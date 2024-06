I 5 migliori programmi per registrare schermo pc per il 2024

Siete preoccupati per l’uso inappropriato del computer da parte di dipendenti o familiari? I più recenti screen monitoring software possono garantirvi la massima tranquillità e tenervi sotto controllo il loro accesso ai contenuti online

Il software di registrazione dello schermo consente la visualizzazione remota, in tempo reale o registrata per una successiva revisione, di qualsiasi attività sullo schermo del computer di destinazione. Nel mondo online di oggi è importante controllare e monitorare l’utilizzo del computer di destinazione. Per i computer di casa è necessario controllare che i bambini non accedano a contenuti inappropriati o non passino troppo tempo a giocare. In ambito lavorativo, consente al manager di supervisionare e controllare le attività dei dipendenti, migliorando la produttività e la resa. È utile anche nell’istruzione domestica, per controllare che gli studenti non vengano distratti dal loro lavoro.

Che cos’è uno screen monitoring software?

Quando il software di monitoraggio dello schermo è installato sull’obiettivo, l’utente può monitorare in remoto sul proprio dispositivo tutto ciò che viene visualizzato sullo schermo dell’obiettivo. In alcuni casi viene scattata un’istantanea dello schermo di destinazione ogni pochi secondi e scaricata sul dispositivo dell’utente per essere visualizzata in tempo reale. In altri casi l’acquisizione dello schermo viene registrata. In alcuni programmi incentrati sul controllo dei genitori, il software notifica all’utente ogni volta che vengono utilizzate le app e traccia anche la posizione dello smartphone.

Il software è relativamente sofisticato ma molto facile da usare e non richiede un livello di abilità tecnica per essere installato e utilizzato. Registra non solo i contenuti online, le chat di messaggistica istantanea, le e-mail e l’accesso ai file, ma anche le sequenze di tasti che indicano l’uso di password, le richieste ai motori di ricerca, ecc. Esistono diverse aziende che offrono programmi di monitoraggio remoto dello schermo del computer; continuate a leggere per una recensione dei 5 migliori software di monitoraggio dello schermo nel 2024.

5 migliori software per registrare lo schermo per PC nel 2024

MoniVisor

MoniVisor di ClevGuard è considerato la scelta numero uno per il software di monitoraggio dello schermo del computer, che consente di monitorare l’utilizzo del computer e di gestire il tempo trascorso sullo schermo. Può migliorare la produttività e consentire un uso sicuro del PC in diversi contesti, come il luogo di lavoro, la famiglia o l’istruzione domestica. Il piano Personal di MoniVisor consente di monitorare 1 o 2 computer di destinazione, e dispone anche di un piano Team per un massimo di 20 schermi aggiuntivi. La sicurezza e la privacy sono fattori critici e MoniVisor dispone di solidi sistemi di protezione per garantire l’assenza di rischi di perdita di dati.

Pro

Fornisce una visualizzazione in tempo reale dello schermo del computer dell’obiettivo.

Può operare in modo visibile o discreto in modalità “stealth”.

Protezione dei dati sicura e privata.

Adatto per il controllo parentale e il monitoraggio dei dipendenti.

Interfaccia facile da usare per l’impostazione e la navigazione.

Contro

Disponibile solo per Windows 11/10/8.1/8/7.

Assistenza clienti solo via e-mail.

SpyAgent di SpyTech

Sebbene SpyTech possa essere utilizzato per il monitoraggio dello schermo dei dipendenti, il suo uso migliore è il controllo parentale e per l’uso domestico è affidabile e conveniente. Può essere eseguito in modalità stealth, in modo che l’obiettivo non sia consapevole di essere monitorato. Il software può essere difficile da installare e richiede la disattivazione di alcune funzioni di sicurezza come i programmi antivirus. È flessibile e personalizzabile e può bloccare alcuni siti web o impedire determinate ricerche online. Può anche essere utilizzato per impostare limiti di tempo sull’utilizzo del computer da parte dell’obiettivo, per tenere i bambini lontani dal computer durante i compiti, le faccende domestiche e l’ora di andare a letto.

Pro

Filtraggio e blocco delle attività.

Facile da usare dopo l’installazione.

Registra tutti i tasti digitati, consentendo il monitoraggio di e-mail, chat e attività sui social media.

Contro

Difficoltà di installazione, richiede la disattivazione dei programmi antivirus.

