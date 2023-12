Editori fotografici per ritratti: i 3 migliori

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali sono le tre migliori opzioni fra i vari editor di foto per i ritratti: tre opportunità diverse, supportati dalle intelligenze artificiali

Vediamo insieme in questo articoli le tre migliori opzioni attualmente disponibili per l’editing foto, in particolare di ritratti. Partiamo da PhotoDiva.

PhotoDiva

PhotoDiva è un editor di ritratti gratuito progettato per permettervi di elaborare le foto come un professionista, anche se non avete grandi capacità di editing. Grazie al riconoscimento dei tratti del viso da parte dell’intelligenza artificiale, è possibile risolvere molti problemi comuni (ad esempio, occhi rossi, denti gialli, pelle lucida, rughe) in un solo clic. E se volete andare oltre, c’è una pletora di strumenti manuali con cui giocare.

Se non avete avuto tempo di applicare un trucco adeguato prima delle riprese, un kit di trucco digitale facile da usare vi aiuterà: migliorate i tratti del viso con bronzer, rossetto, fard e quant’altro. Potete anche cambiare il colore dei capelli e degli occhi.

Oltre alle modifiche basate sul colore, è possibile lavorare con la geometria. Alcuni strumenti consentono di modificare la forma del viso e del corpo di una modella, dalle gambe agli occhi, il che è utile nei casi in cui la posa è leggermente sbagliata.

Il pacchetto comprende anche gli strumenti essenziali per l’elaborazione dell’immagine nel suo complesso: è possibile ritagliare e ruotare l’immagine a piacimento. È inoltre possibile regolare e migliorare l’illuminazione e i colori con una manciata di cursori e persino sostituire facilmente lo sfondo. Una collezione di filtri alla moda contribuirà a dare un tocco finale di gloria all’immagine.

PortraitPro

PortraitPro è un altro editor di ritratti degno di nota. Include un’intelligenza artificiale in grado, tra l’altro, di rilevare l’età e le caratteristiche del viso del modello e di suggerire modifiche di conseguenza.

Il kit di strumenti per l’abbellimento di PortraitPro consente di modificare il colore e il volume dei capelli, applicare un trucco realistico, correggere numerose imperfezioni e utilizzare lo scultore facciale per snellire spalle e collo. Potete farlo sia manualmente, avendo il controllo completo del risultato, sia con le pratiche preimpostazioni con un solo clic.

Per migliorare ulteriormente il ritratto, è possibile modificare o scambiare lo sfondo, regolare l’illuminazione e l’intensità del colore, o ravvivare l’immagine con un filtro artistico. È anche possibile applicare più modifiche contemporaneamente con una funzione di elaborazione in batch. PortraitPro può anche essere integrato in Photoshop e Lightroom come plugin.

Tuttavia, per accedere alle funzioni più utili, è necessario acquistare un abbonamento. Quindi, valutate le vostre esigenze e i vostri fondi e, se PortraitPro ha delle funzioni che per voi sono indispensabili, provatelo!

Makeup.Pho.to

Makeup.Pho.to consente di modificare i ritratti scattati online, senza installare alcun software aggiuntivo. Rimuove i difetti della pelle, migliora l’aspetto e risolve molti problemi proprio come l’applicazione desktop.

Si tratta di uno strumento per lo più automatico, quindi ci sono molti effetti da provare con un solo clic. Tuttavia, se si desidera fare un po’ di fatica nell’editing manuale, ci sono molte opzioni anche per questo.

Una volta che la modella appare al meglio, si può lavorare sull’editing generale dell’immagine: ritaglio regolare, inclinazione, alterazione del colore e della luce ed elaborazione dello sfondo. Makeup.Pho.to può anche rilevare ed elaborare più volti all’interno di un’immagine.

Tuttavia, Makeup.Pho.to è un editor di foto di ritratti basato sul web, il che significa che è necessario caricare le foto dei ritratti online per elaborarle. Per alcuni il mantenimento della privacy è una grande preoccupazione, ma questo non è un problema per voi: provate questo strumento!

Riflessioni finali

Ormai dovrebbe essere chiaro che c’è una grande quantità di software per ritratti tra cui scegliere. Si consiglia di provare le prove gratuite offerte dagli strumenti, perché non tutti sono in grado di soddisfare le vostre esigenze. In questo modo, potrete decidere quale sia il più efficace. Quindi, considerate le vostre opzioni e scegliete il miglior software di editing per ritratti in cui investire.

Continuate a seguirci qui su tuttotek.it!