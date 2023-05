In questo articolo vi parliamo di Yodot Video File Repair, uno strumento molto interessante per riparare video corrotti su Mac

Un file video può essere corrotto in vari modi. Ad esempio, i dati possono essere corrotti dall’uso di software o hardware difettosi o obsoleti durante la creazione o la modifica del file. Un software che non funziona correttamente potrebbe corrompere il file leggendolo o elaborandolo.

In secondo luogo, se un file video viene scaricato o copiato in modo inadeguato, ciò può causare anche la corruzione dei dati. Ciò può accadere se la connessione Internet è instabile o se ci sono problemi sulla memoria del dispositivo di archiviazione o sulle unità flash USB utilizzate per il trasferimento dei file.

Infine, la corruzione dei file video può anche derivare dal malware o da virus informatici. Questi possono danneggiare il file video non solo causandone la corruzione, ma anche facendo in modo che il video non possa essere eseguito correttamente.

Come accorgersi di un file video corrotto

I sintomi della corruzione di un file video possono essere di diverso tipo. Alcuni segnali comuni di un file video corrotto potrebbero includere l’impossibilità di aprire un’anteprima del video, problemi durante la riproduzione del video, audio fuori sincronizzazione o problemi nella qualità dell’immagine.

Per prevenire la corruzione dei file video, è importante fare attenzione alle condizioni del dispositivo di archiviazione e del software utilizzato per creare, modificare e riprodurre i video. Se però doveste accorgervi di problemi in file, è possibile utilizzare un software di riparazione dei file corrotti che può aiutare a recuperare i dati danneggiati del file video.

Yodot Video File Repair: riparare video corrotti su Mac in modo semplice

Questa applicazione disponibile su Mac e Windows permette di riparare i file video corrotti. Yodot Video File Repair può riparare file video MOV, MP4, AVI e altri formati in davvero pochi passaggi. I file corrotti o danneggiati possono essere riparati in pochi minuti. Inoltre è anche uno strumento sicuro perché lavora su una copia dei vostri file originali in modo da non rischiare di fare altri danni.

L’interfaccia grafica è molto semplice e minimale. La procedura di riparazione completamente guidata e fortemente automatizzata in modo che sia semplice per chiunque procedere ed ottenere risultati. Il tutto si conclude davvero in 4 semplici passaggi: apertura del file danneggiato, recupero, visualizzazione dell’anteprima e salvataggio del file riparato.

I file possono essere importanti anche da dispositivi esterni come fotocamere, videocamere, smartphone, telecamere CCTV e molti altri dispositivi. Una interessante funzione è l’anteprima del file riparato, disponibile anche nella versione gratuita del software, che vi permetterà di valutare in anteprima il risultato prima di decidere se procedere o meno con l’acquisto della licenza completa.

Una volta acquistata la licenza ad un prezzo di circa 120 dollari, potrete salvare i file riparati in qualsiasi posizione desideriate. Per esempio il disco interno del PC o uno esterno collegato via USB. Essendo un prodotto orientato anche ai professionisti che si occupano di videomaking, viene offerte un’assistenza tecnica 24 ore su 24.

Conclusioni

Video File Repair è uno strumento per riparare file video di Yodot in modo semplice ed efficacie. Permette di recuperare i file anche da dispositivi esterni e, grazie alla funzione di anteprima, potrete valutare la qualità dei file ripristinati prima di procedere all’acquisto della licenza per poterli salvare. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!