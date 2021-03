Wondershare Repairit: riparare video in maniera semplice

Volete visualizzare dei video danneggiati? Wondershare Repairit è il software che vi permette di riparare i video in maniera semplice

Da quando fu inventata la prima videocamera abbiamo sempre cercato di immortalare dei momenti speciali. Il primo compleanno di un figlio, una festa di laurea, una semplice gita, sono tutti ricordi che si sono accumulati negli anni. Sebbene prima avevamo bisogno di videocassette o CD per salvare questi momenti, adesso il tutto è cambiato e si è evoluto. Tuttavia, nonostante l’innovazione tecnologica abbia fatto passi da giganti, alcuni problemi continuano a persistere.

Molti di voi sicuramente avranno convertito le vecchie videocassette in file video, da tenere a portata di mano su un HDD o una scheda di memoria. Questo ci ha permesso di risparmiare spazio e avere tutti i nostri ricordi in un unico dispositivo. Tuttavia, neanche questi file si salvano a lungo andare. Un problema durante il passaggio dal nostro PC al dispositivo di storage e rischiamo di veder compromessi diversi anni di ricordi in un secondo.

Ecco che in nostro aiuto arriva Wondershare Repairit, il software dell’omonima società che ci permette di riparare e ripristinare i video in maniera semplice. Iniziamo questo articolo e scopriamolo più nel dettaglio.

Riparare video non è mai stato così semplice con Wondershare Repairit

Nella nuova versione di Recoverit, ovvero la 9.5, il software è stato implementato con Wondershare Repairit. Entrambi sono molto utili se avete dei vecchi video che volete recuperare, ma hanno delle funzioni leggermente diverse. Wondershare Repairit infatti è molto utile se volete riparare dei video, mentre Recoverit vi permetterà di recuperare anche altri tipi di file, come spiegato in un precedente articolo.

Repairit potrebbe esser visto quindi come una branca di un software più potente, ma non è così. Questo programma infatti non dev’essere sottovalutato. È dotato di un database molto imponente che permette un supporto a vari formati (MOV, MP4, M2TS, MKV, MTS, 3GP, AVI, FLV e M4V), tra i quali anche l’ultimo formato video INSV. Inoltre supporta anche tutti i principali marchi di fotocamere come Canon, Nikon, Sony, GoPro e i vari smartphone.

Repairit assicura un aiuto istantaneo ed efficace di riparazione in qualsiasi situazione. Non importa infatti se i video danneggiati derivino da riprese, registrazioni, trasferimento file, modifiche, conversioni o elaborazioni. In ogni caso il software riuscirà a riparare il vostro video. Inoltre per i formati AVI, FLV, MTS, M2TS e MKV è possibile visualizzare in anteprima l’intero video prima della riparazione.

Molto importante è inoltre la funzione di Riparazione Avanzata. Questa permette di aggiungere un campione con cui riparare video gravemente danneggiati. Il tutto permette di avere una maggiore percentuale di successo. Inoltre non avrete perdite di tempo con Repairit. Il software infatti è in grado di riparare anche più video contemporaneamente, permettendovi di risparmiare tempo prezioso che potrete utilizzare per fare altro.

Wondershare Repairit è disponibile per PC con sistema operativo Windows o macOS. Più precisamente è disponibile per sistemi a 64 bit, a prescindere che siano Windows o macOS. Oltre alla versione gratuita scaricabile direttamente dal sito ufficiale, sono stati disposti vari piani di licenza adatti a tutti gli utenti. Voi cosa ne pensate di questo software importantissimo? Per non perdervi ulteriori news derivanti dal mondo software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!