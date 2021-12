Tenorshare 4DDiG: il software per recuperare file cancellati su Windows

Avete cancellato qualche file non più presente nel cestino su Windows 10/11? Non c’è problema perché Tenorshare 4DDiG fa al caso vostro

Ogni giorno capita di cancellare inavvertitamente dei file importanti dal nostro PC. Esistono tuttavia molti programmi che riescono in qualche modo a compiere il miracolo di farceli tornare in vita. Uno di questi software, forse addirittura il migliore provato, è Tenorshare 4DDiG. Scopriamolo più da vicino per scoprirne le potenzialità e i suoi usi più comuni.

Le potenzialità del Software

Per risparmiare tempo e recuperare i tuoi dati con la certezza del 100%, 4DDiG Windows Data Recovery offre due modalità di recuero: scansione rapida e scansione profonda. E puoi effettuare il recupero dei dati dopo l’anteprima gratuita. È possibile anche recuperare partizioni perse, recuperare file da dispositivi di archiviazione esterni o recuperare file da computer in crash. Inoltre c’è la possibilità di recuperare file persi da schede SD.

Sono tantissime le tipologie di file recuperabili. Da JPG/JPEG, TIFF/TIF, PNG, BMP, GIF per quanto concerne le foto, al AVI, MOV, MP4, M4V, 3GP per quanto concerne video. Compatibilità completa anche per tantissime estensioni a livello Office (DOC/DOCX, XLS/XLSX, PPT/PPTX, CWK, HTML/HTM etc.) e molto altro ancora.

Come recuperare dati smarriti?

Recuperare i propri file è davvero facilissimo. Si fa anzitutto una scansione in cui il software penetra nel dispositivo di archiviazione ricostruendo tutti i database e risalendo quindi a possibili file eliminati e non più presenti nel cestino. Fatta questa scansione, si può poi proseguire con una fase di ricerca in cui vengono mostrati a schermo tutti i file recuperabili. A questo punto sarà sufficiente cercare il file erroneamente cancellato (e non presente nel cestino) e recuperarlo con un semplice click.

Prova gratuita e prezzo

Per poter provare Tenorshare 4DDiG avrete un periodo di prova gratuita. Poi, se rimarrete soddisfatti, potrete acquistare un mese di licenza a 45,99€ oppure quella da un anno a 55,99€. Una licenza a vita invece costerà 59,99€ (tutti i prezzi sono da intendere per un singolo PC). Vi lasciamo in ogni caso alla pagina del prodotto sulla quale potrete trovare risposta ad ogni vostro altro possibile dubbio.

Voi cosa ne pensate di Tenorshare 4DDiG? fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.