameplay, dato che alla lunga dover continuamente cercare materiali per potenziarsi e accedere a zone ancora più ostiche potrebbe rischiare di annoiare. Se però Hungry Couch Games continuerà a supportare il gioco nel corso dell’early access aggiungendo un buon numero di nuovi contenuti, allora siamo certi che Black Skylands sarà in grado di diventare una piccola gemma del panorama indie.

Black Skylands sarà disponibile in accesso anticipato su Steam a partire dal 9 luglio 2021. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.