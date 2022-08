Software CAM: scopriamo cosa sono questi programmi informatici

Isoftware CAM sono dei programmi informatici divenuti ormai importantissimi nell’ambito della progettazione industriale, anzi si può affermare che un’azienda all’avanguardia, oggi, non potrebbe proprio farne a meno

Questi software si stanno diffondendo sempre più e stanno divenendo sempre più evoluti, sono molto apprezzati per le loro eccelse funzioni, ad esempio, quelli proposti dall’azienda www.tebis.com , andiamo dunque a scoprire di cosa si tratta.

Che cosa significa “software CAM”

Partiamo da un’analisi della denominazione di tali software: l’acronimo CAM, infatti, sta per Computer Aided Manufacturing, che significa, in lingua inglese, fabbricazione eseguita tramite l’ausilio di computer.

Ciò lascia subito intuire quanto detto in precedenza, ovvero il fatto che questi software riguardino la progettazione industriale: in passato quest’attività veniva svolta tramite la realizzazione di disegni cartacei, ma oggi tali processi sono cambiati radicalmente ed avvengono pressoché totalmente in maniera digitale.

La progettazione digitale per realizzazioni di altissima precisione

La tecnologia ha letteralmente rivoluzionato la progettazione industriale, e ciò ha avuto molteplici risvolti sui processi delle aziende: la progettazione eseguita in tale modalità, infatti, accentua di molto l’efficienza, ma soprattutto assicura un livello di precisione estremo, con delle percentuali di errore ridotte a zero, e anche questo ovviamente innesca dei circoli virtuosi sul piano dell’efficientamento.

I software CAM, infatti, possono essere utilizzati anche per la progettazione di realizzazioni industriali che richiedono un livello di precisione impeccabile, si pensi ad esempio alla progettazione di componenti meccaniche: se la loro forma e la loro dimensione non combacia in maniera più che millimetrica a quanto desiderato, esse sono a tutti gli effetti inutilizzabili.

L’utilizzo dei software CAM nella stampa 3D

Oggi, dunque, i software CAM sono protagonisti assoluti, e lo sono perché anche le fasi industriali realizzative si sono evolute in maniera importante.

È emblematico, da questo punto di vista, l’esempio della cosiddetta stampa 3D, la quale consente appunto di eseguire delle vere e proprie stampe materiali.

Nella stampa 3D, appositi macchinari traducono in maniera immediata un progetto realizzato in modo digitale in un oggetto reale, anche in questo caso con livelli di precisione massimi, e ovviamente in processi come questi è fondamentale l’esecuzione del disegno preliminare: anche nell’ambito della stampa 3D, appunto, i software CAM recitano un ruolo da protagonisti assoluti.

Con la diffusione di questi software, cresce la domanda di disegnatori industriali

I software CAM, dunque, sono questo, sono dei programmi informatici di ultima generazione che rispondono alle esigenze dell’industria più moderna ed evoluta.

La diffusione di questi software ha ovviamente delle implicazioni dal punto di vista del mondo lavorativo: oggi tantissime aziende ricercano dei professionisti in grado di padroneggiare dei software CAM, i quali sono definiti disegnatori industriali, e sarà così sempre di più anche in futuro.

Per chi sta cercando lavoro e magari ha un debole per il disegno tecnico e la progettazione, dunque, intraprendere un percorso di formazione specifica può senz’altro essere un’ottima idea: è sufficiente una semplice ricerca online per rendersi conto di come le offerte per disegnatori meccanici siano numerose in tutta Italia e andranno senz’altro a crescere negli anni a venire.