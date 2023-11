HitPaw Voice Changer: cambia la voce in tempo reale nei video

Oggi vi parliamo di HitPaw Voice Changer, un software che cambia la voce in tempo reale con tanti effetti e funzionalità! Si tratta di un ottimo prodotto sia per i video che per le dirette streaming

Creare contenuti di qualità e originali al giorno d’oggi è sempre più difficile. Specialmente se si è agli inizi, non è facile realizzare contenuti che siano all’altezza dei creator più affermati che magari hanno un team alle loro spalle. Ecco perché bisogna ingegnarsi con qualche strumento alternativo per poter dare quel tocco in più ai nostri contenuti. Un modo può essere quello di applicare degli effetti alle nostre voci, per rendere i nostri video e live streaming più simpatici e coinvolgente. In questo ci può dare una mano HitPaw Voice Changer, un software in grado di cambiare la voce in tempo reale ai nostri video. Vediamo come funziona.

HitPaw Voice Changer: cambia la voce in tempo reale

Come già spiegato questo software è in grado di cambiare la voce nei nostri video e lo fa in tempo reale! Ma come funziona? In sostanza HitPaw Voice Changer crea un altoparlante virtuale nel nostro dispositivo che riproduce il suono modificato. Ovviamente possiamo utilizzare i più comuni software di streaming come Twitch o Discord per catturare il suono dell’altoparlante virtuale e farlo sentire ai nostri fan. Ovviamente possiamo anche utilizzare un microfono esterno collegato al nostro PC.

Oltre alla funzione di HitPaw Voice Changer che cambia la voce live, abbiamo anche la possibilità di applicare il filtraggio offline. La cose interessante è che sono supportati sia i file audio che video. Quindi possiamo cambiare la nostra voce ad un file audio registrato a parte e poi magari aggiungerlo al video in fase di montaggio oppure processare l’intero video cambiando tutte le voci in un sol colpo.

L’interfaccia grafica è per tutti

Utilizzare il software è molto semplice. L’interfaccia grafica è semplice ed intuitiva. Essenzialmente abbiamo 3 schede principali che si trovano sulla sinistra: una per la trasduzione live, una per quella offline e l’ultima per degli interessanti tutorial su come utilizzare al meglio HitPaw Voice Changer con i vari software di streaming. In basso invece troviamo le impostazioni. Nella parte centrale della finestra troviamo invece la libreria degli effetti disponibili. E infine abbiamo sulla destra il pannello di controllo per personalizzare i parametri dell’effetto sulla nostra voce.

In basso c’è la barra con la forma d’onda dei suoni in ingresso e la corrispondente trasformata. Inoltre sono presenti dei comodi interruttori per avviare e fermare l’effetto. Questa funzione è molto comoda durante le live per applicare l’effetto solo quando necessario, per creare un momento di ilarità ad esempio. Possiamo anche applicare una rimozione del rumore software per pulire il suono con l’apposito interruttore.

Da provare!

Il software può essere provato gratuitamente. La versione gratuita rende disponibile un solo effetto, ma è sufficiente per provare il software e vedere se rispondere alle nostre esigenze. La versione completa ha un costo di circa 35 euro l’anno e offre una libreria con decine di effetti per cambiare la voce nei video e nelle nostre dirette. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!