PassFab 4WinKey: cosa faccio se ho dimenticato la password del PC?

Ho dimenticato la password del mio PC, come faccio? La soluzione si chiama PassFab 4WinKey. Una semplice applicazione che ci consentirà di accedere nuovamente ai nostri dati. Vediamo come funziona.

Abbiamo incontrato diverse volte persone disperate che dicevano “ho dimenticato la password del PC windows 7″ oppure “ho dimenticato la password del PC windows 8” e più di recente “ho dimenticato la password del PC windows 10”. Ci possono essere diverse soluzioni al problema, ma noi vi proponiamo PassFab 4WinKey perchè è molto semplice ed intuitivo da utilizzare. Tanto che anche una persona poco esperta può farlo senza problemi.

Certo le password e codici di accesso è sempre meglio non dimenticarli. Windows dà anche la possibilità di recuperare la password rispondendo a delle domande segrete, che però sono ancora più difficili da ricordare a volte. Andrebbero forse segnate in un taccuino, ma questo diminuirebbe la sicurezza.

Possiamo accedere al PC con un altro utente, ma se questo non ha i privilegi di amministratore, ci vengono precluse tante operazioni fondamentali per utilizzare il PC come ad esempio l’installazione di nuove applicazioni. Un altro problema potrebbe essere legato a degli errori in fase di aggiornamento che ci precludono l’accesso perché il PC si è “dimenticato” il codice di accesso corretto. Quindi vediamo come risolvere se ho dimenticato la password del mio PC.

PassFab 4WinKey: dimenticato password PC, come fare?

Come abbiamo anticipato, ci sono diverse modi per recuperare l’accesso al PC in caso di password errare o in caso di errori di vario genere. Tuttavia possono esserci diversi passaggi ostici e complessi. L’applicazione PassFab 4WinKey ci permette di semplificare molto la procedura. Vi basterà seguire alcune semplici indicazioni:

Prima di tutto scarichiamo ed installiamo PassFab 4WinKey in un PC. Avviamo il programma una volta terminata l’installazione.

Inseriamo un CD/DVD o una chiavetta USB vuota (altrimenti rischiamo di perdere i dati contenuti in essa), selezioniamo il supporto di memoria appena inserito in PassFab 4WinKey e poi clicchiamo su Masterizza.

Ora possiamo inserire il supporto di memoria nel PC bloccato e riavviamolo (è possibile farlo senza accedere).

Quando il PC si riavvia e appare la schermata di caricamento del BIOS, premiamo il testo indicato (di solito è F12 oppure ESC). Se perdere la schermata che dura qualche secondo, dovrete riavviare il PC.

Andiamo nel menù di avvio (boot) e selezioniamo l’avvio dal disco di ripristino come preferenza.

Selezioniamo la corretta versione del sistema operativo del nostro PC.

Selezioniamo l’account da sbloccare e clicchiamo su avanti. PassFab 4WinKey si occuperà di eliminare la password.

Quando il PC si riavvia, entriamo nel BIOS come prima e reimpostiamo il boot come in precedenza.

Ora possiamo accedere al profilo utente sbloccato senza utilizzare la password.

Sottolineamo che è anche possibile reimpostare una nuova password oppure rimuovere l’account. Anche se il passaggio al BIOS può risultare un po’ complesso ai meno esperti, la procedura che passa per la modalità provvisoria di Windows è anche più complicata!

Conclusioni

PassFab 4WinKey è una applicazione che permette di rimuovere o reimpostare la password del vostro account su PC Windows. Semplice da utilizzare e con un’interfaccia grafica moderna, questa applicazione è adatta a tutti! Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!