In questo articolo vi spiegheremo come rimuovere MDM da iPhone in modo da essere più liberi nel suo utilizzo

L’MDM (Mobile Device Management) di Apple è il sistema di gestione dei dispositivi mobili che consente alle organizzazioni di monitorare i dispositivi dati a dipendenti e associati per assicurarsi che vengano utilizzati correttamente. A volte non si vuole che qualcun altro abbia il controllo del proprio dispositivo iOS con l’MDM attivato. Ecco perché è utile rimuovere l’MDM dall’iPhone o dall’iPad.

L’opzione migliore che abbiamo trovato per la rimozione dell’MDM dall’iPhone è utilizzare iDelock di WooTechy. Questa applicazione è facile da usare e permette di risolvere i problemi legati al monitoraggio e alla gestione del dispositivo da remoto. Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire i dettagli!

Come funziona Apple MDM?

Il sistema di gestione dei dispositivi mobili serve a scuole, organizzazioni e aziende per creare una barriera contro il furto o l’uso non autorizzato dei loro dispositivi. Ad esempio, le aziende vogliono proteggere la loro proprietà intellettuale o evitare l’uso improprio da parte dei dipendenti di iPhone per scopi personale quando sono stati acquistati con fondi aziendali.

Prima di rimuovere il sistema di gestione remota dell’iPhone, proviamo a capire come funziona. Essenzialmente ci sono due parti: il server e l’agente. Ogni volta che un amministratore desidera riconfigurare il dispositivo, inviare notifiche o regolare l’uso delle app, l’MDM consente l’accesso. Con l’accesso di amministratore, un singolo utente IT può gestire più dispositivi utilizzando le sue credenziali.

Ci sono alcuni svantaggi, motivo per cui alcuni desiderano eliminare le opzioni di gestione dei dispositivi per iPhone:

L’accesso ai social media è limitato sui dispositivi iOS controllati tramite MDM.

Il gestore/proprietario del profilo MDM può fare praticamente tutto ciò che vuole da remoto.

L’opzione per le scuole include restrizioni sui contenuti sono implementate per evitare che i contenuti per adulti siano visti da occhi più giovani.

Le connessioni WiFi, cellulari o Bluetooth sono esposte, il che potrebbe causare violazioni della privacy.

Il metodo più efficace per rimuovere MDM da iPhone in autonomia

Detto questo, il modo più semplice per rimuovere il profilo MDM dell’iPhone è utilizzare iDelock di WooTechy. Si tratta di un’eccellente applicazione che può facilmente bypassare tutti i diversi blocchi dei vostri iPhone, iPad e iPod Touch. Ha una percentuale di successo incredibilmente alta e consente di rimuovere il profilo di gestione dell’iPhone senza dover eseguire il jailbreak.

È la soluzione migliore quando si è bloccati dall’MDM e si ha bisogno di rimuovere l’opzione di gestione remota dell’iPhone per riottenere il pieno controllo. È anche una buona opzione per quei dispositivi più vecchi che hanno ancora il blocco MDM per iPhone attivato dal precedente proprietario, in questo modo potremo utilizzare il dispositivo come se fosse nostro.

Caratteristiche:

Funziona per rimuovere la gestione remota dall’iPhone, l’ID Apple, il blocco dello schermo, il tempo di schermo e le restrizioni.

Bypassa facilmente i blocchi MDM standard con soli 3 clic.

Eccezionale compatibilità con tutti i dispositivi e modelli iOS.

iDelock è compatibile sia con Windows che con macOS.

Come utilizzare iDelock per rimuovere l’MDM dall’iPhone:

Passo 1. Lanciate WooTechy iDelock e selezionate Bypass MDM . Collegate l’iPhone/iPad al computer e confermiamo l’affidabilità del dispositivo.

Lanciate WooTechy iDelock e selezionate . Collegate l’iPhone/iPad al computer e del dispositivo. Passo 2. Selezionate la situazione appropriata e seguite le istruzioni sullo schermo. Situazione 1 : il dispositivo è bloccato dalla schermata di blocco MDM. Toccare Bypass MDM >Avvia il bypass. Il bypass avrà inizio. Una volta bypassato l’MDM sul dispositivo, fare clic su Non trasferire app e dati durante l’impostazione di app e dati sul dispositivo. Nota: l’MDM riapparirà se si resetta il dispositivo dopo l’esclusione, ma è sempre possibile sbloccare lo stesso dispositivo con iDelock prima della scadenza della licenza. Situazione 2 : il dispositivo è supervisionato e gestito da un’altra organizzazione Per procedere, fate clic su Rimuovi MDM > Avvia . Quindi, iDelock bypasserà l’MDM del dispositivo iOS. Dopo alcuni minuti, l’MDM verrà bypassato con successo. Ora dovreste avere pieno accesso al vostro dispositivo iOS.

Selezionate la situazione appropriata e seguite le istruzioni sullo schermo.

Altri metodi per rimuovere il profilo MDM (potrebbero non funzionare)

Ecco altri metodi comuni per rimuovere l’MDM dell’iPhone che possono funzionare o meno. Ognuno di essi dipende dai passaggi esatti che si utilizzano e dal fatto che non danneggino i dati sul dispositivo. Sicuramente quello più pericoloso e da evitare è il jailbreak del vostro iPhone.

Rimuovere MDM dalle impostazioni dell’iPhone

Jailbreak dell’iPhone

Ripristinare l’iPhone con la password

Ripristinare l’iPhone da iTunes

Utilizzare Admin Console per ripristinare completamente l’iPhone

Anche in questo caso, è necessario prestare molta attenzione al fatto che nessuno di questi metodi possa danneggiare in alcun modo il dispositivo o i dati personali. Il jailbreak è pericoloso perché può invalidare la garanzia del vostro dispositivo iOS o causare conflitti tra le app che non potranno più essere aggiornate perché siete fuori dal normale ecosistema iOS.

Conclusioni

Il sistema MDM è uno strumento utile, soprattutto per le grandi organizzazioni con più dispositivi. È necessario essere in grado di gestire tutto, in modo da utilizzarlo in modo appropriato ed evitare problemi legali o con i dipendenti. Tuttavia, esistono metodi per rimuovere in modo sicuro l’MDM dai dispositivi iPhone. Meglio evitare qualsiasi cosa che possa danneggiare l’iPhone, l’iPad o l’iPod Touch.

La soluzione migliore è scaricare la versione gratuita di iDelock dagli esperti sviluppatori di WooTechy. Potrete esplorare il software e verificare se soddisfa le vostre aspettative prima di passare alla versione premium e completa. Con iDelock, avrete a disposizione un’interfaccia utente pulita con istruzioni semplici e un tasso di successo incredibilmente alto. Ecco perché è la nostra scelta migliore! Potete leggere anche come eliminare la gestione dei dispositivi (MDM) sugli iPad scolastici. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!