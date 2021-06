Tenorshare ReiBoot: ripristinare un dispositivo iOS in un click!

In questo articolo vedremo come sia possibile entrare e uscire dalla Recovery Mode per ripristinare un dispositivo iOS in un click tramite un utilissimo tool chiamato Tenorshare ReiBoot

Come ben sappiamo riparare un dispositivo iOS può essere non proprio facile. Apple è un’azienda un po’ chiusa e questo si riflette anche sulla possibilità di riparare i guasti in libertà senza rivolgersi ad una – a volte costosa – assistenza. Tenorshare ReiBoot è un tool davvero molto pratico, disponibile sia per Windows che per MacOS in grado di risolvere i problemi che possono bloccare il nostro dispositivo iOS con pochi semplici click! Inoltre riesce a lasciare intaccati tutti i dati conservati nei nostri dispositivi come foto e video. La sua semplicità d’uso ed efficacia lo rendono sicuramente uno dei tool più interessanti per ripristinare un dispositivo iOS.

Tenorshare ReiBoot: una soluzione a tanti problemi

Tenorshare ReiBoot è in grado di risolvere con pochi click più di 150 problemi che possono affliggere i dispositivi iOS come iPhone e iPad rendendoli inutilizzabili. Ad esempio problemi con lo schermo dell’iPhone/iPad bloccato tra cui schermo bloccato, schermo nero, schermo blu, ciclo di ripristino della modalità, connessione allo schermo di iTunes e modalità cuffie bloccata. Ma anche problemi di blocco del dispositivo come blocco in modalità di ripristino, blocco in modalità DFU, blocco in modalità zoom, blocco in modalità casuale, blocco in modalità di ripristino e così via. Inoltre i dispositivi iOS possono anche soffrire di blocco sul logo Apple e vari problemi all’avvio, smartphone disabilitato, blocco durante la verifica di aggiornamenti e problemi di ricarica. Con Tenorshare ReiBoot potrete risolvere questi a altri problemi. Vediamo le sue principali funzionalità.

La prima è la riparazione del sistema iOS. Pur essendo molto stabili, anche sui dispositivi iOS è impossibile garantire al 100% un funzionamento senza errori su milioni di dispositivi attivi. Inoltre il blocco in molti casi implica anche la perdita di dati preziosi come foto e ricordi. Con Tenorshare ReiBoot potrete facilmente ripristinare il vostro dispositivo iOS. Una volta riparato il sistema, il dispositivo si riavvierà da solo e anche i dati verranno recuperati. Un problema che affligge molti modelli di iPhone e iPad è il blocco dei tasti (soprattutto quello di home) che impedisce ad esempio di entrare nella Recovery Mode per ripristinare il dispositivo. Grazie a questa applicazione invece si potrà entrare e uscire dalla modalità di recupero dell’iPhone e anche quella con un solo clic. Questa funzione è gratuita.

Se proprio tutto dovesse andare storto o semplicemente volete ritornare ad avere un dispositivo lindo e pulito, Tenorshare ReiBoot consenti di ReiBoot ti consente anche di ripristinare i dispositivi iOS utilizzando due diverse modalità:

Ripristino generale: permette si ripristinare le impostazioni per risolvere problemi minori come problemi di connessione, visualizzazione o sincronizzazione;

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: in questo caso si cancellano tutti i dati riportando il dispositivo ad uno stato simile a quello che si aveva al momento dell’acquisto, senza passare da iTunes. Molto utile se un utente ha dimenticato la password o il sistema è bloccato in modo irreversibile.

Tenorshare ReiBoot è stato progettato per aiutare gli utenti a risolvere i maggiori errori che possono verificarsi utilizzando iTunes tra cui il timeout della connessione, l’errore di download, aggiornamenti. Inoltre, offre due opzioni per riparare il tuo dispositivo iOS: una riparazione standard che risolve i problemi comuni del sistema iOS senza perdere i dati e una riparazione profonda che permette di correggere errori più complessi, ma richiede anche di eliminare tutti i dati. Infine, se riscontrate dei problemi con gli aggiornamenti di sistema e non riuscite a fare il downgrade, questo software vi permetterà di farlo facilmente. Come anche permetterà di fare e ripristinare dei back up del dispositivo.

Perché sceglierlo

Quali sono i principali vantaggi di Tenorshare ReiBoot? Innanzitutto è possibile attivare tutte le funzionalità con pochi click, navigando una interfaccia molto intuitiva. Molti strumenti tradizionali sono complessi o richiedono molto tempo. Invece questa applicazione è semplice e rapida. I piano di acquisto sono molto flessibili. Partiamo con una versione di prova è gratuita che però è limitata nelle funzionalità. Per utilizzare a pieno ReiBoot è necessario acquistare una versione premium. Ci sono tre diversi piani: $ 29,95 per uso mensile, $ 35,95 per uso annuale e $ 59,95 per l’uso a vita. Considerando tutte le funzionalità e i prezzi dei concorrenti, si tratta di un prezzo molto ragionevole! Pochissimi software rendono disponibili tutti questi strumenti per ripristinare un dispositivo iOS come ad esempio la possibilità di recuperare i dati salvati. Infatti Tenorshare ReiBoot è uno dei software più apprezzati dagli utilizzatori.

Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!