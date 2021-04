VideoProc: comprimere video in 4K in tutta facilità

In questo articolo andremo a scoprire e analizzare VideoProc, il software che permette di comprimere i video in 4K in maniera semplice

Al giorno d’oggi, i video sono diventati sempre più dettagliati, grazie soprattutto alle varie risoluzioni. Con fotocamere e obiettivi sempre più potenti, raggiungere risoluzioni come quella a 4K, o addirittura l’8K, ormai è un’impresa facile. Tuttavia, video di questa risoluzione richiedono una memoria maggiore di archiviazione, ma non sempre abbiamo a disposizione degli storage così capacitivi.

Un minuto di video in 4K a 60 fps infatti pesa intorno ai 400-500 MB. Capirete benissimo che un video più lungo arriverà a pesare diversi GB. Oggi gli storage raggiungono facilmente i 5 TB, tuttavia non tutti hanno la possibilità di acquistarne uno e sono costretti a salvare i video sul PC o su un dispositivo esterno di cui si è in possesso. Ma come fare quando lo spazio si esaurisce? L’unica soluzione, a meno di eliminare tutti i vari ricordi, è quella di comprimere i video. Iniziamo dunque questo articolo su VideoProc e scopriamo quant’è semplice comprimere dei video in 4K per recuperare quanto più spazio possibile.

Tutti i benefici del comprimere i video in 4K con VideoProc

Come detto poco fa, ormai ogni fotocamera, ma anche quasi tutti gli smartphone sono in grado di registrare dei video in 4K. Questo permette sicuramente di rendere i ricordi impressi in quei video molto più vividi e reali di quanto non fossero con altre risoluzioni. Tuttavia, un video di tale qualità richiede anche un ingente spazio sui nostri dispositivi. Più video abbiamo, più memoria occupiamo e questo è ovvio.

Comprimere un video serve quindi a ridurre lo spazio occupato ma non solo! Grazie a questa compressione infatti potremo caricare i nostri video sui vari social nel minor tempo possibile, permettendoci di condividere le nostre avventure su Instagram, Facebook e così via. Qui in Italia purtroppo le infrastrutture sono carenti da questo punto di vista e caricare un file di dimensioni enormi richiederebbe molto tempo.

VideoProc viene quindi in nostro soccorso sotto questo punto di vista. Inoltre, se volete eliminare qualche spezzone del video, grazie alla modalità di editing nella schermata dedicata alla compressione, ora potrete farlo facilmente. Non solo sarà possibile rimuovere le parti in eccesso, ma potrete persino ruotare, invertire o addirittura selezionare solo una piccola parte del video che vi interessa. Insomma, un software veramente completo sotto questo punto di vista.

Accelerazione hardware e varie codifiche con VideoProc

Questa particolare operazione può avvenire tramite vari tipi di codifiche. Poco prima del primo lancio del software, verrà eseguita una pre-configurazione che permetterà al programma di entrare in contatto per la prima volta con il nostro hardware. A seconda della nostra configurazione potremo o meno sfruttare i vari profili preimpostati con le relative codifiche. In questo modo sarà possibile comprimere i video mantenendo la stessa risoluzione oppure scalandola a nostro piacimento.

Non preoccupatevi se non sapete cosa sia una risoluzione o una codifica. Il software infatti è progettato anche per i meno esperti del genere. Tutto quello che dovrete fare sarà semplicemente scegliere il formato di video che vorrete ottenere. Se per esempio lo dovete utilizzare per il vostro canale YouTube, non dovrete far altro che selezionare la relativa opzione e il programma farà tutto il resto. Insomma, niente di più semplice sotto questo punto di vista.

Inoltre, come anticipato dal sottotitolo, il software permette di sfruttare l’accelerazione hardware. VideoProc infatti è in grado di utilizzare l’accelerazione hardware di livello 3 per garantire velocità e stabilità nell’editing, nella compressione e nella conversione del video. Insomma, niente di meglio implementare l’efficienza di calcolo per poter eseguire una qualsiasi operazione su un video da voi selezionato.

VideoProc non serve solo a comprimere i video in 4K

Il programma tuttavia non è solo in grado di editare, convertire o comprimere i video. Grazie ad altre sue funzioni sarà possibile catturare lo schermo per registrare qualche partita al nostro videogioco preferito ma non solo. Sarà anche possibile convertire i vecchi DVD in file video da poter inserire su una chiavetta per averli sempre a portata di mano, oppure scaricare un video semplicemente inserendone il link e mantenendo la qualità originale.

Insomma, se cercate un software a 360° VideoProc è quello che fa al caso vostro. Il software è disponibile in una versione gratuita. Tuttavia, per sfruttarlo appieno sono disponibili anche vari tipi di licenza, da quella di un anno per un singolo PC a quella a vita fino a 5 PC. Insomma, anche in questo caso avete l’imbarazzo della scelta. Per non perdervi ulteriori news riguardanti il mondo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!