Limitato a 1 computer di destinazione, richiede l’acquisto di licenze aggiuntive per un numero maggiore di computer.

Net Nanny

Net Nanny è un prodotto mirato principalmente al controllo parentale e offre una suite completa di strumenti con funzioni che includono la registrazione dello schermo, il blocco e il filtraggio dei contenuti, il blocco delle app, il tracciamento della posizione, il monitoraggio di YouTube e la protezione dei social media. Gli utenti lo hanno giudicato costoso e i suoi piani consentono l’accesso a un solo computer di destinazione. Si concentra sull’attività di filtraggio per bloccare l’accesso a siti web e ricerche inappropriate come violenza, pornografia, profanità, ecc. Lo screen watcher per PC tiene traccia dei siti di social media più noti, ma non di tutti.

Pro

Blocca o impedisce l’accesso dei bambini a contenuti pericolosi e nocivi.

Gestisce e limita il tempo trascorso sullo schermo.

Tracciamento della posizione del dispositivo.

Può essere installato su telefoni Android e iOS.

Contro

Non traccia o monitora i messaggi di testo, le chat o le e-mail.

Non funziona con Snapchat o Instagram.

I filtri web possono essere aggirati utilizzando il browser Tor.

Kaspersky Safe Kids

Kaspersky Safe Kids è un altro programma di monitoraggio dello schermo completo e molto conveniente per piattaforme desktop e mobili che consente di monitorare un numero illimitato di dispositivi, anche se il suo utilizzo principale è per gli smartphone. È completo in termini di utilità multipiattaforma ed è disponibile per Windows, Android, IOS e Mac. Le caratteristiche principali includono il filtraggio del web, la gestione delle app, la gestione di base del tempo trascorso sullo schermo e una nuova funzione di ricerca sicura su YouTube.

Pro

Mantiene un registro di tutte le app memorizzate sugli smartphone di destinazione.

Monitora le app dei social media e registra i messaggi in entrata e in uscita.

Traccia la posizione esatta dello smartphone di destinazione in tempo reale.

Versione gratuita disponibile con funzioni limitate.

Possibilità di impostare limiti al tempo trascorso sullo schermo.

Contro

Non è possibile monitorare l’attività quando si utilizza il browser in incognito.

Registra solo l’uso di Internet, non l’uso offline del dispositivo di destinazione.

Qustodio

Qustodio è stato progettato per monitorare l’utilizzo da parte dei bambini di piattaforme desktop e mobili, che nel mondo di oggi significa principalmente smartphone. I siti web inappropriati possono essere facilmente bloccati, consentendo al contempo la visita a siti web adatti ai bambini. Qualsiasi accesso ad applicazioni e siti web viene notificato in tempo reale al dispositivo dell’utente, con la possibilità di bloccarli o consentirli, anche se non esiste una funzione di cattura dello schermo.

Pro

Versione gratuita con funzioni limitate.

Traccia le chiamate e la posizione del telefono.

Registra le chat di testo e di messaggistica istantanea.

Compatibile con la maggior parte dei dispositivi, compresi Chromebook e Kindle.

Contro

Non monitora le app dei social media.

Non esiste una modalità stealth, le notifiche sono visibili all’obiettivo.

Può essere aggirato con l’uso di una VPN.

Conclusione

La maggior parte dei screen monitoring software ha funzionalità simili in termini di cattura dello schermo, notifica dell’utilizzo, blocco dei contenuti inappropriati e monitoraggio remoto dell’attività sullo schermo su piattaforme desktop e mobili. In generale, la maggior parte di questi software è progettata per l’uso domestico e familiare, per controllare l’accesso a Internet e il tempo trascorso sullo schermo dai bambini. Si tratta di un aspetto importante, dal momento che online c’è un’ampia disponibilità di contenuti dannosi che riguardano la pornografia, la violenza, le armi da fuoco e l’uso di droghe.

Se il motivo principale per l’acquisto di un software di monitoraggio dello schermo è il controllo parentale, non c’è molto da scegliere tra questi programmi, a parte il fatto che alcuni sono più economici di altri e alcuni hanno più funzioni. Se invece è necessario un software completo e versatile, Monivisor è la prima scelta. Prima di scegliere il programma preferito, è bene controllare le versioni gratuite dei vari software ed esplorare i loro siti web per avere una descrizione completa delle funzionalità.

