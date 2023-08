Software di gestione delle risorse umane: cosa, come e perché

Un software di gestione delle risorse umane è uno strumento fondamentale, specialmente nelle imprese di medie e grandi dimensioni quando il numero di impiegati diventa difficile da gestire

La gestione delle risorse umane è il modo in cui viene gestita tutta l’amministrazione interna delle persone che lavorano o collaborano con una azienda. Ciò significa che si parte dalla raccolta dati ( ad esempio la banca dei CV, le prove di ammissione, e così via) e si passa all’onboarding, dalla formazione alle finanze, dalla partecipazione al monitoraggio delle attività; tutto viene realizzato praticamente senza problemi.

Se si comprende come funziona l’innovazione, ci si rende conto che essa rende molti compiti più rapidi, semplici e produttivi. L’innovazione fa risparmiare tempo, riduce le spese e aiuta ad aumentare i ricavi netti. Per esempio pensiamo dal passaggio da un telefono fisso con un filo a un cellulare che potete trasportare dappertutto. Nei prossimi 5 anni, il tasso di crescita del mercato dei software per la gestione delle risorse umane è stimato al 10,4%. Allo stesso modo, il giro di affari previsto nel mercato mondiale dei software per la gestione delle risorse umane supererà i 70 miliardi di dollari.

Sviluppo del settore del software per la gestione delle risorse umane a livello mondiale 2022-23

L’innovazione si è trasformata in un apparato indispensabile anche nell’universo delle risorse umane. Infatti, grazie ai nuovi software di gestione, oggi possiamo:

migliorare la produttività in tutte le attività

sviluppare ulteriormente le attività HR

rendere più fluidi tutti i processi relativi alle risorse umane

Per questo motivo il mondo può definire questo strumento una vera e propria rivoluzione. Il modo in cui gli esperti delle risorse umane gestiscono le loro attività richiede molto meno tempo e stress. Questo è il vero senso di questo articolo. Vi aiuterà a capire cos’è un software per la gestione delle risorse umane, il motivo per cui è vitale per le divisioni HR nel 2023 e come potete utilizzarli oggi nella vostra organizzazione.

Che cos’è la HR Programming?

Le persone utilizzano vari termini per indicare la HR Programming. Alcuni la chiamano Human Asset Data Framework (HRIS), mentre altri utilizzano l’espressione Human Asset Management System (HRMS). Indipendentemente dal modo in cui si sceglie, la HR Programming è essenzialmente basata su un software atto a organizzare diversi processi HR. Il prodotto si presenta come una risposta unica per la gestione delle informazioni tra cui:

Informazioni sui lavoratori

Finanza

Gestione delle iscrizioni

Valutazione dell’esecuzione

Organizzazione dei benefici

Tempo e partecipazione

E molti altri..

Il programma HR The board offre regolarmente:

Un’interfaccia di facile comprensione

funzionalità basate su cloud

Questi componenti consentono agli esperti HR di accedere ai dati e di aggiornarli da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. La maggior parte dei software HR può essere personalizzata. La personalizzazione è di grande aiuto, in quanto è possibile utilizzarla per adattarla ai requisiti della propria azienda. Inoltre, questo aiuta a dare una risposta ottimizzata e versatile alle organizzazioni, a parità di prestazioni.

Per quale motivo un software è importante per l’ufficio risorse umane?

HR The board Programming è un software che oggi è uno strumento fondamentale di tutte le divisioni HR del pianeta. Questa affermazione non è priva di fondamento. Per aiutarvi a comprenderla, vi proponiamo alcuni elementi chiave, illustrati di seguito. Innanzitutto, e soprattutto, per quale motivo lo definiamo fondamentale? Considerate questo dispositivo come un telefono cellulare. Potreste continuare a vivere quotidianamente senza di esso? In effetti, la mia era una domanda retorica. La risposta è chiaramente no. Lo portate sempre con voi perché vi permette di connettervi con gli altri, partecipare alle riunioni, prendere appunti, ecc..

Infatti, con HR The board Programming, potrete fare tantissime cose diverse utilizzando lo stesso software per la gestione delle risorse umana.

1. Ampliamento della competenza e dell’efficienza:

Grazie all’informatizzazione di compiti monotone e noiose, la HR Programming consente agli esperti di risorse umane di concentrarsi su ulteriori attività più essenziali ed appaganti. Compiti come la gestione delle finanze, il congedo dei dirigenti e la partecipazione possono essere svolti senza fatica ed in modo efficiente. Questo aiuta a ridurre il rischio di errori e a risparmiare molto tempo.

