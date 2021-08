Oggi vi parliamo del servizio ReiBoot, strumento No.1 al mondo per la modalità di recupero di iPhone tra le categoria di software gratuiti

Oggi vi parliamo del servizio ReiBoot, ma, più nello specifico della spiacevole situazione che vede protagonista un iPhone ed un fruitore senza il proprio smartphone, ovvero quando il device per svariati motivi non funziona correttamente e non si accende.

Capita non di rado che alcuni iPhone, per motivi legati al comparto memoria, Cache, o situazioni simili, possano bloccarsi nella classica schermata nera e rotellina che gira all’infinito, o semplicemente bloccarsi letteralmente rendendo vano ogni tentativo di ripristino.

Banalmente a volte la soluzione è quella di effettuare un riavvio forzato del device tramite prolungate pressioni sul tasto di accensioni o, combo con i tasti fisici, ma altre volte non basta tutto ciò, ed ecco che si può ricorrere a diversi strumenti che il settore mette a disposizione, proprio per colmare questo problema, oggi in particolare vi parliamo di Tenorshare ReiBoot, che nasce appositamente per i sistemi operativi della mela, dunque per ISO, in particolare iPhone. Prima di spiegare di cosa si tratta nel dettaglio brevemente possiamo dire che si tratta di un software sviluppato per risolvere problemi del sistema e riparare gli errori che naturalmente vengono a crearsi durante l’utilizzo.

Ripristinare un iPhone che non si accende? Possibile con ReiBoot

Tenorshare è una società di software internazionale fondata nel 2007, che dopo aver raggiunto il successo con diversi prodotti software pluripremiati ha stretto diverse collaborazioni con svariati sviluppatori di tutto il settore. Mission di Tenorshare quella di puntare alla sicurezza di dati e correzioni del sistema per iOS e Android. Il focus di Tenorshare è su piattaforme iOS, Android, Windows e Mac. Cercando di fornire agli utenti delle soluzioni per la gestione dei contenuti del dispositivo, il recupero dei dati, il recupero delle password, e riparazione del S.O. Ad oggi, i prodotti e i servizi Tenorshare sono considerati affidabili da oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. Vantando collaborazioni con softonic e zdnet.

Ma che cos’è ReiBoot? È considerato da molti utenti che hanno testato e utilizzato il software lo strumento No.1 al mondo per la modalità di recupero di iPhone tra le categoria di software gratuiti. Il software è in grado di rilevare e risolvere Bug, risolvere lo schermo bloccato, errori di sistema, errori nei driver, problemi di aggiornamenti, e infine uscire dall’annosa scena di ISO bloccato, dove proprio su quest’ultima Tenorshare è esperta.

Questi i punti in grado di risolvere

iPhone stuck in DFU mode

iPhone stuck on updating iCloud settings

iPod touch keeps flashing Apple logo

iPhone stuck on iTunes logo

iPhone stuck on activation screen

Apple TV stuck on AirPlay screen

iPhone stuck on restoring from iCloud

Apple TV stuck on activating

Apple TV stuck in Recovery mode

Apple TV stuck on Apple logo

iPhone stuck on verifying restore

iPod touch stuck in disk mode

A questo link trovate la guida della procedura guidata (anche se sarà il software a guidarvi) scritta in maniera dettagliata. Il software agisce in questo modo, per prima cosa riavvia forzatamente il dispositivo, riparando successivamente l’iPhone bloccato su schermo nero con rotellina che gira, senza perdita dati, in seguito ripristina il dispositivo con iTunes e aggiorna il tuo dispositivo all’ultima versione iOS.

Il software poi è in costante aggiornamento per cui molte funzione nel corso del tempo cambieranno o verranno semplicemente sostituite da altre più efficienti e in linea con le nuove release di ISO. Ad esempio di recente è stato utilizzato per ripristinare iPhone/iPad/iPod touch senza l’ausilio di iTunes o Finder, oppure una modalità 1-clic, per entrare e uscire dalla modalità di ripristino.

In ogni caso potrete usufruire di un sistema di assistenza, che vi assegnerà un consulente entro massimo 48 ore per risolvere i vostri problemi. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.