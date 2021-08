Anteprima Back 4 Blood: prime impressioni sulla Beta!

Abbiamo provato la versione Beta dell’attesissimo Back 4 Blood, nuova creatura targata Turtle Rock, andiamo a scoprire le nostre prime impressioni in questa anteprima

Dopo quell’enorme fenomeno videoludico che è stato Left 4 Dead e quel deludente Evolve, i ragazzi di Turtle Rock Studios, in collaborazione con Warner Bros, ci riprovano. Ci riprovano con un prodotto che già in fase beta è riuscito ad avvicinare un numero enorme di giocatori, andando così a tracciare, fin da ora, a circa due mesi dall’uscita ufficiale, una linea che tenterà di essere un vero e proprio punto di riferimento nel mercato degli FPS multiplayer. In questa nostra anteprima andremo ad introdurvi gli aspetti principali del gioco e andremo ad evidenziare quelle che sono le criticità migliorabili e i punti di forza di questo Back 4 Blood.

Ci eravamo tanto amati…

Era il lontano 2008 quando venne lanciato tra le fauci del mercato videoludico Left 4 Dead, un titolo semplice, rustico ma estremamente divertente e capace di attirare un numero davvero difficilmente quantificabile di giocatori. Left 4 Dead è stato uno dei titoli più giocati e più amati dagli appassionati degli FPS. Da quelle stesse fondamenta oggi, nel 2021, i ragazzi di Turtle Rock hanno deciso di costruire un nuovo edificio che possa adattarsi alle esigenze di un mercato evoluto ed in costante evoluzione.

Da questa idea di fondo nasce Back 4 Blood, titolo di cui andremo ad analizzare (dopo aver provato la Beta), in questa anteprima, gli elementi principali. Back 4 Blood arriverà su tutti gli scaffali degli store fisici e digitali a partire dal 12 ottobre 2021 e sarà disponibile per console PlayStation, Xbox e PC.

Varietà – Anteprima Back 4 Blood

Entriamo nel cuore di questa nostra anteprima di Back 4 Blood andando subito a parlare di un elemento che, in questo titolo e in generale in questa tipologia di videogiochi, ricopre un ruolo di fondamentale importanza. Parliamo della varietà e della possibilità costruire delle partite non monotone o caratterizzate da un fastidioso senso di ripetitività. Chiariamo, però, un aspetto fondamentale, ovvero la possibilità di offrire la varietà che, però, non per forza deve essere accolta dal giocatore.

Ciò significa che proprio questa varietà deve dare al giocatore la possibilità di giocare diverse modalità e dunque di affrontare diverse tipologie di esperienza ma, allo stesso tempo, la sopracitata (troppe volte) varietà deve dare al giocatore l’opportunità di riconoscere quella che è la modalità o la tipologia di esperienza che predilige. Questo, Back 4 Blood, lo fa davvero alla grande. Avrete la possibilità di giocare delle partite veloci, dunque con degli obiettivi da portare a termine mentre massacrerete infetti su infetti.

Avrete anche la possibilità di intraprendere una modalità campagna, scandita da una serie di missioni rapide e ben variegate dal punto di vista degli obiettivi (andare dal punto A al punto B attraversando una mappa particolarmente affollata di nemici, far saltare in aria una miniera o una nave e così via…) e, infine, a condire ulteriormente il pacchetto delle modalità, vi sarà la modalità versus. Modalità versus in cui due squadre andranno ad alternarsi nel ruolo di sterminatori o infetti.

4 è il numero perfetto? – Anteprima Back 4 Blood

Abbiamo appena messo in evidenza e illustrato quelle che sono le modalità che questa Beta di Back 4 Blood ci ha messo a disposizione senza, però, chiarire effettivamente quale sia l’impianto del titolo. I conoscitori di Left 4 Dead troveranno alcune di queste informazioni decisamente superflue ma comunque dobbiamo sottolineare, per chi non ha giocato la precedente creatura targata Turtle Rocks, le caratteristiche principali e strutturali del titolo. Back 4 Blood si presenta come uno sparatutto in prima persona con un impianto multiplayer e cooperativo di fondamentale importanza.

Le varie missioni e modalità sopracitate dovranno essere giocate e portate a termine in un team da quattro giocatori che andranno a scegliere, ad inizio partita, quattro degli otto personaggi che il gioco mette a disposizione. Personaggi che avranno delle caratteristiche ben precise. Caratteristiche che, a loro volta, andranno a combinarsi con quelle che saranno le carte scelte dal giocatore.

Sì, avete letto bene, Turtle Rocks ha deciso di implementare un sistema per cui in base ad un vero e proprio deck che andrete a costituire, i giocatori avranno dei potenziamenti (o debolezze) a determinate caratteristiche. Importante sarà, chiaramente, un giusto equilibrio e bilanciamento fra le abilità dei personaggi e le carte del vostro mazzo. Ad ogni start delle vostre partite avrete a disposizione un numero di monete con cui potrete acquistare armi, munizioni, granate ecc… le monete potranno essere recuperate all’interno della mappa durante le vostre partite e, ad ogni fine round, potrete acquistare nuovamente dal negozio ciò di cui necessitate con la possibilità di acquistare qualcosa per i compagni meno fortunati nella ricerca delle monete.

Fondamentale sarà la capacità comunicativa fra i membri della squadra. Tutto ciò andrà ad affiancarsi ad un ottimo sistema di shooting che riesce a dare tanta soddisfazione, sia nelle fasi più concitate sia in quelle (poche) meno frenetiche, e ad una buona varietà in termini di armi utilizzabili.

Solido e “coerente” – Anteprima Back 4 Blood

Tecnicamente parlando, Back 4 Blood, si presenta in maniera davvero “coerente”. Per coerente intendiamo dire che, sia graficamente, che a livello performativo, durante l’analisi di questa beta e di questa anteprima, Back 4 Blood, ha fatto esattamente ciò che gli viene richiesto. La nostra prova è avvenuta su PlayStation 5 e abbiamo riscontrato caricamenti fulminei, frame rate solido anche nelle fasi più caotiche e una grafica che, sporcata da quel pizzico di cartoon, offre una resa perfetta per quella che è la tipologia di gioco che ci troviamo di fronte. Piacevole nota di merito, inoltre, una timida implementazione della feature dei grilletti adattivi con il DualSense. Speriamo che, con l’uscita del gioco ufficiale, arrivi anche un maggiore sforzo per sfruttare le caratteristiche del pad PlayStation (chiaramente sforzo dedicato a questa versione in particolare).

In trepidante attesa!

La nostra anteprima di Back 4 Blood si conclude qui e andiamo a tirare (parzialmente) le somme per quanto riguarda questo titolo e il suo futuro. Back 4 Blood sarà il degno erede di Left 4 Dead? A nostro avviso sì, o meglio, potrà esserlo con un’attenzione maggiore ad alcuni dettagli che mirino a creare un ecosistema ludico ben bilanciato che sappia mischiare elementi nuovi ad elementi classici senza perdere la sua natura. Una natura che forse, inizialmente, al pubblico più giovane potrebbe risultare leggermente retrograda ma che, col tempo, sfruttando la capacità di quello stesso pubblico di adattarsi e comprendere con rapidità i nuovi fenomeni, potrà far breccia nel cuore di tutti.

Attendiamo con ansia il prossimo 12 ottobre 2021 dunque per poter mettere le mani sulla versione definitiva del gioco. Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori novità dal mondo videoludico e non solo. Per acquistare videogames a prezzo scontato, invece, date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.