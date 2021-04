In questo articolo vedremo come si può trovare l’IP del proprio router per accedere al menù di gestione oppure perché alcuni programmi lo richiedono

Il router è il primo hop (nel gergo delle reti di telecomunicazioni “hop” significa il passaggio da un dispositivo ad un altro) che i pacchetti con i nostri dati devono affrontare per entrare nella rete globale. Infatti il router lavora al livello 3 dello stack ISO/OSI e gestisce appunto il protocollo di rete IP. In sostanza il router permette di instradare i pacchetti verso l’hop successivo, nel lungo cammino che li porterà a destinazione fuori dalla nostra rete locale. Conoscere un modo per trovare l’IP del nostro router può essere davvero molto utile per impostare alcune funzionalità oppure per fare dei controlli in caso di malfunzionamento. Vediamo come fare.

Come trovare l’IP del proprio router

Essendo il router a tutti gli effetti un dispositivo all’interno della rete, ad esso sarà associato un indirizzo IP. In genere l’indirizzo è 192.168.1.1, che ormai è un standard de facto. Alle volte però vengono utilizzati degli indirizzi diversi. Vediamo quindi come trovare l’IP del router se non dovesse corrispondere allo standard. Dal vostro PC Windows si può agevolmente accedere a questa informazione dal promt dei comandi (basterà cercarlo nella bassa degli strumenti in basso). Una volta aperta la finestra, digitate “ipconfig” e poi Invio. L’indirizzo IP del tuo router è la sequenza di numeri che trovi in corrispondenza della dicitura Gateway predefinito. In alternativa si può trovare nel Centro connessioni di rete e condivisione sotto la dicitura Gateway predefinito IPv4.

Su dispositivi MacOS invece dovreste entrare in Preferenze di Sistema e poi cercare la voce voce Rete. A questo punto si deve selezione il tipo di connessione in uso ad esempio Wi-Fi ed aprire il tab Avanzate. Da qui si seleziona la scheda TCP/IP nel pannello si potrà vedere l’indirizzo IP del tuo router collocato accanto alla dicitura Router. Anche in molti dispositivi mobili sotto le impostazioni di rete è possibile trovare l’informazione sull’indirizzo del proprio router. Un altro modo molto semplice è quello di guardare sulla scatola o nel libretto di istruzioni del vostro router. Se provate a digitare l’indirizzo IP del router nella barra URL di un browser, entrerete in una sorta di sito web che permette di gestire il dispositivo, ad esempio facendo interventi sulle porte o sulle tabelle di routing.

Il defaul gateway

Come abbimao già anticipato il router si occupa di instradare i pacchetti verso dispositivi che si trovano all’esterno della vostra rete locale. I pacchetti per viaggiare nella rete vengono inviati da un router ad un altro fino a raggiungere la destinazione. Il dispositivo a cui i pacchetti vengono inoltrati i pacchetti dal router è detto gateway. In genere il router sceglie un gateway tra i dispositivi memorizzati nella tabella di routing, tentando di trovare delle corrispondenze tra le sottoreti degli indirizzi memorizzati e quello di destinazione. Se però non viene trovata alcuna corrispondenza i pacchetti da qualche parte dovranno pure andare. Infatti vengono inviati al default gateway che si spera riuscirà ad instradare correttamente i pacchetti.

La scelta del default gateway può quindi essere cruciale nelle prestazioni di una connessione alla rete. Ecco perché può essere utile sapere quale sia il suo indirizzo IP. Anche in questo caso abbiamo uno standard: 192.168.1.254. Anch’esso però può essere cercato utilizzando le metodologie già viste poco fa. Ad esempio in Windows di usa ipconfig. Dalla sezione software è tutto, continuate a seguirci!