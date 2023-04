Convertire PDF in Word: le 5 migliori app

Convertire un PDF in Word è necessario per poterlo modificare e personalizzare. Ecco quindi 5 ottimi modi per farlo

I file PDF sono ampiamente utilizzati perchè molto stabili e difficili da modificare. Questo è particolarmente importante quando si tratta di documenti importanti come contratti legali, documenti finanziari e lettere di referenza. Tuttavia, ci possono essere casi in cui si ha bisogno di modificare un file PDF. Il modo migliore per farlo è utilizzare delle applicazioni per convertire il file PDF in un file Word facilmente modificabile. Per esempio, gli studenti o i ricercatori che desiderano citare parti di un documento PDF in una tesi o in un rapporto scritto possono convertire il PDF in Word per copiare facilmente le citazioni. Inoltre, i professionisti che lavorano con documenti legali e finanziari potrebbero avere bisogno di apportare regolari modifiche a contratti o ad accordi legali. In tali casi, la conversione da PDF a Word può risultare essenziale.

Ci sono molte applicazioni disponibili che consentono di convertire i file facilmente. Qui di seguito vi proponiamo le migliori 5 applicazioni per convertire PDF in Word che abbiamo individuato.

Le 5 migliori app per convertire PDF in Word

UPDF

UPDF è un editor di PDF molto potente e versatile. Infatti potrete aprire, annotare e organizzare i vostri file PDF tramite un’interfaccia grafica semplice ed intuitiva anche per i meno esperti, ma comunque elegante. Tra le funzioni ovviamente c’è anche la possibilità di convertire PDF in Word tramite OCR. La funzionalità è ben implementata, ma con la versione gratuita del software dovrete fare i conti con una filigrana. Per fortuna il prezzo è molto conveniente e la licenza può essere condivisa su più dispositivi.

Adobe Acrobat DC

Si tratta forse del più diffuso software per gestire i file PDF. La versione gratuita permette di aprire ed annotare PDF, mentre quella a pagamento permette anche di apportare modifiche e di convertirli in altri formati. Il costo tuttavia è un po’ elevato e troviamo l’interfaccia un po’ più difficile da utilizzare per i meno esperti.

PDFelement

Altro nome molto importante nel mondo dei PDF, permette di svolgere tutte le principali operazioni di lettura, annotazione e modifica. Tuttavia la versione gratuita applica un watermark che può essere tolto attivando la licenza. Il costo in questo caso è più onesto. L’interfaccia grafica è molto simile a quella della moderna suite office di Microsoft e quindi sarà familiare agli utenti Microsoft.

Word

Anche il celebro editor di test può importare file PDF e renderli modificabili. Si tratta di una soluzione a costo zero se già utilizzare il software di Microsoft per altri scopi. Tuttavia i risultati spesso non sono dei migliori e si creano alcuni glitch nel file importato. Se siete interessati solo ad estrarre alcune parti dal documento di partenza però potrebbe essere una ottima soluzione.

Foxit

Si tratta di un PDF reader ed editor per certi versi simili a quello di Adobe con cui concorre direttamente. Infatti Foxit è molto attento alle esigenze di aziende e professionisti proprio come Adobe e propone un prodotto con una serie di funzionalità tra cui la firma digitale, la modifica e la conversione PDF che possono essere molto utili in ambito aziendale. Tuttavia il prezzo rimane alto.

Come usare UPDF per convertire file PDF in Word

Essendo UPDF il più economico e tutto sommato completo della lista, vale la pena approfondire il suo funzionamento come convertitore e OCR. Per convertire file PDF in Word utilizzando UPDF, potete seguire i seguenti passi:

Scaricare e installare UPDF sul computer. Avviare UPDF e selezionare l’opzione “Converti PDF”. Selezionare il file PDF da convertire in Word. Sceglire “Microsoft Word” – o qualsiasi altro formato desiderato – come formato di output. Impostare le opzioni di conversione come le pagine da convertire o se includere le immagini. Fare clic su “Converti” per avviare la conversione. Attendere che UPDF completi la conversione. Il tempo necessario dipende dalle dimensioni del file PDF e dalle opzioni di conversione selezionate.

Ricordiamo che con la versione gratuita avrete a disposizione un numero limitato di pagine per la vostra conversione. Effettuando l’upgrade invece potrete convertire PDF in Word senza alcuna limitazione.

Conclusioni

Convertire un file PDF in file Word lo rende completamente editabile e personalizzabile. Alcune applicazioni permettono anche la modifica diretta sotto forma di PDF, ma rimane comunque limitata la possibilità di manovra. Tra le varie app elencate, UPDF certamente è quella con il rapporto qualità prezzo migliore. Offre gran parte delle funzioni di un PDF editor professionale ad un costo davvero irrisorio. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!