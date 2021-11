KidsGuard Pro: un’ottima app di parental control

Con l’uso di dispositivi elettronici che si è diffuso ormai anche tra i più giovani, la necessità di controllare e proteggere i propri figli è diventata fondamentale, visti anche alcune tristi episodi di cronaca

Ormai tutti i bambini e bambine, fin da piccini, sanno utilizzare smartphone e tablet. Ormai i dispositivi elettronici hanno sostituito i giocattoli. Sono più comodi e più coinvolgenti. Offrono essenzialmente infinite possibilità di gioco e svago. E tengono buoni i bambini anche per qualche ora lasciando un po’ di respiro ai genitori. Tuttavia internet è un luogo molto angusto e pieno di pericoli. Non solo malintenzionati, ma anche le app più famose ed utilizzate al mondo possono rivelarsi delle trappole pericolose. Ecco perché in questo articolo vi parliamo di KidsGuard Pro, una applicazione di parental control veramente interessante ed efficacie che vi aiuterà a proteggere i vostri figli, pur lasciando loro la libertà di utilizzare un dispositivi elettronico. L’app è disponibile per Android e iOS.

I pericoli del web e il parental control

Il parental control è uno strumento che tutti i genitori dovrebbero conoscere perché è uno strumento fondamentale per proteggere i propri figli online. Hanno fatto molto scalpore le recenti critiche di un gruppo di genitori alla serie TV prodotta da Netflix “Squid Game”. Questi chiedevano la censura della serie perché ritenevano i contenuti troppo violenti e dannosi per i bambini che utilizzavano il celebre servizio di home streaming. Tuttavia se si fosse utilizzato correttamente il parental control, non ci sarebbero stati problemi. Di che cosa si tratta? In sostanza per “parental control” si intendono tutta una serie di strumenti atti a controllare e proteggere i bambini e ragazzi che utilizzano internet e i dispositivi elettronici. Ci possono essere funzionalità di controllo per monitorare l’attività dei ragazzi ad esempio quali app utilizzano, quali siti web visitano fino a strumenti più invasivi che permettono di vedere addirittura i messaggi scambiati e la posizione in tempo reale. Ci sono funzionalità che limitano la libertà d’uso dei dispositivi. Su Netflix ad esempio si possono censurare i contenuti vietati ai minori. Ma in generale si può impedire l’accesso a tutti i siti web ed applicazioni ritenute dannose.

Moltissime app come Netflix offrono il parental control integrato, ma l’utilità di KidsGuard Pro è che offre più di 30 funzionalità integrate nella stessa piattaforma per proteggere e controllare i figli che navigano online.

Ma è legale?

Sappiamo che le leggi sulla privacy sono molto severe quando si tratta di monitorare l’attività delle persone online. Ma per i figli minorenni come funziona? I genitori possono “spiarli”? In linea di massima non è possibile controllore lo smartphone, anche di un figlio minorenne che è pur sempre tutelato nella sua privacy. Infatti l’art. 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo sancisce:

Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Tuttavia esiste anche il diritto di correzione e di controllo che permette ai genitori di educare e tutelare il figlio. L’idea quindi è quella che il genitore possa intervenire e spiare le attività del figlio solo nel caso in cui ci fosse una motivazione valida ad esempio un sospetto di bullismo. Non c’è un confine ben definito nel caso dei minori ecco perché in questi casi forse conviene chiedere anche consiglio a delle persone più esperte come gli assistenti sociali. Alcune delle app per spiare smartphone Android comunque mettono a disposizione anche strumenti di parental control per bloccare siti considerati pericolosi. Quindi in definitiva? Evitare assolutamente di spiare una persona (maggiorenne) senza il suo permesso perché è illegale. In ogni caso vi consigliamo, anche in caso di figli minorenni, di modulare l’invasività del controllo a seconda dell’età del ragazzo o della ragazza. Anche i bambini e soprattutto gli adolescenti hanno diritto alla loro privacy che è fondamentale per uno sviluppo psicologico corretto.

KidsGuard Pro for Android: come funziona

Come anticipato l’applicazione KidsGuard Pro offre tantissime funzionalità. Per farla funzionare occorrono due componenti: una web application che viene utilizzata del genitore per monitorare e controllare i dispositivi dei figli e una applicazione per smartphone e tablet da installare sul dispositivo che si vuole proteggere. L’app per smartphone rimane nascosta e non è facilmente individuabile.

L’installazione

La procedure di installazione è semplice e guidata. Ci si registra nel sito web ufficiale e si acquista un pacchetto. Dopodiché si può procedere a registrare i dispositivi da monitorare. Per farlo si dovrà avere accesso fisico al dispositivo e andare nel sito web ufficiale per installare l’applicazione. Una volta terminato il download si installa l’app attraverso l’APK e poi si entra con il proprio account precedentemente registrato. Sarà necessario per procedere disabilitare la Google Play Protection. Dopo aver concesso tutta una serie di permessi per permettere a KidsGuard Pro di accedere ai dati necessari a monitorare il dispositivo e bloccare i contenuti dannosi, potrete cominciare ad utilizzare il software. Il processo è un po’ lungo, ma qui sotto trovate un video che descrive i vari step uno per uno, ci vorrà un po’ di pazienza.

Le funzionalità di KidsGuard Pro for Android

L’applicazione è ricchissima di tante funzionalità. Nel seguito elencheremo e descriveremo quelle più importanti ed interessanti, ma per scoprire tutti i dettagli vi invitiamo a provarla dal vivo!

I social oggi sono il principale mezzo di comunicazione remota tra persone e sono popolarissimi soprattutto tra i più giovani. WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, Telegram e così via sono sicuramente dei tasselli fondamentali delle nostre vite che tuttavia nascondono tante insidie. KidsGuard Pro for Android rende possibile monitorare totalmente l’attività sui social dei dispositivi registrati. Si possono vedere i messaggi scambiati e i file multimediali condivisi nelle bacheche.

Dato che portiamo sempre il cellulare con noi, grazie al GPS e alla Wi-Fi Location Tracking sarà possibile monitorare in tempo reale la posizione del dispositivo. Una funzionalità molto utile per rintracciare i vostri bambini e per evitare di perderli anche quando escono dal vostro campo visivo.

L’applicazione da anche accesso completo a tutti i file e documenti memorizzati nel telefono. Potrete quindi vedere foto, video, ma anche documenti, chiamate e messaggi. Si potranno monitorare le app utilizzare e i siti web visitati, fino a registrare i messaggi digitati sulla tastiera e anche i tocchi sul touch screen. Ma si può fare anche di più: infatti c’è la possibilità di registrare le chiamate, catturare screenshot e scattare foto tutto da remoto e in modo totalmente anonimo. Tutti i dati possono essere salvati sul PC che utilizzare per il monitoraggio.

Come avrete intuito KidsGuard Pro for Android è una applicazione veramente potente che offre un controllo completo sui dispositivi monitorati. Essenzialmente è come avere tra le mani il dispositivo fisico. Chi utilizza il dispositivo monitorato invece farà fatica ad accorgersi della presenza dell’applicazione, permettendo una totale discrezioni. Ovviamente da grandi poteri derivano grandi responsabilità: una applicazione così invasiva deve essere utilizzata con cautela perché lede la privacy delle persone. Come abbiamo detto poco sopra, anche i minori hanno diritto alla privacy e vengono tutelati. Quindi sicuramente è importante proteggere i propri figli, senza però esagerare.

Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!