Lua PDF: come convertire file PDF online

In questo articolo vedremo come convertire file PDF online con Lua PDF. Si tratta di un potente tool che permette di convertire i principali file di documenti come Word ed Excel in PDF e viceversa. Vediamo come funziona!

Il formato PDF (Portable Document Format) è uno dei più diffusi al mondo per rappresentare documenti, libri, presentazione e molto alto. Lo sviluppo era partito negli anni ’90 da Adobe con l’idea di poter rappresentare documenti di testo e immagini in modo indipendente dall’hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli. Con il tempo poi il formato si è evoluto, permettendo di includere commenti, segnalibri, link e persino video. Ecco perché convertire in PDF un file generato da un programma di office come Word, Excel o PowerPoint è utilissimo per assicurarsi che il file possa essere visualizzato su qualsiasi PC o dispositivo mobile senza problemi. Dato che il PDF è un formato libero, ci sono numerosi tool per gestire questi file. Oggi vi parliamo di Lua PDF, un ottimo software per convertire da Word a PDF e non solo!

Come convertire file PDF online con Lua PDF

Lua PDF è una web app che permette di convertire file PDF online. Si può partire da un qualsiasi file di programmi di office come i file .docx e .doc di Word, i .pptx di PowerPoint e i file .xls di Excel per poi convertirli in PDF. La procedura è semplicissima e non serve scaricare nulla, basta seguire dei semplicissimi passaggi. Prima di tutto si dovrà caricare il file da convertire facendo click su “Choose Word Files” oppure su “Choose Excel Files” e così via e poi si potranno selezionare i file dal vostro file manager; oppure si potranno trascinare direttamente i file all’interno dell’interfaccia grafica del sito web. Non appena terminato l’upload, lo strumento di conversione si mette subito all’opera per convertire il file selezionato in PDF. Dopo pochi istanti il processo sarà concluso e potremo scaricare il nostro file PDF. La qualità della conversione è molto buona con tutti i tipi di file e l’unico limite è la taglia massima del file che è di 5 MB, quindi state attenti se avete dei file con molte immagini o tante pagine.

Non solo conversioni in PDF

Inoltre in Lua PDF sono previste anche delle conversione in senso opposto cioè per estrarre da un file PDF altri tipi di file, facilmente modificabili. Ad esempio si può convertire un file PDF in una immagini PNG e JPG oppure in un file Word in modo da poterne facilmente modificare il contenuto o copiare e incollare il testo. Infine Lua PDF mette a disposizione una serie di strumenti per modificare i PDF come la possibilità di unire PDF in unico file oppure di comprimere un file PDF per ridurne la dimensione e renderlo più semplice da condividere tramite email, dove spesso viene messo un limite alla taglia dei file caricabili.

La semplicità d’uso e l’interfaccia grafica molto intuitiva rendono Lua PDF uno dei più interessanti tool per convertire file PDF online. Per chi non vuole intasare il PC con altri programmi, magari perché possessori di Chromebook o PC di fascia bassa che hanno una quantità di memoria a disposizione limitata, ma anche per chi avesse un buon PC e semplicemente andrà a fare delle conversioni saltuariamente, Lua PDF è una buona soluzione. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!