MobiKin Doctor per Android, recupera rapidamente i dati cancellati

Scopriamo grazie a MobiKin Doctor come recuperare rapidamente i dati cancellati accidentalmente da un dispositivo Android senza backup

Quasi tutti prima o poi inciampano nella perdita di dati da un telefono Android o da altri dispositivi mobili. Coloro che hanno eseguito il backup dei file in tempo possono facilmente ripristinare i dati, ma cosa succede se si dimentica di eseguire un backup prima di eliminare accidentalmente i file? Cosa puoi fare se non riesci a ottenere aiuto dai backup?

Forse hai sentito parlare del software di recupero dati Android molto prima, ma non sai quale programma è affidabile e quale no. A tal fine, parleremo di un in contro uno strumento di recupero dati Android affidabile – MobiKin Doctor per Android. Questo è un popolare programma di recupero utilizzato da molti utenti. Controlliamo nei dettagli.

Recupera i dati eliminati dall’archiviazione interna di Android e e dalla scheda SD, senza backup!

Soprattutto, un programma di recupero può recuperare i file eliminati da un telefono o tablet Android, perché i file eliminati sono ancora sul dispositivo. In altre parole, non sono ancora stati sovrascritti da nuovi dati. Se desideri recuperare i dati cancellati, è meglio accendere la modalità aereo e lasciare temporaneamente il telefono da solo.

Come efficace programma di recupero dati, MobiKin Doctor per Android può recuperare i file Android eliminati dalla memoria interna e dalle schede SD. Può recuperare più tipi di file, come contatti, messaggi di testo, foto, documenti, musica e altro ancora. Inoltre, non cambia mai i formati di file dopo aver completato il ripristino. E salva i tuoi contatti, registri delle chiamate e SMS come file HTML / XML, che sono facili da leggere. Inoltre, supporta Android OS 4.0 o versioni successive. Puoi usarlo su molti dispositivi Android, come Huawei Mate 40 Pro /Mate 30 Pro / Mate 20 Pro, OnePlus 9 Pro / 9 / Nord N10, Samsung Galaxy S21 /S20,ecc.

Caratteristiche principali

Recupera senza problemi i file eliminati dalla memoria interna di Android senza backup (root necessaria).

Recuperare i dati eliminati dalle schede SD senza root.

Aiutarti a eseguire il backup dei dati Android esistenti sul computer senza problemi.

Rileva e riconosci rapidamente i dispositivi Android connessi.

Supporta l’anteprima dei file sul tuo computer prima di recuperarli.

Permettete di attivare liberamente l’icona “Visualizza solo gli elementi eliminati “.

Sono disponibili modalità scansione rapida e scansione profonda.

Supporta vari formati di file, tra cui JEPG, JPG, GIF, PDF, EPUB, DOC, MP3, MP4, HTML, XML, ecc.

Distinguere i file eliminati ed esistenti con colori diversi.

Requisiti di sistema

Sistema operativo : Windows 10/8/7/XP/Vista

: Windows 10/8/7/XP/Vista Processore : Intel o AMD a 750 MHz

: Intel o AMD a 750 MHz RAM : 512 MB o superiore

: 512 MB o superiore Spazio su disco rigido: 1 GB o più

Guida all’uso di MobiKin Doctor per Android

I contatti Android sono scomparsi improvvisamente? Non ti preoccupare. È possibile utilizzare questo software di recupero per trovarli. Se necessario, puoi seguire la guida qui sotto per recuperare i file Android eliminati.

Passaggio 1 : Scaricare e installare il programma nel computer. Quindi avvialo e collega il tuo telefono Android al computer tramite un cavo USB.

: Scaricare e installare il programma nel computer. Quindi avvialo e collega il tuo telefono Android al computer tramite un cavo USB. Passaggio 2: Abilitare la funzionalità di debug USB su Android. Riconoscerà rapidamente il tuo dispositivo. Quindi spuntare l’icon “Select All” > “Next”, selezionare una modalità di scansione e toccare il pulsante” Continua “.

Passaggio 3: Fare clic su una categoria nel pannello sinistro e selezionare i file eliminati da recuperare sul lato destro. Infine, tocca l’icona “Recupera ” per salvarli sul computer.

Suggerimenti: vuoi recuperare i file eliminati da una scheda micro SD? È semplice. È possibile inserire la scheda SD sul computer tramite un lettore di schede. Quindi il software lo rileverà e eseguirà presto la scansione dei suoi dati. Quindi è possibile visualizzare in anteprima e recuperare direttamente i dati eliminati.

Ed il costo?

Puoi installarlo e usarlo per scansionare i tuoi file Android gratuitamente, ma non puoi recuperare i dati senza registrazione. Per ottenere funzionalità complete, è possibile acquistare una licenza. Fortunatamente, le sue licenze sono convenienti. La sua licenza di 1 anno per 3 dispositivi su 1 PC costa solo $ 49.95. In più, la sua licenza a vita per 3 dispositivi su 1 PC costa $ 59.95, che è adatto per uso personale.

Cosa succede se si desidera utilizzarlo su più dispositivi? In questo caso, è possibile scegliere altre opzioni di licenza, ad esempio una licenza di 1 anno per 9 dispositivi su 3 PC ($ 79,95). Il software ha anche una sorta di licenza per dispositivi illimitati su 1 PC ($ 199.95 per 1 anno e $ 299.95 per tutta la vita). Offerta vasta, basta selezionarne una in base alle tue esigenze.

Considerazioni finali su MobiKin Doctor per Android

Se vuoi recuperare i tuoi file Android eliminati in modo efficace e sicuro, non perdere questo affidabile software di recupero dati Android. È in grado di recuperare file senza perdere informazioni. A proposito, per proteggere i file importanti, si consiglia di eseguire il backup tempestivo. Infine, non esitare a annotare le tue domande nell’area commenti e ti risponderemo presto.