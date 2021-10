Stellar Data Recovery: il software gratuito per il recupero dei dati

Scopriamo in questo articolo Stellar Data Recovery, uno strumento semplicissimo ma estremamente potente con il quale recuperare dati persi

Al giorno d’oggi è vitale avere i propri dati sempre al sicuro. Tuttavia spesso capita di dover far fronte a situazioni d’emergenza per le quali qualche dato viene smarrito. In questi casi ci viene in aiuto Stellar con il suo software gratuito Data Recovery. Vediamo di seguito qualche caratteristica e scopriamone i punti di forza principali.

Le funzioni fondamentali

Questo software gratuito di recupero dati permette anzitutto di recuperare foto, video, documenti e altri tipi di file andati persi o eliminati dal proprio PC Windows, PC portatile o spazio di archiviazione esterno. I tre punti fondamentali sono sicuramente:

Recuperare dati persi a causa di un’errata eliminazione

Recuperare dati persi da file malware o infettati da virus

Ripristinare 1 GB di dati gratuitamente da qualunque media Windows.

Altre importanti funzioni

Iniziamo con la funzione più importante che è sicuramente la semplicità. Tramite Stellar Data Recovery potrete recuperare tutto in tre passi: “Seleziona“, “Scansiona” e “Recupera“. Il software risulta tra le altre cose compatibile con drive di tutti i produttori con file di sistema NTFS, FAT (FAT16/FAT32) e exFAT.

Altra comodità è sicuramente la presenza di 5 lingue totalmente selezionabili: inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo. La possibilità, inoltre di recuperare da dispositivi rotti o fortemente danneggiati. La funzione di scansione riesce infatti a leggere scrupolosamente ciascun settore del drive per recuperare ogni bit di dati recuperabili in base alle firme del file.

I vantaggi della versione Premium

Se è vero che con la versione gratuita avrete a disposizione 1 GB di dati recuperabili, con la versione Premium, a pagamento, non avrete più nessun vincolo di dimensioni di files. Avrete poi la possibilità di creare unità di recupero USB avviabili per accedere a sistemi crashati e consentire quindi il recupero dei dati.

Non è tutto, perché potrete recuperare dati da partizioni perse o eliminate. Utilizzando infatti la versione Professional e Premium potrete usare la scansione approfondita. Con la versione Technician e Toolkit del software Stellar Data Recovery, inoltre, potrete sfruttare una tecnologia all’avanguardia per recuperare i dati da insiemi RAID danneggiati.

La versione Toolkit del software invece recupera i dati da unità Linux e Mac con file di sistema HFS, HFS+, ext2, ext3 e ext4. Ultime ma non per importanza, le funzioni che permettono di recuperare dati da dischi rigidi 4K che archiviani dati nei settori ampi da 4096 byte e la possibilità del supporto Dual Monitor che consente di operare sicuramente in maniera più comoda, confortevole e dinamica.

Come scaricare Stellar Data Recovery?

Per ulteriori informazioni sul software vi lascio al sito del prodotto. Inoltre, per il download diretto della versione gratuita potrete fare click qui per avviare direttamente il download gratuito. Voi cosa ne pensate di questo Stellar Data Recovery? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.