2. Dati rappresentativi incorporati

Sono finiti i tempi in cui si dovevano tenere i registri cartacei dei lavoratori e si doveva lottare per trovare i dati quando erano necessari. HR The board Programming incorpora tutte le informazioni necessarie sui lavoratori, tra cui, ma non solo:

Dati individuali

Storia lavorativa

Accreditamenti

Valutazioni sull’esecuzione

Questo garantisce:

Informazioni Esattezza

Disponibilità semplice

Coerenza con le linee guida per l’assicurazione delle informazioni

3. Arruolamento e Onboarding ulteriormente sviluppati

Un software per la gestione delle risorse umane semplifica l’interazione per l’arruolamento, dalla presentazione delle opportunità di lavoro al follow-up dei candidati e alla conduzione degli incontri. Consente ai gruppi HR di valutare in modo più produttivo i candidati e di effettuare scelte di reclutamento consapevoli. Inoltre, al momento dell’assunzione, il sistema di onboarding diventa più fluido con processi di lavoro meccanizzati per la direzione e la preparazione dei nuovi rappresentanti.

4. Miglioramento nella gestione dei dirigenti

Si può semplificare l’esecuzione di sistemi di valutazione dell’esecuzione e il raggiungimento di obiettivi e traguardi da parte dei lavoratori. Questo apparato riconosce chi sono i migliori dirigenti. Inoltre, i software valutano anche le esigenze di preparazione e percepiscono le aree di sviluppo per i dirigenti. Quando le carenze diventano note, la vostra forza lavoro risulterà più connessa e utile.

5. Consistenza e rivelazione ulteriormente sviluppate:

Rimanere coerenti con i regolamenti e le linee guida del lavoro è fondamentale per qualsiasi associazione. HR The board Programming garantisce che le prove delle risorse umane siano in linea con le necessità legittime e produce rapporti completi per le revisioni e la coerenza, alleggerendo il rischio di punizioni e reclami.

6. Autogestione dei rappresentanti

Numerosi sistemi di HR Programming offrono gateway per l’autoamministrazione dei lavoratori. Ciò consente ai rappresentanti di accedere ai propri dati, di presentare richieste di ferie, di visualizzare le buste paga e di aggiornare le proprie informazioni senza la mediazione delle Risorse Umane, favorendo la trasparenza e la soddisfazione dei lavoratori.

Come si fa a portare a termine con successo la HR Programming?

La HR Programming richiede una preparazione e un’esecuzione accurata per garantire un progresso proficuo e un utilizzo ideale. Ecco le fasi fondamentali da seguire:

1. Rilevare le esigenze e scegliere la programmazione giusta

Iniziare a distinguere le esigenze particolari e le aree problematiche della divisione HR. Ricercate e valutate le diverse scelte di programmazione HR The board Programming per trovare quella che si adatta meglio ai vostri prerequisiti, al piano di spesa e alle dimensioni gerarchiche.

2. Includere i partner

Incorporate il personale delle risorse umane, la forza lavoro IT e altri partner pertinenti nel loop. Il loro feedback e i loro input sono essenziali per scegliere la programmazione più ragionevole e garantire un’esecuzione senza intoppi.

3. Trasferimento e preparazione delle informazioni:

Prima dell’esecuzione, garantire che tutte le informazioni rappresentative attuali siano trasferite con precisione nella nuova struttura. Inoltre, condurre incontri di formazione intensivi per far conoscere al personale delle risorse umane gli elementi e le funzionalità del prodotto.

4. Personalizzare e testare

Personalizzare costantemente il prodotto per adattarlo ai cicli e agli accordi HR della vostra organizzazione. Testate completamente il framework per riconoscere e modificare eventuali problemi o bug prima di andare in produzione.

5. Introduzione graduale

Considerate un rollout graduale per limitare le interruzioni delle attività HR. Presentate gradualmente i vari moduli del prodotto per consentire al personale HR e ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti.

6. Offrire un aiuto continuo

Offrire un aiuto e una preparazione costanti al personale HR e ai lavoratori anche dopo che il prodotto è stato completamente implementato. Verificate costantemente la sua presentazione e raccogliete input per possibili miglioramenti.

Conclusioni

HR The board Programming è attualmente forse uno dei più interessanti strumenti per l’utilizzo nelle imprese. Gli uffici HR di tutto il pianeta possono rivoluzione il loro modo di lavorare. La HR Programming è in grado di lavorare su tutti i task importanti delle Risorse Umane, di unificare i dati significativi, di migliorare la competenza e di sviluppare ulteriormente la coerenza, rendendola un apparato essenziale nell’ambiente di lavoro odierno. Scegliendo la programmazione giusta, compresi i partner, e portandola a termine con successo, gli esperti di risorse umane possono scoprire il pieno effetto della programmazione HR e spianare la strada a una forza lavoro più utile e in sintonia.