Scopriamo iBoysoft Data Recovery Free Edition, una soluzione totale per salvare i dati cancellati o persi

Cancellazione accidentale, danni all’hardware e errori software possono causare la perdita di dati. Non importa che i tuoi documenti non importanti siano persi o cancellati, ma potresti sentirti sconvolto quando non riesci a trovare i tuoi file importanti. In realtà, ci sono molte precauzioni per evitare la perdita di dati, come il backup dei dati importanti, utilizzando i firewall e i programmi antivirus, chiedendo gli specialisti di aiuto, evitando i danni fisici ai tuoi dischi rigidi e altro ancora. Sebbene sia possibile accedere alle azioni per proteggere i tuoi file, è possibile essere comunque esposte alla perdita di dati perché non esiste un metodo di unica-misura-tutto.

In termini di economia e convenienza, utilizzando un software di recupero dati professionale è una buona scelta. Se non hai idea di come effettuare una selezione da numerosi strumenti di recupero dati, dai un’edizione gratuita di iBoysoft Data Recovery.

Il software di recupero dati gratuito di iBoysoft è una soluzione totale per aiutarti a implementare il recupero dati dai dispositivi di archiviazione, inclusi HDD, SSD, unità flash USB, schede CF, schede di memoria, schede SD e altri dispositivi di archiviazione. Questo software è sicuro al 100% e non causerà la perdita di dati.

Perché scegliere iBoysoft Data Recovery Edizione gratuita?

Per aiutare tutti gli utenti di computer, iBoysoft Data Recovery offre due edizioni gratuite. Uno è il software di recupero dati gratuito di iBoysoft per Windows e l’altro è il software di recupero dati gratuito di iBoysoft per Mac. È possibile utilizzare una delle due edizioni per avere un recupero dati di Windows o avere un recupero dati Mac. Perché consiglio questa utilità a te? Ecco le ragioni.

Elevate prestazioni di sicurezza

iBoysoft Data Recovery Edizione GRATUITA ha un file di installazione pulito al 100%, in modo da poter essere certi che questo programma non causerà danni ai tuoi dati o al computer, per non parlare di dare via la privacy dopo che la scansione del disco è finita.

Tasso di successo ad alto recupero

iBoysoft Il software di recupero dati gratuito è dotato di algoritmi avanzati, che favorisce la ricerca di dati più smarriti o cancellati. L’opzione di scansione rapida per i dati cancellati e l’opzione Scansione profonda per i dati persi sono supportati da questo programma. Ci vorrà più tempo per completare una scansione profonda, ma i suoi risultati di scansione saranno più completi.

L’interfaccia intuitiva

iBoysoft Il software di recupero dati gratuito è facile da usare. Ti presenta un’interfaccia intuitiva in modo da poter eseguire rapidamente il recupero dei dati. Anche se non sei bravo a usare i computer, non è necessario preoccuparti di avere difficoltà a utilizzare questo strumento perché puoi terminare il recupero dei dati solo con pochi clic.

Supporto del recupero dei dati da vari dispositivi di archiviazione

iBoysoft Data Recovery Edizione gratuita è disponibile su molti dispositivi di archiviazione basati su disco, inclusi HDD, SSD, schede SD, schede SD, schede CF, unità USB, schede di memoria e così via.

Come utilizzare iBoysoft Data Recovery Edizione gratuita?

Passaggio 1 – Avvia il software di recupero dei dati gratuito iBoysoft dopo aver scaricato e installato correttamente sul tuo computer Mac o Windows.

– Avvia il software di recupero dei dati gratuito iBoysoft dopo aver scaricato e installato correttamente sul tuo computer Mac o Windows. Passaggio 2 – Scegli un’unità o una partizione su cui hai perso i dati.

– Scegli un’unità o una partizione su cui hai perso i dati. Passaggio 3 – Ricerca dei dati persi o dati cancellati facendo clic sul pulsante Scansione o sul pulsante Avanti. È possibile eseguire una scansione rapida per i dati cancellati e una scansione profonda per i dati persi.

– Ricerca dei dati persi o dati cancellati facendo clic sul pulsante Scansione o sul pulsante Avanti. È possibile eseguire una scansione rapida per i dati cancellati e una scansione profonda per i dati persi. Passaggio 4 – Anteprima dei risultati della scansione, selezionare il file che si desidera ripristinare, quindi fare clic sul pulsante Recover.

Conclusione

iBoysoft Data Recovery Edizione gratuita è accolto calorosamente dagli utenti per le sue prestazioni elevate di sicurezza, il tasso di successo ad alto recupero e l’interfaccia di facile utilizzo. Questo software di recupero dati supporta il recupero dei dati da 1 GB, ma ti fornisce una scansione gratuita, un’anteprima gratuita e ricchi filtri di pre-recupero. Non oserei dire che questo software è il miglior strumento di recupero dei dati sul mercato, ma sono sicuro che è abbastanza professionale nel recupero dei dati, anche se è solo un programma gratuito. Provalo, e non te ne pentirai mai.