Stellar Photo Recovery Premium: recuperare file multimediali cancellati o corrotti

Se avete bisogno di recuperare file multimediali cancellati o corrotti, Stellar Photo Recovery Premium potrebbe essere il prodotto adatto a voi! Permette di recuperare sia foto che video da molti dispositivi. Vediamo come!

Le foto e i video sono ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Li utilizziamo per immortalare i momenti più importanti, per condividere le nostre esperienze con gli altri e per creare ricordi che dureranno nel tempo. Con la diffusione capillare degli smartphone inoltre il numero di foto e video che accumuliamo è diventato enorme e a volte capita di perderle per qualche motivo. Il motivo più comune è forse la distrazione: potrebbe capitare di eliminare per errore alcuni i file multimediali dal nostro dispositivo di archiviazione. Ma potrebbero anche capitare errori di lettura o scrittura. In questo caso il dispositivo di archiviazione potrebbe non riuscire a scrivere o leggere i dati correttamente. Le cause possono essere problemi hardware, software o da un’installazione di aggiornamenti non andata a buon fine. Anche alcuni bug nelle applicazioni che usiamo per visualizzare e modificare le foto possono portare a dei danni.

Insomma è certamente importanti tutelarsi con backup e altri meccanismi di sicurezza. Ma se ormai il danno è fatto? Per fortuna ci sono dei modi per recuperare file multimediali cancellati o corrotti. Uno di questi è utilizzare software dedicati come Stellar Photo Recovery Premium. Con questa applicazione potremmo ripristinare foto e video cancellati, persi o corrotti. Vediamo qualche dettaglio in più!

Stellar Photo Recovery Premium: software per recuperare file multimediali cancellati, persi o corrotti

Stellar Photo Recovery Premium offre una soluzione completa per recuperare foto e video persi o danneggiati da vari dispositivi di archiviazione, tra cui hard disk, hard disk esterni, schede SD, unità USB e persino smartphone e fotocamere digitali. Si tratta di un software che tutti possono utilizzare, grazie all’interfaccia grafica molto semplice ed intuitiva.

Come funziona

Stellar Photo Recovery Premium permette di scansionare i nostri dispositivi di archiviazione. Gli algoritmi di scansione avanzati andranno ad individuare le tracce di file persi o danneggiati in modo da recuperare tutte le informazioni necessarie per poterli ripristinare. Esistono due modalità di scansione: una Standard che è molto veloce, ma con una probabilità di successo meno elevata; una DeepScan che invece scansiona con meticolosità il nostro dispositivo ed è quindi più lenta, ma anche più efficacie.

Stellar Photo Recovery Premium estende la sua portata a un vasto spettro di dispositivi di archiviazione e formati di file, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti. Gestisce senza problemi vari tipi di dispositivi di archiviazione, tra cui HDD, SSD, schede SD, unità USB, schede CF e persino dischi danneggiati o formattati. Inoltre, il software supporta una vasta gamma di formati di file, tra cui JPEG, TIFF, PNG, RAW, DNG, CR2, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF, RW2, SRF. Ma anche file video come MOV, MP4, M4V, AVI, ASF, WMV, MKV, FLV, DIVX, WEBM, MJPEG, MPEG, AVCHD, MTS, 3G2, 3GP e F4V. Inoltre sono supportati i file system più diffusi come NTFS, FAT32, ExFAT, HFS+ o APFS. Interessante anche la possibilità di ripristinare file bloccati da BitLocker.

Scansione e anteprima dei file multimediali cancellati o corrotti

Dopo aver effettuato la scansione, il software consente agli utenti di visualizzare in anteprima le video o riparato recuperati prima di salvarli, assicurando che vengano ripristinati solo i file desiderati. Questa funzione di anteprima elimina la necessità di salvare e poi scartare i file irrilevanti, risparmiando tempo e fatica. Infatti sono presenti numerosi filtri che possiamo utilizzare per selezionare i file che ci interessano.

Compatibilità

Il software è compatibile con le ultime versioni di Windows e MacOS. Il vostro PC dovrà avere almeno 4 GB minimo (8 GB consigliati) e 250 MB liberi sul disco per i file di installazione.

Stellar Photo Recovery Premium: una valida scelta!

La licenza Stellar Photo Recovery Premium parte da circa 80 euro, ma esista una versione più avanzata dal costo di circa 100 euro più adatta ai professionisti che lavorano con i file multimediali. Ovviamente è compresa anche l’assistenza del team di supporto clienti.

Consigliamo Stellar Photo Recovery a chiunque cerchi una soluzione completa per recuperare foto e video persi o danneggiati da vari dispositivi di archiviazione.

Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!