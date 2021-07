Wondershare PDFelement: convertire PDF in Word su macOS

Ci capita spesso di dover convertire file PDF in file Word e con Wondershare PDFelement è ancora più semplice anche su macOS. Scopriamolo insieme

Al giorno d’oggi viviamo ormai in delle immense biblioteche a portata di click. Che si tratti di libri o di semplici documenti lavorativi o personali, tutto è contenuto ormai nei nostri storage. Ciò garantisce un’ottimizzazione dello spazio fisico e permette di risparmiare carta e quindi si volge anche uno sguardo all’ambiente. Fra le tipologie di file più diffuse sicuramente troviamo quelli .docx , riferiti ai file di Word e quelli .pdf che fanno riferimento appunto ai file PDF.

Sebbene Microsoft ci permetta di scegliere l’estensione con cui verrà salvato il nostro lavoro al termine – si può scegliere quindi fra .docx e .pdf -, non è possibile convertire direttamente i file PDF in Word. Siamo quindi costretti ad usare spesso dei servizi online predisposti alla conversione. Ma siamo sicuri che i nostri dati e le informazioni riportate siano tenute al sicuro e non siano mira di alcuni malintenzionati? Per non correre rischi di questo genere Wondershare ha aggiornato PDFelement, il software che permette di convertire i file PDF in Word direttamente sul vostro PC Windows e ora anche su macOS.

Conosciamo Wondershare PDFelement, il software per convertire file PDF in file Word anche su macOS

PDFelement arriva alla sua versione 8.0, introducendo anche la compatibilità per i sistemi Apple. Una mossa molto saggia, soprattutto dopo l’arrivo del pacchetto Office sui computer con la “mela”. Pensate a quante volte vi è capitato di dover modificare un file .pdf e non poter fare nulla perché non riuscivate a convertirlo. Grazie a questo software invece tutto sarà molto più semplice. La sua interfaccia garantisce un’esperienza utente veramente semplice, permettendo a chiunque di poterlo utilizzare in tutta sicurezza.

Inoltre, con questa nuova versione anche la qualità di conversione ha subito un buff abbastanza sostanziale con un aumento del 50%. Questa però non è l’unica qualità del software. PDFelement è infatti dotato di plugin OCR. Questa funzione permette il riconoscimento del testo nelle immagini, così da poterlo estrapolare e convertire in formato testuale da poter modificare successivamente. Insomma, veramente tante funzionalità molto utili per questo software di Wondershare.

È inoltre dotato di un tema chiaro e un tema scuro, così da potersi adattare al meglio alle esigenze dell’utente. Inoltre può convertire i file PDF anche in file di tipo Excel, PowerPoint, in semplici immagini o addirittura in file .epub , .rtf , .html e anche .hwp . Tramite il software possiamo anche modificare direttamente i PDF, prendere delle annotazioni o addirittura firmarli direttamente. Il tutto è disponibile in vari pacchetti acquistabili a seconda delle esigenze, ma è possibile anche scaricare una versione di prova.

Per maggiori dettagli e per testare il programma vi rimandiamo alla pagina ufficiale di uno tra i migliori tool per convertire PDF in Word, ricordando l’uscita della versione PDFelement 8.0 per Mac.

Cosa ne pensate di questo software dalle molteplici potenzialità?