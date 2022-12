Video animati: ecco come si creano

Sono numerosi i tool che possono essere usati per la realizzazione di cartoni online: una vasta gamma di soluzioni che aiutano a creare contenuti multimediali perfetti

La realizzazione di video animati è molto utile nell’ambito del marketing perché aiuta i clienti, e in generale il target a cui ci si rivolge, a conoscere e a capire le caratteristiche, le funzioni e i vantaggi di un servizio o di un prodotto. Sul web si trovano parecchie applicazioni e tanti tool che consentono di raggiungere questo obiettivo senza troppa fatica: Animatron, Doratoon, Canva e Animoto sono alcuni dei nomi che vale la pena di segnarsi in agenda se si ha la necessità di dare vita a video esplicativi animati. I servizi di animazione aziendali, in molti casi, si rivelano molto utili per accrescere l’engagement e moltiplicare le vendite.

Animatron: come funziona e perché sceglierlo

Per creare video animati ci si può affidare, per esempio, ad Animatron, che permette di ricorrere a soggetti reali e fumetti. Questo tool offre la possibilità di lavorare con le clip e le immagini, ma anche con i personaggi animati. Tutti coloro che si registrano ad Animatron possono usufruire di una libreria che comprende circa mezzo milione di contenuti tra foto, audio e video clip royalty free. Ci sono, inoltre, 200 set pre-animati che è possibile montare attraverso il drag & drop. Animatron offre la possibilità di collaborare con gli altri utenti, ed è un content marketing tool perfetto per video per il web marketing, ma anche per la scuola.

Le altre proposte

Rawshorts, invece, permette di ottenere video animati dal testo; è un tool disponibile sia in versione gratuita che nella modalità a pagamento, ovviamente dotata di un maggior numero di funzioni. In pochi secondi viene realizzata una bozza di clip attraverso l’intelligenza artificiale, a partire dal contenuto che viene caricato. Dopodiché con l’Animated Video Maker è possibile aggiungere diversi grafici animati. Ci sono video gratis e molte altre opzioni, come per esempio la voce sintetizzata e le animazioni creative common e con licenza commerciale. In alternativa ci si può affidare a Canva, utile sia per i video personali che per quelli aziendali. Questo strumento mette a disposizione tutti i template che occorrono per illustrare attraverso le immagini tutti i passaggi. Inoltre sono disponibili soggetti e fumetti che possono essere impiegati per presentazioni grafiche gratuite.

Le funzioni di Animaker

Nel novero di opportunità che meritano di essere prese in considerazione c’è anche quella offerta da Animaker, che a sua volta esiste sia nella modalità gratuita che in quella a pagamento. Se si decide di utilizzare la versione gratuita, però, i video saranno contrassegnati da un watermark. Sono numerose le opzioni fra cui scegliere per animare i disegni: in particolare è possibile far muovere i personaggi, che così avranno modo di interagire con i potenziali lead. Il tutto è disponibile anche in italiano, e inoltre l’app Animaker può essere scaricata su smartphone sia con Android che con iPhone. Infine, questo tool permette di partire da immagini stock e clip per creare post che possono essere condivisi su landing page o social network.

Lumen5

L’ultimo tool da segnalare in questa rassegna è Lumen5, che consente di realizzare delle clip e dei video animati gratis a partire da template specifici, anche nella prospettiva di una condivisione sui social network. Lumen5, tra l’altro, permette di andare a recuperare i testi dai contenuti online: è sufficiente, per esempio, prendere il permalink di un post su un blog e incollarlo nella sezione di editing dedicata. Il testo a quel punto può essere incollato davvero dove si vuole.